Blaidd der Halbwolf ist ein NPC in Elden Ring mit einer mehrteiligen Questreihe. Dafür müsst ihr zunächst den Wolf im Nebelwald finden und im weiteren Verlauf unter anderem Darriwil für ihn aufspüren. In unserem Walkthrough zu Blaidds Quest führen wir euch durch alle Schritte seiner Mission.

Den kompletten Walkthrough zu Blaidds Quest könnt ihr euch im folgenden Video ansehen. Darunter folgt der Guide in Textform.

Wolfsgeheul im Nebelwald hören

Ab 0:00 im Video

Das erste Mal begegnet euch Blaidd im Nebelwald im Osten von Limgrave. Er sitzt hier auf der Spitze der Ruinen im Zentrum und stößt in regelmäßigen Abständen ein Wolfsgeheul aus.

Blaidd sitzt auf der Spitze der Ruinen im Nebelwald (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt hier noch nicht mit ihm sprechen. Ihr müsst allerdings mindestens 1-mal sein Geheul gehört haben, damit seine Quest weitergehen kann.

Fingerschnipsen-Geste erhalten

Ab 0:57 im Video

Teleportiert euch nun zur Kirche von Elleh nahe dem Startpunkt in Limgrave und sprecht hier mit Händler Kalé. Wenn ihr zuvor das Geheul von Blaidd gehört habt, könnt ihr bei ihm nun die Dialogoption „Über das Heulen im Nebelwald“ auswählen.

Daraufhin lehrt er euch die Geste „Fingerschnipsen“, mit der ihr Blaidd ein Signal geben könnt. Nutzt die Geste bei den Ruinen, damit Blaidd von der Turmspitze springt. Nun könnt ihr mit ihm reden und alle seine Dialoge erschöpfen. Er gibt euch den Auftrag einen Mann namens Darriwil zu finden.

Darriwil finden und besiegen

Ab 2:59 im Video

Bei Darriwil handelt es sich um einen Boss, den ihr im Siegelgefängnis des Bluthundes im Süden von Limgrave besiegen könnt. Im Gefängnis könnt ihr zudem Blaidd als Hilfe beschwören, wenn ihr mit dem goldenen Rufsymbol am Boden interagiert.

Fundort vom Siegelgefängnis mit Darriwil und dem Rufsymbol für Blaidd (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht nach dem Kampf mit Blaidd, der neben dem Siegelgefängnis erscheint. Als Belohnung gibt er euch zwei Dunkelschmiedesteine. Zudem gibt er euch den Tipp, mit Kriegsstratege Iji südlich vom Caria-Anwesen in Liurnia zu sprechen. Wenn ihr ihm sagt, dass Blaidd euch schickt, könnt ihr bei Iji den Talisman „Carianisches Filigranwappen“ kaufen.

Hinweis: Solltet ihr Darriwil bereits besiegt haben, bevor ihr Blaidd erstmals getroffen habt, könnt ihr ihn auch im Nachhinein noch am Rande des Siegelgefängnisses treffen, nachdem ihr die erste Begegnung bei den Ruinen im Nebelwald nachgeholt habt.

Blaidd in Rannis Turm

Ab 5:02 im Video

Von nun an wird Blaidd zu einem Nebencharakter in Rannis Quest. Durchquert das Anwesen von Caria im Nordwesten von Liurnia und startet die Mission in Rannis Turm, indem ihr mit ihr in der Turmspitze sprecht. Anschließend taucht Blaidd in Spektralform weiter unten im Turm auf. Sprecht hier mit ihm.

Standort von Rannis Turm in Liurnia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Er will einen Weg nach Nokron finden und gibt euch den Hinweis, dass er über den Brunneneingang im Nebelwald nach Siofra reisen wird.

Schwarze Wolfsmaske finden (Optional)

Ab 5:39 im Video

Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt die Wolfsmaske finden, die Blaidd trägt. Ihr findet sie bei einer Leiche auf der Mauer hinter Seluvis‘ Turm etwas weiter südlich. Über die Mauerreste links und rechts des Eingangs zu Seluvis‘ Turm könnt ihr die Maske erreichen.

Fundort der schwarzen Wolfsmaske hinter Seluvis‘ Turm (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blaidd in Siofra finden

Ab 6:23 im Video

Betretet nun über den Brunneneingang im Nebelwald die Unterwelt von Siofra. Hier könnt ihr Blaidd im Osten des Gebiets an der Klippe wieder treffen. Er hat noch keinen Weg nach Nokron gefunden und schlägt vor, dass ihr Seluvis um Rat fragt.

Standort von Blaidd in Siofra (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr nun mit Seluvis in seinem Turm über Nokron sprecht, wird er euch „Seluvis‘ Empfehlungsschreiben“ geben. Dieses sollt ihr Zauberin Sellen zeigen, da sie eventuell mehr weiß. Sellen gibt euch schließlich einen Hinweis auf Radahn, der erst besiegt werden muss, bevor Nokron erreichbar wird.

Kehrt zu Blaidd zurück und wählt die Dialogoption „Erzählt von Sellen.“, damit er sich als nächstes zum Fest der Kämpfer nach Schloss Rotmähne im Südosten von Caelid begibt.

Blaidd in Schloss Rotmähne finden

Ab 8:35 im Video

Auf dem großen Platz von Schloss Rotmähne trefft ihr Blaidd beim Lagerfeuer auf der rechten Seite wieder. Auf dem Platz könnt ihr übrigens auch Alexander und seine Quest weiterführen.

Standort von Blaidd in Schloss Rotmähne (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt hier erneut mit Blaidd sprechen und ihn dann anschließend auch für den Kampf gegen Radahn als Hilfe beschwören. Nach dem Sieg über Radahn steht Blaidd dann direkt beim Ort der Gnade im Bossareal. Er ist erfreut, dass der Weg nach Nokron nun frei ist und hofft, euch dort zu treffen.

Blaidd im Siegelgefängnis

Ab 10:25 im Video

Wenn ihr einige zusätzliche Dialoge hören wollt, sprecht nun mit Kriegsstratege Iji auf der Straße zum Anwesen von Caria in Liurnia. Er sagt euch, dass ihr nicht auf Blaidd warten und direkt nach Nokron aufbrechen sollt, da Blaidd eine andere wichtige Aufgabe hat.

Tatsächlich hat Iji Blaidd in der Zwischenzeit im Siegelgefängnis des Bluthundes eingesperrt, wo ihr zuvor Darriwil besiegt hattet. Stellt euch in die Mitte des Siegelgefängnisses, um mit Blaidd zu reden. Ihr könnt nun entscheiden, ob ihr Blaidd befreien wollt oder nicht. Für seine Quest spielt eure Entscheidung hier allerdings keine Rolle.

Wenn ihr nun bei Iji die Dialogoption „Warum ist Blaidd im Siegelgefängnis?“ auswählt, erfahrt ihr mehr über dessen Motiviation und warum er ihn eingesperrt hat.

Blaidd töten & Wolf-Rüstung erhalten

Ab 13:52 im Video

Um Blaidds Quest abzuschließen, müsst ihr zunächst Rannis Quest komplett beenden. Anschließend könnt ihr euch zum Eingang von Rannis Turm begeben. Hier tritt euch Blaidd nun feindlich gegenüber und ihr könnt ihn nur töten. Als Quest-Belohungen erhaltet ihr:

Königliches Großschwert (Riesenschwert)

Blaidds Rüstung

Blaidds Stulpen

Blaidds Beinschutz

Zusammen mit der schwarzen Wolfsmaske ist nun Blaidds Rüstung komplett.

