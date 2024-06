Plötzlich Steam-Bestseller: Deutsche können diesem Spiel nicht widerstehen

Für Farming-Freunde wird 2024 ein großes Jahr. Der Landwirtschafts-Simulator kündigt seine Rückkehr an. Auf Steam schießt das Spiel sofort in die deutschen Topseller, obwohl der Release-Termin noch mehrere Monate entfernt ist.

Landwirtschafts-Simulator 2025: Mit dem Traktor in die Steam-Topseller

Entwickler Giants Software kündigt den Landwirtschafts-Simulator 2025 an. Das Simulatoren-Schwergewicht hat wieder jede Menge Inhalte im Gepäck, mit denen Enthusiasten der Feldarbeit wunschlos glücklich werden können. Erstmals könnt ihr jetzt auch ostasiatische Landschaften bewirtschaften. Ein nordamerikanisches sowie ein mitteleuropäisches Setting sind ebenfalls mit von der Partie.

Anzeige

Obwohl der Landwirtschafts-Simulator 2025 erst am 12. November 2024 erscheint, sichert sich das Spiel bereits jetzt einen Platz in den Steam-Topsellern. Der Simulator landet auf dem fünften Platz der deutschen Charts. Bei dem Farming-Hype handelt es sich allerdings um ein regionales Phänomen. In Blick in die weltweiten Topseller verrät, dass der Landwirtschafts-Simulator 2025 dort nicht einmal die Top 30 erreicht. Es sind also die Deutschen, die jetzt wieder ihren Simulatoren-Traum ausleben.

Schaut euch hier den CGI-Trailer für den Landwirtschafts-Simulator 2025 an:

Landwirtschafts-Simulator 2025: Erster Trailer

Das steckt im Landwirtschafts-Simulators 2025

Die Steam-Produktseite des Landwirtschafts-Simulators 2025 verrät, auf welche Inhalte ihr euch noch freuen könnt. Ihr könnt insgesamt 20 Feldfrüchte anbauen, darunter zwei Reissorten und Spinat. Natürlich könnt ihr auch Tiere wie Kühe, Schafe, Schweine und zum ersten Mal auch Bisons halten.

Anzeige

Farming Simulator 25 Giants Software

Zum Bauernhof gehört natürlich auch ein großer Trecker. Im Simulator stecken mehr als 400 Maschinen und Geräte von echten Herstellern. Fahrzeuge und Felder sollen nach technischen Verbesserungen jetzt noch schöner und atmosphärischer aussehen.

Anzeige

Der Landwirtschafts-Simulator 2025 soll am 12. November für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Wenn euch die Arbeit auf der Farm zu viel wird, könnt ihr zusammen mit Freunden im kooperativen Multiplayer zocken.