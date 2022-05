In Elden Ring benötigt ihr Dunkelschmiedesteine (Somber Smithing Stones), um besondere Waffen und Bosswaffen zu verbessern. Dabei könnt ihr die Dunkelschmiedesteine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 finden und farmen. Wenn ihr die Klangperlen der Dunkelsteinschürfer sammelt, könnt ihr sie darüber hinaus dauerhaft zum Kaufen freischalten. In unserem Guide geben wir euch alle Infos dazu.

Dunkelschmiedesteine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 finden & farmen

Mit Dunkelschmiedesteinen (in der englischen Version „Somber Smithing Stones“) könnt ihr besondere Waffen und Bosswaffen auf bis zu +9 verbessern. Jedes Upgrade benötigt dabei einen Stein der entsprechenden Stufe. Dunkelschmiedesteine könnt ihr selten in der Spielwelt finden (sie respawnen jedoch nicht). Einige von ihnen haben feste Fundorte, die ihr am besten auf der interaktiven Karte von Fextralife mit dem Filter „Upgrade Materials“ einsehen könnt.

Tipp: Kriegstratege Iji südlich vom Caria-Anwesen bietet die Dunkelschmiedesteine 1-4 in begrenzter Anzahl zum Verkauf an.

Ihr könnt Dunkelschmiedesteine farmen, denn für manche Stufen gibt es bestimmte Gegner im Spiel, die diese droppen. Dabei handelt es sich um:

Dunkelschmiedestein 1 farmen: Keine Möglichkeit

Dunkelschmiedestein 2 farmen: Die Spinnenhand-Feinde im Anwesen von Caria lassen sie mit einer Drop-Chance von 25-50% fallen.

Dunkelschmiedestein 3 farmen: Die Minenarbeiter im Kristalltunnel von Sellia (Caelid) lassen sie mit geringer Wahrscheinlichkeit fallen (Siehe Karte weiter unten).

Dunkelschmiedestein 4 farmen: Die Spinnenhand-Feinde nahe dem Eingang zu Haus Vulkan oder in der Kanalisation von Leyndell lassen sie mit geringer Wahrscheinlichkeit fallen.

Dunkelschmiedestein 5 farmen: Keine Möglichkeit

Dunkelschmiedestein 6 farmen: Keine Möglichkeit

Dunkelschmiedestein 7 farmen: Keine Möglichkeit

Dunkelschmiedestein 8 farmen: Keine Möglichkeit

Dunkelschmiedestein 9 farmen: Keine Möglichkeit

Übrigens gibt es insgesamt 127 Waffen und 10 Schilde, die Dunkelschmiedesteine zum Verbessern benötigen. Die restlichen Waffen benötigen normale Schmiedesteine. Im verlinkten Guide zeigen wir euch, wie ihr diese am besten bekommt.

Dunkelschmiedesteine kaufen

Wenn ihr die „Klangperlen der Dunkelsteinschürfer“ im Spielverlauf sammelt, könnt ihr die Dunkelschmiedesteine dauerhaft zum Kauf bei den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste freischalten. Gebt ihn solche Klangperlen, damit sie sie in ihr Angebot aufnehmen.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte aller 5 solcher Klangperlen, welche Dunkelschmiedesteine sie freischalten und wie hoch der Verkaufspreis ist.

Klangperle (1) des Dunkelsteinschürfers

Beute vom Boss „Sternenfallbestie“ innerhalb des Dungeons „Kristalltunnel von Sellia“. Der Eingang liegt am nördlichen Ende der Sümpfe von Aeonia in Caelid.

Standort der Kristalltunnel von Sellia (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Klangperle (1) des Dunkelsteinschürfers schaltet folgende Upgrade-Steine zum Verkauf bei den Zwillingsjungferhüllen frei:

Dunkelschmiedestein 1 für 2000 Runen pro Stück

Dunkelschmiedestein 2 für 3000 Runen pro Stück

Klangperle (2) des Dunkelsteinschürfers

Beute vom Boss-Duo „Kristallianer (Speer & Ringklinge)“ innerhalb des Dungeons „Altustunnel“ auf dem Altus-Plateau.

Standort der Altustunnel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Klangperle (2) des Dunkelsteinschürfers schaltet folgende Upgrade-Steine zum Verkauf bei den Zwillingsjungferhüllen frei:

Dunkelschmiedestein 3 für 4000 Runen pro Stück

Dunkelschmiedestein 4 für 6000 Runen pro Stück

Klangperle (3) des Dunkelsteinschürfers

Liegt bei einer Leiche direkt vor dem Eingang zur Ersten Kirche von Marika südlich des eisigen Sees beim Berggipfel der Riesen.

Fundort der Klangperle 3 des Dunkelsteinschürfers (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Klangperle (3) des Dunkelsteinschürfers schaltet folgende Upgrade-Steine zum Verkauf bei den Zwillingsjungferhüllen frei:

Dunkelschmiedestein 5 für 9000 Runen pro Stück

Dunkelschmiedestein 6 für 12000 Runen pro Stück

Klangperle (4) des Dunkelsteinschürfers

Direkt nach dem Ort der Gnade „Sturmbalkon“ im zerfallenden Farum Azula bei einer Leiche. Kaum zu übersehen, da ihr vorbeilaufen müsst.

Fundort der Klangperle 4 des Dunkelsteinschürfers (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Klangperle (4) des Dunkelsteinschürfers schaltet folgende Upgrade-Steine zum Verkauf bei den Zwillingsjungferhüllen frei:

Dunkelschmiedestein 7 für 16000 Runen pro Stück

Dunkelschmiedestein 8 für 20000 Runen pro Stück

Klangperle (5) des Dunkelsteinschürfers

Bei einer Leiche vor einem Altar kurz vor dem Ort der Gnade „An der Großen Brücke“ im zerfallenden Farum Azula. Ebenfalls kaum zu übersehen, da ihr auf eurem Weg zur großen Brücke hier vorbeilaufen müsst.

Fundort der Klangperle 5 des Dunkelsteinschürfers (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Klangperle (5) des Dunkelsteinschürfers schaltet folgende Upgrade-Steine zum Verkauf bei den Zwillingsjungferhüllen frei:

Dunkelschmiedestein 9 für 25000 Runen pro Stück

Beachtet: Mit Dunkelschmiedesteinen könnt ihr eure Waffen maximal auf +9 verbessern. Für die maximale Stufe +10 benötigt ihr Uralte Drachendunkelschmiedesteine. Diese könnt ihr nicht farmen oder kaufen, sondern sie haben einige wenige feste Fundorte pro Spieldurchgang.

