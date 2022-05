In Elden Ring könnt ihr alle Trophäen und Erfolge in einem Spieldurchgang freischalten, wenn ihr euch an unseren Leitfaden mit Roadmap haltet. Mit vielen Tipps und Guides zu jedem Achievement führen wir euch zur Platin-Trophäe bzw. 1.000 Punkten Gamerscore.

Leitfaden und Roadmap für alle Trophäen und Erfolge

Insgesamt könnt ihr in Elden Ring 42 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 42 Trophäen (1x Platin, 3x Gold, 14x Silber, 24x Bronze) freischalten.

Der Weg zu 100% in Elden Ring Ihr werdet ca. 80 - 100 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt.

Ihr könnt alle Trophäen in einem Spieldurchgang durch geschicktes Speichermanagement freischalten. In Elden Ring gibt es 6 Enden und 3 davon sind relevant für verschiedene Erfolge. Wenn ihr euren Spielstand nach dem Endboss in die Cloud hochladet, könnt ihr sie nacheinander freischalten. Schaut in den verlinkten Guide zu den Enden für alle Infos dazu.

In Elden Ring gibt es 6 Enden und 3 davon sind relevant für verschiedene Erfolge. Wenn ihr euren Spielstand nach dem Endboss in die Cloud hochladet, könnt ihr sie nacheinander freischalten. Schaut in den verlinkten Guide zu den Enden für alle Infos dazu. Insgesamt gibt es 5 verpassbare Trophäen : Eldenfüst: 4 der 6 möglichen Enden schalten euch diese Trophäe frei. Zeitalter der Sterne: 1 der 6 möglichen Enden schaltet euch diese Trophäe frei. Stellt dafür sicher, im Spielverlauf Rannis Quest komplett abzuschließen. Herr der Rasenden Flamme: 1 der 6 möglichen Enden schaltet euch diese Trophäe frei. Dieses Ende ist besonders, da es euch als einziges aus den anderen möglichen Enden aussperrt, sobald ihr ohne angelegte Ausrüstung mit der großen Tür bei der Ächtung der rasenden Flamme unter Leyndell interagiert habt. Dies könnt ihr auch noch nach dem Endboss machen, spart euch dies also bis dahin auf, um keine Probleme zu haben. Falls ihr im Spielverlauf aber dennoch schon die rasende Flamme empfangen haben solltet, könnt ihr dies einmalig mit Miquellas Nadel aus Millicents Quest rückgängig machen. Legendäre Waffen: Als einzige legendäre Waffe ist der „Blitz von Gransax“ im Spielverlauf verpassbar. Die Hauptstadt Leyndell verändert sich grundlegend, nachdem ihr Maliketh in Farum Azula besiegt habt und zuvor erreichbare Areale von Leyndell sind dann nicht mehr betretbar. Sammelt die Waffe also vor dem Kampf gegen Maliketh in Leyndell ein. Habt ihr sie verpasst, können euch zur Not andere Spieler im Koop die Waffe fallen lassen. Nutzt gerne den Kommentarbereich, wenn ihr hilfsbereite Spieler dafür sucht. Lichdrache Fortisaxx: Dieser optionale Boss muss für eine Trophäe getötet werden. Ihr könnt ihn aber nur bekämpfen, wenn ihr Fias Quest bis zum Schluss folgt. Tötet Fia also nicht vorher und schaut in den verlinkten Guide für alle Questschritte.

Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad im Spiel und wie leicht oder schwierig die Trophäenjagd wird, hängt ganz von eurer Spielweise ab. Wenn ihr alle Ecken der Map erkundet, optionale Dungeons abschließt oder gar Runen farmt, werdet ihr weniger Probleme haben, als wenn ihr nur durch die Regionen lauft und die Story-Bosse bekämpft. In welcher Reihenfolge ihr die Gebiete besuchen solltet, lest ihr im verlinkten Guide.

