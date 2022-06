Die Feinde der Dunkel-Kavallerie sind besondere Minibosse in Elden Ring, die nur nachts an bestimmten Stellen in der Spielwelt auftauchen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 9 Dunkelkavalleristen und welche Belohnungen sie nach dem Besiegen hinterlassen.

Dunkel-Kavallerie finden

Die Dunkelkavalleristen sind berittene Krieger, die mit Flegeln bewaffnet sind. Sie tauchen genau wie die Todesvögel und Todesritenvögel nur nachts auf. Bevor ihr ihre Standorte aufsucht, solltet ihr also immer erst an einem Ort der Gnade in der Nähe rasten und die Zeit bis zum Nachteinbruch vergehen lassen.

Jeder Kavallerist läuft eine festgelegte Route ab. Nähert euch ihnen auf ihrer Patrouille, um den Bosskampf zu starten. Beachtet, dass ihr für die Kavelleristen keine Geisteraschen als Hilfe rufen könnt. Im Folgenden listen wir euch alle Fundorte der Dunkelkavalleristen samt ihrer Belohnungen auf.

Dunkelkavallerist #1 (Limgrave)

Belohnung: Kriegsasche „Stoßhagel“

Kriegsasche „Stoßhagel“ Fundort: Spawnt nachts auf der Brücke nördlich des Agheel-Sees in Limgrave.

Fundort des Dunkelkavalleristen in Limgrave (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #2 (Halbinsel der Tränen)

Belohnung: Kriegsasche „Barrikadenschild“, Waffe „Flegel der Dunkelkavallerie“

Kriegsasche „Barrikadenschild“, Waffe „Flegel der Dunkelkavallerie“ Fundort: Spawnt nachts direkt neben dem Ort der Gnade „Wall von Schloss Morne“ auf dem Weg vor der Schneise im Wall.

Fundort des Dunkelkavalleristen auf der Halbinsel der Tränen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #3 (Süd-Liurnia)

Belohnung: Kriegsasche „Eisspeer“

Kriegsasche „Eisspeer“ Fundort: Spawnt nachts auf dem Weg, der südwestlich vom Ort der Gnade „Brücke der Torstadt“ in den Wald führt.

Fundort des Dunkelkavalleristen in Süd-Liurnia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #4 (Nord-Liurnia)

Fundort des Dunkelkavalleristen in Nord-Liurnia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #5 (Caelid)

Belohnung: Kriegsasche „Giftiger Falter“

Kriegsasche „Giftiger Falter“ Fundort: Spawnt nachts auf dem Weg im Süden Caelids nahe dem Händler.

Fundort des Dunkelkavalleristen in Caelid (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #6 (Drachenhügel)

Belohnung: Kriegsasche „Bluthundschritt“

Kriegsasche „Bluthundschritt“ Fundort: Spawnt nachts auf der Brücke nördlich von Lennes Turm.

Fundort des Dunkelkavalleristen auf dem Drachenhügel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #7 (Altus-Plateau)

Belohnung: Kriegsasche „Geteilte Ordnung“

Kriegsasche „Geteilte Ordnung“ Fundort: Spawnt nachts bei der Kreuzung der Altus-Hochstraße

Fundort des Dunkelkavalleristen auf dem Altus-Plateau (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #8 (Verbotene Lande)

Belohnung: Kriegsasche „Phantomschnitt“

Kriegsasche „Phantomschnitt“ Fundort: Patrouilliert nachts in den verbotenen Landen.

Fundort des Dunkelkavalleristen in den verbotenen Landen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dunkelkavallerist #9 (Geweihtes Schneefeld)

Belohnung: Uralter Drachenschmiedestein, Rüstung der Dunkelkavallerie

Uralter Drachenschmiedestein, Rüstung der Dunkelkavallerie Fundort: Beute von zwei Dunkelkavalleristen (Gleve & Flegel), die nur nachts den Konvoi direkt westlich vom Ort der Gnade „Inneres Geweihtes Schneefeld“ begleiten.

Fundort der Dunkelkavalleristen auf dem geweihten Schneefeld (Bildquelle: Screenshot GIGA)

