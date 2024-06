Bestseller-Comeback auf Steam: Kult-Abenteuer feiert Traumstart

Die Steam-Bestseller heißen einen echten Klassiker in ihren Reihen willkommen. Mit dem Remake von Riven feiert ein Kult-Abenteuer seine Rückkehr in die Charts – und kommt bei der Community sehr gut an.

Mit Riven bekam das legendäre Point-&-Click-Abenteuer Myst 1997 einen würdigen Nachfolger – 27 Jahre später hat Entwicklerstudio Cyan Worlds Inc. ein erweitertes Remake des Rätselspiels herausgebracht. Die Steam-Community zeigt sich von dem neuen Ausflug in die mysteriöse Welt der Kult-Reihe beeindruckt und hievt das Spiel zum Release in die Bestseller.

Anzeige

Riven: Kult-Abenteuer feiert Steam-Comeback

Im Remake von Riven wartet ein sagenumwobener Ort auf euch, der jede Menge Geheimnisse bereithält. Ihr müsst euch aufmerksam durch die Welt bewegen, nach Details Ausschau halten und scheinbar unzusammenhängende Informationen miteinander verknüpfen, um die geschickt eingeflochtenen Rätsel zu lösen.

Im Vergleich zu dem Original bietet das Remake eine von Grund auf neugebaute Echtzeit-3D-Welt sowie eine erweiterte Geschichte, die auch für Kenner neue Erlebnisse bereithält.

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Riven an:

Riven: Official Launch Trailer

Die Originalversion von Riven steht auf Steam derzeit bei einer sehr positiven Wertung – und das Remake knüpft nach den ersten 200 abgegebenen Stimmen nahtlos an diese Tradition an. Bis zum 9. Juli 2024 könnt ihr euch das smarte Abenteuer für 30,59 Euro statt 33,99 Euro sichern (bei Steam ansehen).

Anzeige

Riven Cyan Worlds Inc

Steam-Bestseller: Abenteuer-Remake steigt oben in den Charts ein

Das Remake von Riven kann kurz nach dem Release einen starken dreizehnten Platz in den Steam-Charts für sich beanspruchen. Dass es nicht ganz für die Top 10 reicht, liegt natürlich an der harten Konkurrenz – einerseits freut sich ganz Gaming-Deutschland auf den Landwirtschafts-Simulator 25, andererseits haben Racing-Fans nicht mehr viel Zeit, bevor der Xbox-Game-Studios-Hit Forza Horizon 4 für immer aus dem Store verschwindet.

Ein kontroverser Strategie-Gigant hat sich mit einem neuen DLC zurück in die Steam-Charts gearbeitet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.