Es gibt keine Autopop-Funktion der Trophäen/Erfolge zwischen PS5 und PS4 bzw. Xbox Series X und Xbox One.

der Trophäen/Erfolge zwischen PS5 und PS4 bzw. Xbox Series X und Xbox One. Nach Besiegen des Endbosses könnt ihr euch weiterhin frei in der Spielwelt bewegen. Das New Game Plus könnt ihr später über Interagieren mit der Tafel der Gnade in der Tafelrundfeste starten.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht über alle Trophäen und Erfolge von Elden Ring mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides und Videos, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Verpassbare Trophäe!

Dies ist das Standardende im Spiel, welches in folgenden vier Variationen freigeschaltet werden kann:

Folgt den verlinkten Guides für genaue Anleitungen zu jedem Ende und stellt sicher, dass ihr nach dem letzten Boss „Eldenbestie“ euren Spielstand in die Cloud hochladet. Die genauen Vorbereitungen dafür erklären wir euch im verlinkten Guide.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr das Ende „Zeitalter der Sterne“ freischalten. Dieses ist nur verfügbar, wenn ihr zuvor Rannis Quest komplett abgeschlossen habt.

Folgt den verlinkten Guides für genaue Anleitungen für Rannis Ende und stellt sicher, dass ihr nach dem letzten Boss „Eldenbestie“ euren Spielstand in die Cloud hochladet. Die genauen Vorbereitungen dafür erklären wir euch im verlinkten Guide.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr das Ende „Herr der rasenden Flamme“ freischalten. Wenn ihr Hyettas Quest folgt, wird diese euch am Ende zu den Drei Fingern unter Leyndell führen, wo ihr die rasende Flamme empfangen könnt. Ihr könnt diesen Ort aber auch ohne die Quest betreten. Den genauen Weg vom unterirdischen Reservat der Scham ausgehend zeigen wir euch im folgenden Video:

Ihr könnt die rasende Flamme übrigens auch noch ganz am Ende empfangen, selbst nachdem ihr den Endboss besiegt habt. Wartet also am besten bis dahin, da euch der Empfang der rasenden Flamme aus den anderen Enden aussperrt! Wenn ihr vorher euren Spielstand in die Cloud hochladet, könnt ihr diesen Umstand leichter umgehen. Alternativ könnt ihr die rasende Flamme einmalig im Spielverlauf mit Miquellas Nadel aus Millicents Quest rückgängig machen.

Godrick ist der Endboss von Schloss Sturmschleier im Nordwesten von Limgrave.

Radahn begegnet euch beim Fest des Krieges von Schloss Rotmähne ganz im Südosten von Caelid.

Morgott begegnet euch beim Eldenthron der königlichen Hauptstadt Leyndell auf dem Altus-Plateau.

Rykard ist der Boss von Haus Vulkan in Gelmir. Folgt am besten Ryas Quest, um diesen Dungeon leicht zu erreichen.

Malenia ist der Boss von Elphael, Stütze des Haligbaums. Dieser Dungeon ist optional und gut versteckt. Vervollständigt das geheime Haligbaummedaillon und löst das Rätsel in Ordina, Stadt der Liturgien, um den Dungeon zu erreichen.

Hierfür müsst ihr Mohg, Fürst des Blutes im Mohgwyn-Palast besiegen. Diesen Ort erreicht ihr am einfachsten, wenn ihr Varrés Quest abschließt. Alternativ bringt euch ein Portal im Westen des geweihten Schneefelds an diesen Ort.

An dieser Stelle findet ihr das Portal zum Mohgwyn-Palast (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Maliketh ist der Boss im zerfallenden Farum Azula. An diesen Ort kommt ihr automatisch, nachdem ihr die Riesenschmiede beim Berggipfel der Riesen erreicht habt.

Hoarah Loux begegnet euch beim Eldenthron der aschenen Hauptstadt Leyndell auf dem Altus-Plateau.

