In der Tafelrundfeste von Elden Ring trefft ihr unter anderem auf die mysteriöse Fia. Wenn ihr mit ihr sprecht, bietet sie euch an euch zu halten und ihr könnt entweder zustimmen oder euch weigern. Aber welche Konsequenzen hat diese Entscheidung und welchen nutzen hat der Segen des Firmaments, den ihr dafür erhaltet?

Von Fia halten lassen oder weigern? Konsequenzen

Wenn ihr in Souls-Spielen vor Entscheidungen gestellt werdet, dann schlagen bei Veteranen der Reihe alle Alarmglocken, denn so etwas bringt oft versteckte Quests in Gang und hat je nach Entscheidung sogar manchmal Einfluss auf verschiedene Enden.

Im Falle von Fia passiert Folgendes, wenn ihr euch halten lasst.

Von Fia halten lassen: Ihr bekommt den Gegenstand „Segen des Firmaments“. Dieser verbraucht 10 FP bei Benutzung und erhöht euer Gleichgewicht für ca. 10 Sekunden geringfügig, sodass ihr von gegnerischen Angriffen für diesen Zeitraum nicht so leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden könnt. Insgesamt ein eher nutzloses Item. Schlimmer ist jedoch, dass ihr einen Debuff erhaltet, erkennbar an dem roten Viereck-Symbol mit Pfeil unter eurer Ausdauerleiste. Dieser sorgt dafür, dass ihr 5% weniger Lebenspunkte habt.

Roten Debuff entfernen

Um den Malus wieder loszuwerden, müsst ihr einfach nur den Segen des Firmaments einsetzen und warten, bis der Effekt aufhört. Dadurch wird dann auch der Debuff entfernt. Ihr seid also nicht für den Rest des Spiels mit diesem Makel behaftet.

Ihr könnt euch jedoch beliebig oft von Fia halten lassen und bekommt dann immer wieder den Segen des Firmaments und den Debuff. Allerdings könnt ihr nicht mehrere Segen auf einmal erhalten und der Debuff stapelt sich auch nicht. Ihr müsst immer erst den Segen verbrauchen, bevor ihr einen neuen bekommen könnt.

Achtung Spoiler! Im Folgenden nennen wir euch einen weiteren Effekt, den Fias Umarmung hat! Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann lest jetzt nicht weiter!

Weiterer Effekt von Fias Umarmung (Achtung Spoiler!)

Während der Umarmung von Fia könnt ihr unter bestimmten Voraussetzungen Gespräche mit ihr führen. Genauer gesagt, wenn ihr Zauberer Rogiers Quest vorantreiben wollt, könnt ihr mit ihr über die schwarzen Messer sprechen. Sie gibt euch dann sogar das Item „Hinweis zum Messerabdruck“. Dieser verweist euch auf einen ganz bestimmten Punkt auf der Karte.

Ob Fias Umarmungen darüber hinaus noch weitere Konsequenzen auf den Spielverlauf oder gar die Enden haben, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sobald wir weitere Infos haben, werden wir diesen Guide aber natürlich entsprechend ergänzen.

