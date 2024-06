Elden Ring: Kolosseum finden, PvP starten und alle Modi

Seit dem Update am 07.12.2022 könnt ihr euch auch in Elden Ring in PvP-Schlachten stürzen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Kolosseen dafür findet und welche PvP-Modi dort verfügbar sind.

Elden Ring hat schon seit Release die Möglichkeit, gemeinsam mit und gegen andere im Multiplayer zu spielen. Mit den Kolosseen wurden nun Arenen hinzugefügt, die euch dabei helfen, Gegner für den PvP-Modus zu finden und sie zu bekämpfen.

Kolosseum finden

Um eine PvP-Schlacht zu starten, müsst ihr euch zum entsprechenden Kolosseum begeben. Die Kolosseen sind an folgenden Orten:

Limgrave Kolosseum: Im Norden von Limgrave

Im Norden von Limgrave Caelid Kolosseum: Auf der nördlichen Halbinsel von Caelid. Startet von der Gnade „Tiefer Brunnen von Siofra“.

Auf der nördlichen Halbinsel von Caelid. Startet von der Gnade „Tiefer Brunnen von Siofra“. Königliches Kolosseum: Im Süden der Hauptstadt Leyndell

Hier findet ihr alle Kolosseen in Elden Ring. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Modi unterscheiden sich je nach Kolosseum. Außerdem könnt ihr nicht in jedem Kolosseum Geisteraschen beschwören.

Ihr könnt auch in der Tafelrundfeste auf die PvP-Modi zugreifen. Begebt euch dazu zur Statue von Marika neben dem Kaminfeuer. Dort könnt ihr alle Regeln und den Ort selbst festlegen.

Bevor ihr euch in die Schlacht stürzt, solltet ihr auf jeden Fall Runen farmen und die richtigen Geisteraschen, Anrufungen, Zauber, Talismane und Waffen finden und aufwerten. Im PvP werden euch viele starke Gegner mit der besten Ausrüstung begegnen.

Welche PvP-Modi gibt es?

Insgesamt gibt es drei verschiedene Spielmodi:

Duell: Zwei Spieler haben 3 Minuten, um den Gegner zu eliminieren. Dabei sind Heilflaschen nicht erlaubt. Wer zuerst fällt, verliert.

Zwei Spieler haben 3 Minuten, um den Gegner zu eliminieren. Dabei sind Heilflaschen nicht erlaubt. Wer zuerst fällt, verliert. Kampftribunal: Alle Spieler haben 5 Minuten Zeit, um möglichst viele Kills zu sammeln. Heilflaschen sind begrenzt erlaubt.

Alle Spieler haben 5 Minuten Zeit, um möglichst viele Kills zu sammeln. Heilflaschen sind begrenzt erlaubt. Schlacht: Es gelten die selben Regeln wie im Kampftribunal, aber die Spieler werden in Teams aufgeteilt.

Die Modi sind in den folgenden Kolosseen zu finden:

Kolosseum Verfügbare Modi Geisteraschen erlaubt? Limgrave Kampftribunal, Schlacht Nein Caelid Duell, Kampftribunal, Schlacht Ja Leyndell Duell Nein

An Marikas Statue in der Tafelrundfeste könnt ihr eure PvP-Modi nach euren Belieben anpassen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ihr benötigt noch Runen, um euren Charakter auf PvP vorzubereiten? In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr schnell und effektiv Runen farmen könnt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.