Drachenfurst Placidusax ist ein optionaler Boss im zerfallenden Farum Azula. Nehmt vom Ort der Gnade „An der Großen Brücke“ ausgehend den Fahrstuhl nach unten und verlasst das Gebäude Richtung Südwesten. An der Klippe im Westen könnt ihr euch auf weitere Plattformen nach unten fallen lassen. Folgt dem Weg bis auf die Plattform vor dem Wirbelsturm im Zentrum. Hier könnt ihr euch in eine der Aushöhlungen hinlegen und werdet so zum Bosskampf gegen Drachenfürst Placidusax teleportiert.

An diesem Ort könnt ihr auch Miquellas Nadel einsetzen, um die rasende Flamme zu entfernen. Den genauen Weg seht ihr auch noch einmal im folgenden Video:

Hierfür müsst ihr eine normale Waffe auf +25 oder eine besondere Waffe auf +10 verbessern. Dafür benötigt ihr je nachdem Schmiedesteine und uralte Drachenschmiedesteine bzw. Dunkelschmiedesteine und uralte Drachendunkelschmiedesteine.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr alle 9 legendären Waffen im Spielverlauf sammeln. Als einzige legendäre Waffe ist der „Blitz von Gransax“ im Spielverlauf verpassbar. Die Hauptstadt Leyndell verändert sich grundlegend, nachdem ihr Maliketh in Farum Azula besiegt habt und zuvor erreichbare Areale von Leyndell sind dann nicht mehr betretbar. Sammelt die Waffe also vor dem Kampf gegen Maliketh in Leyndell ein. Habt ihr sie verpasst, können euch zur Not andere Spieler im Koop die Waffe fallen lassen. Nutzt gerne den Kommentarbereich, wenn ihr hilfsbereite Spieler dafür sucht.

Die 9 legendären Waffen sind:

Die Fundorte aller 9 legendären Waffen zeigen wir euch im folgenden Video:

Hinweis: Es kann aufgrund eines Bugs passieren, dass sich die Trophäe nicht freischaltet, nachdem ihr alle 9 legendären Waffen gefunden habt. In so einem Fall kann es helfen, wenn ihr die Waffen zwischen Inventar und eurem Lager verschiebt, bis sich die Trophäe freischaltet. Auf euer Lager könnt ihr von jedem Ort der Gnade aus zugreifen.

Im Spiel werden folgende 6 Geisteraschen als legendäre Aschen kategorisiert:

Im folgenden Video zeigen wir euch deren Fundorte auf einen Blick:

Im Spiel werden folgende 7 Anrufungen und Zauber als legendär kategorisiert:

Alle 7 Fundorte dieser Sprüche zeigen wir euch im folgenden Video:

Folgende 8 Talismane gelten im Spiel als legendäre Talismane:

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte der 8 legendären Talismane:

Rennala ist der Boss der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia. Ihr müsst erst den Schimmersteinschlüssel finden, bevor ihr diesen Dungeon betreten könnt.

Verpassbare Trophäe!

Lichdrache Fortissax ist ein optionaler Boss in den Tiefen von Tiefwurz. Ihr könnt ihn nur bekämpfen, wenn ihr Fias Quest bis zum Schluss folgt. Tötet Fia also nicht vorher und schaut in den verlinkten Guide oder das folgende Video für alle Questschritte:

Diesen Bosskampf werdet ihr automatisch auf eurem Weg durch das zerfallende Farum Azula bestreiten müssen. Ihr könnt ihn nicht verpassen.

Den Feuerriesen müsst ihr beim Berggipfel der Riesen kurz vor der Riesenschmiede besiegen. Ihr könnt ihn nicht verpassen.

Dieser Boss begegnet euch am Brunnenboden der Ainsel. Den Eingang zum Brunnen findet ihr im Osten von Liurnia. Beim Standort des Bosses könnt ihr auch eine der großen Geistertallilien finden.

