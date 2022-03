In Elden Ring könnt ihr Todeswurzeln sammeln und sie beim Bestienkleriker Gurranq im Refugium der Bestien abgeben, um diverse items als Belohnung zu erhalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte von Todeswurzeln und wie ihr sie übergeben könnt.

Todeswurzel finden & D zeigen

Eventuell habt ihr in Limgrave bereits eine der Todeswurzeln gefunden. Diese besonderen Items hängen mit den NPCs D und Bestienkleriker Gurranq zusammen. Wenn ihr noch keine Todeswurzel gefunden habt, sind die frühesten Fundorte in der Schatztruhe Im Bossraum am Ende des Dungeons „Todberührte Katakomben“ oder als Belohnung, wenn ihr den Tibiaseefahrer im Totenwasser-Dorf besiegt (Siehe Fundorte weiter unten).

Zwischen diesen beiden Orten könnt ihr direkt östlich der Heiligenbrücke auch das erste Mal D, den Jäger der Toten treffen. Ihr trefft ihn dann später in der Tafelrundfeste am kreisrunden Tisch erneut und könnt ihm eine der gefundenen Todeswurzeln zeigen. Dadurch wird er euch vom Bestienkleriker Gurranq erzählen und euch ein Portal nahe der Dritten Kirche von Marika markieren, das euch zum Bestienkleriker bringt, der weit im Nordosten im Refugium der Bestien in Caelid sein Zuhause hat.

Hinweis: Ihr könnt euch auch auf eigene Faust zum Refugium der Bestien aufmachen und D ganz außen vor lassen. Allerdings ist der Weg dorthin mit starken Feinden gespickt und zudem wird D euch dann später nicht sein Warenangebot zeigen. Er verkauft euch nämlich zwei Ihr könnt euch auch auf eigene Faust zum Refugium der Bestien aufmachen und D ganz außen vor lassen. Allerdings ist der Weg dorthin mit starken Feinden gespickt und zudem wird D euch dann später nicht sein Warenangebot zeigen. Er verkauft euch nämlich zwei Anrufungen . Habt ihr den Bestienkleriker also das erste Mal eine Todeswurzel gegeben, kehrt zu D zurück, um seine Quest weiter zu führen.

Bestienkleriker Gurranq Todeswurzeln übergeben

Habt ihr das Portal benutzt, öffnet das Tor vor euch und passt auf, denn hinter euch bewacht ein starker Bossgegner das Refugium. Drinnen solltet ihr zunächst den Ort der Gnade aktivieren, damit ihr später wieder komfortabel hier her zurückkehren könnt.

Sprecht dann mit Gurranq am Ende der Halle und gebt ihm eine Todeswurzel. Er gibt euch daraufhin das Klauenzeichen-Siegel zum Wirken von Anrufungen sowie das Bestienauge. Letzteres wird euch fortan automatisch eine Hinweismeldung anzeigen, wenn ihr euch in der Nähe einer Todeswurzel befindet.

Für jede abgegebene Todeswurzel wird euch Gurranq eine weitere Belohnung geben. Was es gibt, entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Anzahl Belohnung 1. Todeswurzel Klauenzeichen-Siegel, Bestienauge 2. Todeswurzel Bestialische Schlinge (Anrufung) 3. Todeswurzel Bestialische Lebenskraft (Anrufung) 4. Todeswurzel Schrei der Bestie (Kriegsasche) 5. Todeswurzel Bestienklaue (Anrufung) 6. Todeswurzel Stein von Gurranq (Anrufung) 7. Todeswurzel Bestienklauen-Großhammer (Waffe) 8. Todeswurzel Gurranq's Bestienklaue (Anrufung)

Wichtiger Hinweis: Nachdem ihr die 4. Todeswurzel abgegeben habt und euch dann das nächste Mal zum Refugium teleportiert, wird Gurranq euch angreifen, da er seinen Zorn nicht mehr im Zaum halten kann. Ihr müsst ihm dann erst etwas Lebensenergie abziehen, damit er sich wieder beruhigt. Da er euch aber sehr schnell töten kann, solltet ihr direkt hinausgehen und ihn dann aus sicherer Entfernung mit Fernkampfwaffen bekämpfen (Aber Achtung vor seinen Distanzangriffen!), da er nicht durch die Tür kommt. Sofern ihr Anrufungen wie Gift besitzt oder Nachdem ihr diehabt und euch dann das nächste Mal zum Refugium teleportiert,, da er seinen Zorn nicht mehr im Zaum halten kann. Ihr müsst ihm dann erst etwas Lebensenergie abziehen, damit er sich wieder beruhigt. Da er euch aber sehr schnell töten kann, solltet ihr direkt hinausgehen und ihn dann aus sicherer Entfernung mit Fernkampfwaffen bekämpfen (Aber Achtung vor seinen Distanzangriffen!), da er nicht durch die Tür kommt. Sofern ihr Anrufungen wiebesitzt oder Geisteraschen habt, die Giftattacken nutzen, ist dies die sicherste Methode ihm langsam seine Lebensleiste zu verkürzen. Danach ist er wieder harmlos und ihr könnt ihn ansprechen.

Fundorte aller Todeswurzeln

Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte aller Todeswurzeln in Elden Ring. Ihr erhaltet sie oft für das Töten der Tibiaseefahrer, findet sie aber manchmal auch versteckt in der Spielwelt. Beachtet, dass sich dieser Guide im Aufbau befindet und wir nach und nach weitere Fundorte ergänzen werden.

1. Todeswurzel

In der Schatztruhe im Bossraum des optionalen Dungeons „Todberührten Katakomben“ im Norden von Limgrave.

2. Todeswurzel

Beute vom Tibiaseefahrer im Totenwasser-Dorf im Nordosten von Limgrave.

3. Todeswurzel

Beute vom Tibiaseefahrer im kleinen Waldstück direkt links neben dem Carianischen Lehrsaal im Osten von Liurnia.

4. Todeswurzel

In der Schatztruhe im Bossraum des optionalen Dungeons „Katakomben der Schwarzen Klinge“ im Nordosten von Liurnia.

5. Todeswurzel

Beute vom Tibiaseefahrer bei den Ruinen von Wyndham in Gelmir.

Die Fundorte der restlichen Todeswurzeln ergänzen wir in Kürze!

