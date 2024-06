Steam-Bestseller trotz harter Kritik: Strategie-Koloss erobert die Charts zurück

Mit einem Rabatt von 50 Prozent und einem brandneuen DLC kämpft sich das monumentale Strategie-Spiel Victoria 3 in die Steam-Bestseller zurück – eine bemerkenswerte Leistung, denn die Spielerbewertungen lassen noch zu wünschen übrig.

Anderthalb Jahre nach seinem Release kann Victoria 3 wieder die Steam-Charts erobern. Das Strategie-Spiel ist aktuell um 50 Prozent im Preis reduziert, doch die Community ist sich weiterhin nicht einig, wie sie eigentlich zu dem historischen Game stehen soll.

Anzeige

Victoria 3: Strategie-Spiel hat schweren Stand auf Steam

In Victoria 3 verschlägt es euch ins 19. Jahrhundert, wo ihr inmitten des spannenden Fortschritts und sozialer Umwälzungen eure eigene Gesellschaft weiterentwickelt und gestaltet. Ihr könnt zwischen vielen verschiedenen Nationen wählen, die ihr in der Zeit zwischen 1836 und 1936 nach vorne bringt. Dabei gibt es diverse Dinge zu beachten, von der Industrie über die Landwirtschaft und dem Militär bis hin zu den politischen Gesinnungen und anderen wichtigen Bedürfnissen eurer Bevölkerungsgruppen.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Victoria 3 an:

Victoria 3 – Gameplay Trailer

Auf Steam hat das Strategie-Spiel nach über 29.000 abgegebenen Stimmen derzeit nur eine ausgeglichene Wertung – immerhin fallen aber die letzten 600 Stimmen größtenteils positiv aus. Während Befürworter von Victoria 3 das Spiel für seine Entscheidungs- und Entfaltungsmöglichkeiten loben, kritisieren andere, dass die Gameplay-Mechaniken nicht ausgereift seien und Bugs in manchen Situationen den Spielspaß rauben.

Anzeige

Falls ihr Victoria 3 für euch selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch das Basis-Game bis zum 27. Juli 2024 für 24,99 Euro statt 49,99 Euro sichern. Auch die umfangreiche Grand Edition ist von 79,99 Euro auf 47,99 Euro reduziert (bei Steam ansehen)

Anzeige

Victoria 3 Paradox Development Studio

Steam-Charts: Strategie-Spiel knackt die Top 10

Mit dem Rabatt landet Victoria 3 derzeit auf Rang 6 der Steam-Bestseller-Charts – viele Spieler scheinen den Rabatt also zum Anlass zu nehmen, um dem Strategie-Spiel von Paradox Interactive eine Chance zu geben. Auch der kürzlich veröffentlichte DLC, Victoria 3: Sphere of Influence, kann zu dem neuen Höhenflug beigetragen haben. Die Erweiterung ist am 24. Juni 2024 erschienen und bietet euch für 29,99 Euro neue diplomatische Spielmechaniken wie zum Beispiel das Formieren von Machtblöcken (bei Steam ansehen).

Eine Aufbau-Simulation hat sich auf Steam ebenfalls in die Charts gearbeitet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.