Den königlichen Ahnengeist könnt ihr in Nokron bekämpfen, nachdem ihr die 6 Leuchtfeuer im Bereich entzündet habt. Diesen Ort könnt ihr erst erreichen, nachdem ihr Radahn besiegt habt und dann durch das große Loch im Boden südlich des Nebelwalds hinabgestiegen seid, das euch nach Nokron führt.

Auf die tapferen Gargoyles trefft ihr automatisch auf eurem Weg durch das Aquädukt von Nokron. Diesen Ort könnt ihr erst erreichen, nachdem ihr Radahn besiegt habt und dann durch das große Loch im Boden südlich des Nebelwalds hinabgestiegen seid, das euch nach Nokron führt.

Margit begegnet euch vor dem Eingang zu Schloss Sturmschleier im Nordwesten von Limgrave.

Der rote Wolf Radagon ist ein Zwischenboss in der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia. Ihr müsst erst den Schimmersteinschlüssel finden, bevor ihr diesen Dungeon betreten könnt.

Der Adlige der Götterskalpe ist ein Zwischenboss in Haus Vulkan in Gelmir. Folgt am besten Ryas Quest, um diesen Dungeon leicht zu erreichen.

Der Magmalindwurm Makar begegnet euch im Ruinenübersäten Abgrund, der euch von Liurnia zum Altus-Plateau führt. Folgt einfach dem See in Liurnia durch die Schlucht bis in den Norden, um diesen Dungeon zu erreichen.

Diesen Kampf müsst ihr innerhalb von Leyndell im Refugium des Erdenbaums bestreiten, um weiter zum Eldenthron zu gelangen.

Mohg, das Mal begegnet euch in der Kathedrale der Verlorenen unterhalb von Leyndell. Diesen Ort könnt ihr über einen Aufzug im unterirdischen Reservat der Scham erreichen. Folgt am besten Hyettas Quest, dann kommt ihr hier automatisch vorbei.

Die Imitaor-Träne ist der erste Boss in den oberen Bereichen von Nokron. Da ihr hier sowieso für Rannis Quest vorbei müsst, werdet ihr den Kampf kaum verpassen.

Loretta ist ein Zwischenboss in Miquellas Haligbaum. Dieser Dungeon ist optional und gut versteckt. Vervollständigt das geheime Haligbaummedaillon und löst das Rätsel in Ordina, Stadt der Liturgien, um den Dungeon zu erreichen.

Astel ist ein Boss kurz vor dem Ende von Rannis Quest. Im verlinkten Guide beschreiben wir genau, wie ihr Astel erreicht.

Das löwenartige Scheusal ist der Endboss von Schloss Morne ganz im Süden der Halbinsel der Tränen. Folgt der Anleitung zu Irinas und Edgars Quest, um den Boss zu erreichen.

Loretta ist der Endboss vom Anwesen von Caria im Nordwesten von Liurnia.

Elemer ist der Endboss der Schattenburg im Norden des Altus-Plateaus. Diesen Ort müsst ihr unter anderem während Millicents Quest besuchen.

Den Ahnengeist könnt ihr in Siofra bekämpfen, nachdem ihr die 8 Leuchtfeuer im Bereich entzündet habt. Diesen Ort könnt ihr über den Brunnenzugang im Nebelwald östlich in Limgrave erreichen. Im folgenden Video zeigen wir euch die genauen Fundorte der Leuchtfeuer und den Kampf gegen den Ahnengeist:

Kommandant Niall ist ein optionaler Boss in den Sümpfen von Aeonia in Caelid. Diesen Boss müsst ihr unter anderem für Millicents Quest töten.

Die Tafelrundfeste ist der Hub-Bereich im Spiel und wird automatisch im Spielverlauf freigeschaltet.

Hierfür müsst ihr die Kraft einer der 7 großen Runen im Spiel wiederherstellen. Im verlinkten Guide geben wir euch alle Infos dafür.

Den Erdenbaum werdet ihr automatisch im Spielverlauf in Flammen stecken, nachdem ihr die Riesenschmiede beim Berggipfel der Riesen erreicht habt.

