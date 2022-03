Zauberer Rogier ist einer der NPCs in Elden Ring mit einer umfangreichen Quest, die es zu lösen gilt. Dabei müsst ihr unter anderem den schwarzen Messerabdruck für ihn finden. In unserem Walkthrough zur Rogier-Quest führen wir euch durch alle Schritte.

Den kompletten Quest-Walkthrough für Zauberer Rogier seht ihr im folgenden Video:

Rogier in Schloss Sturmschleier finden

Ab 0:00 im Video

Das erste Mal könnt ihr Zauberer Rogier in Schloss Sturmschleier antreffen. Er steht innerhalb der Kirche, die ihr nach dem Ort der Gnade „Wallturm“ erreichen könnt. Lauft auf den Burgmauern links außen mit den drei Sturmfalken entlang und springt dann auf das Dach der Kirche. Durch das offene Fenster könnt ihr hier direkt zu Rogier herunter springen.

Sprecht ihn an und wählt die Option „Ich werde Godrick besiegen.“. Anschließend steht er euch als Verkäufer von magischen Kriegsaschen zur Verfügung. Folgendes hat er im Angebot:

Kriegsasche Preis (Runen) Schimmersteinkiesel 1500 Cariagroßschwert 2500 Wirbelnde Waffe 1000

Hinweis: Für Rogiers Quest ist es nicht wichtig, dass ihr ihn in Schloss Sturmschleier bereits trefft, er wird nach dem Bosskampf gegen Godrick in jedem Fall zur Tafelrundfeste kommen.

Rogier in der Tafelrundfeste

Ab 2:40 im Video

Nach dem Sieg gegen Godrick trefft ihr Rogier in der Tafelrundfeste an. Er sitzt hier auf dem Balkon und ist bis zur Hüfte in einer Art Kokon eingewickelt. Ihr könnt ihm von eurem Sieg über Godrick berichten und er wird euch dafür die Waffe Rogiers Rapier +8 (Stoßschwert) geben.

Wenn ihr zudem die Quest von D verfolgt, könnt ihr mit Rogier über ihn sprechen. Er steht euch weiterhin als Verkäufer für seine Kriegsaschen zur Verfügung.

Entstellten Leichnam in Schloss Sturmschleier besiegen

Ab 5:05 im Video

Um Rogiers Quest weiter zu führen, müsst ihr am Boden von Schloss Sturmschleier den entstellten Leichnam finden und besiegen. Dies ist ein optionaler Miniboss, den ihr erreichen könnt, wenn ihr vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ nach draußen tretet und direkt nach rechts zum Abgrund lauft.

Lasst euch hier nach unten fallen und springt dann weiter hinunter, bis ihr auf dem Boden mit einigen Ratten landet. Folgt hier dem Weg und ihr kommt zum Bossareal. Habt ihr den entstellten Leichnam besiegt, könnt ihr im Bereich dahinter eine Art riesiges Monstergesicht entdecken. Rechts daneben nahe dem Talisman-Fundort „Geschwür des Todesprinzen“ zeigt euch ein Blutfleck, wie Rogier an dieser Stelle gestorben ist.

Rogier vom entstellten Leichnam erzählen

Ab 7:03 im Video

Sprecht zurück in der Tafelrundfeste Rogier auf den entstellten Leichnam an (Option „Über den Leichnam unter Sturmschleier“) und er verrät euch, dass es sich dabei um Halbgott Godwyn handelt.

Mit Fia sprechen & Hinweis zum Messerabdruck erhalten

Ab 8:18 im Video

Lasst euch nun von Fia umarmen und ihr werdet Gesprächsoptionen von ihr erhaltet. Wählt hier „Wisst ihr ...?“ und „Über den Abdruck schwarzer Messer“ aus, damit ihr von ihr den Hinweis zum Messerabdruck erhaltet.

Dieser verweist euch auf einen Ort, wo ihr einen schwarzen Messerabdruck finden könnt.

Katakomben der schwarzen Klinge & Schwarzen Messerabdruck finden

Ab 9:20 im Video

Der Hinweis zeigt den Standort der Katakomben der schwarzen Klinge. Dies ist ein optionaler Dungeon im Nordosten von Liurnia. Den genauen Standort seht ihr auf der folgenden Karte:

Kämpft euch durch den Dungeon bis zum Raum mit den vielen Fallbeil-Fallen. Lasst euch von einem der Beile auf die höhere Ebene links in der Mitte transportieren und folgt dann weiter dem Weg rechts um eine Kurve und dann geradezu bis zum Ende.

Bei der Wand vor euch handelt es sich um eine Illusion, die ihr mit einem Schlag verschwinden lassen könnt. Dahinter müsst ihr euch dem Boss „Assassine der Schwarzen Klinge“ stellen. Besiegt ihn, um den schwarzen Messerabdruck zu erhalten.

Schwarzen Messerabdruck Rogier geben

Ab 11:41 im Video

Gebt Rogier nun den schwarzen Messerabdruck, damit er ihn analysieren kann. Reist zu einem beliebigen Ort der Gnade und kehrt dann direkt wieder zurück, da er etwas Zeit dafür benötigt.

Bei eurer Rückkehr gibt er euch den Messerabdruck zurück und beauftragt euch nun, Mondprinzessin Ranni aufzusuchen. Ihr könnt ihn noch weiter über das Fluchmal und Rannis Aufenthaltsort ausfragen, um weitere Infos zu erhalten.

Ranni finden

Ab 15:12 im Video

Hexe Ranni könnt ihr in ihrem Turm ganz im Nordwesten von Liurnia finden. Dieser befindet sich westlich über Haus Caria und ihr müsst euch erst durch dieses Haus bis nach oben kämpfen, um Rannis Turm erreichen zu können.

Sprecht mit Ranni und wählt die Option „Ihr seid Ranni und steckt hinter der Nacht der Schwarzen Messer“ aus. Sie wird euch dann allerdings zunächst abweisen.

Rogier Bericht erstatten

Ab 17:58 im Video

Geht nun wieder zurück zu Rogier und wählt die Dialogoption „Ranni hat ihr Fluchmal abgelegt“ aus. Er schlägt euch nun vor, dass ihr euch in die Dienste von Ranni stellt, damit sie euch mehr verrät.

Ranni dienen und ihre Quest starten

Ab 19:17 im Video

Geht nun wieder zu Ranni und wählt die Option „Ich möchte euch dienen“ aus. Dadurch gibt sie euch mehr Informationen und ihr startet nun zudem Rannis umfangreiche eigene Quest.

Rogiers Quest abschließen

Ab 21:09 im Video

Wenn ihr nun das nächste Mal mit Rogier sprecht, berichtet er von seiner Befürchtung, bald in einen tiefen Schlaf zu fallen. Wenn ihr ihn die nächsten Male in der Tafelrundfeste aufsucht, wird er nicht mehr ansprechbar sein und bei einem weiteren Besuch schließlich sterben.

Von seiner Leiche könnt ihr folgende Beute looten:

Rogiers Klangperle

Spitzhut der Zauberklinge

Reisekleidung der Zauberklinge

Handschuhe der Zauberklinge

Hose der Zauberklinge

Rogiers Brief

In Rogiers Brief erwähnt er den jüngeren Bruder von D, der sich angeblich in der Ewigen Stadt Nokron aufhält. Rogiers Klangperle könnt ihr den Zwillingsjungferhüllen geben, um Rogiers magische Kriegsaschen noch nachträglich kaufen zu können.

