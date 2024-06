Neuer Steam-Bestseller ist ein Schnäppchen: Koop-Kracher kostet keine 5 Euro

Bei Chained Together ist der Name Programm. Anders als bei den üblichen Parkour-Spielen hängen euch eure Mitspieler im schlimmsten Fall wie ein Klotz am Bein. Das Konzept kommt bei der Steam-Community aber ziemlich gut an.

In Chained Together wollt ihr wie in vielen Spielen dieser besonderen Art der 3D-Plattformer hoch hinaus. Ihr erklimmt einen mit Sprungpassagen, Fallen und Kletterabschnitten gespickten Parkour – allerdings nicht alleine, denn bis zu drei weitere Spieler sind über eine Kette mit euch verbunden.

Es dürfte wenig überraschend sein, dass es im Koop für reichlich Chaos sorgt, aneinander gekettet zu sein.

Steam-Kracher für unter 5 Euro

Chained Together erschien am 19. Juni 2024 auf Steam. Aktuell kostet das Spiel noch dank eines Einführungsrabattes 4,49 Euro. Dieses Angebot läuft am 26. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit aus und das Spiel wird dann zum regulären Preis von 4,99 Euro angeboten.

Chained Together Anegar Games

Wie spielt sich Chained Together?

Das Spiel kann alleine oder mit bis zu vier Spielern im online wie auch lokalen Koop gespielt werden. Ihr startet in der Hölle und beginnt dort euren Aufstieg, im Spielverlauf durchquert ihr zahlreiche unterschiedliche Welten, mit eigenem Design-Thema.

Es gibt Sprung- und Kletterpassagen, für deren Überwindung ihr euch mit euren Mitspielern koordinieren müsst. Gleiches gilt für die Rätsel, die es zu lösen gilt. Ein falscher Schritt kann den Absturz bedeuten, was wie bei diesen Spielen üblich heißen kann, dass ihr bis zum Anfang des Levels zurückfallt – eure Mitspieler reißt ihr natürlich mit ins Verderben.

Wer keine so hohe Frusttoleranz hat, kann Chained Together auch im Anfänger-Modus spielen. Anders als im Normal-Modus gibt eine Option im Pausen-Menü, die euch an eurem bisher höchsten erreichten Punkt zurückbringt.

Wer nicht nur mit den Mitspielern kämpfen will, kann das auch gegen die Zeit tun. Im Lava-Modus steigt die glühende Masse im Level stetig an und ihr müsst schnell beim Klettern und Springen sein.

In den Steam-Rezensionen wird das Spiel basierend auf gut 4.500 Bewertungen zu 90 Prozent positiv bewertet. In den Topsellern befindet sich Chained Together aktuell auf Platz 9. (Quelle: Steam). Laut SteamDB erreichte das Koop-Spiel gestern einen Höchststand von fast 93.000 gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern. (Quelle: SteamDB)