In Elden Ring sind Schmiedesteine heiß begehrt, denn sie erlauben euch das Verbessern eurer Waffen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Schmiedesteine 1 und 2 zum Kauf freischalten könnt, damit ihr nicht lange suchen oder farmen müsst.

So könnt ihr in Elden Ring Schmiedesteine kaufen

Da die Fundorte von Schmiedesteinen begrenzt sind, könnt ihr in Elden Ring eine Möglichkeit nutzen, um Schmiedesteine bei den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste dauerhaft zum Kauf freizuschalten.

Dafür müsst ihr ihnen eine bestimmte Klangperle geben, die ihr in der Spielwelt finden könnt. So lange ihr also genug Runen habt, könnt ihr unbegrenzt Schmiedesteine kaufen und eure Waffen verbessern.

Klangperle (1) des Schmiedeschürfers finden

Die entsprechende Klangperle, um die Schmiedesteine 1 und 2 bei den Zwillingsjungferhüllen freizuschalten, erhaltet ihr als Belohnung vom Endboss „Kristallianer“ im optionalen Dungeon „Kristalltunnel von Raya Lucaria“, der sich in Liurnia befindet.

Hier könnt ihr theoretisch schon direkt nach Beginn des Spiels hin, da ihr den Geheimweg östlich von Schloss Sturmschleier nehmen könnt, um nach Liurnia im Norden zu kommen. Ihr müsst dann über den See reiten, bis ihr weiter im Norden zu den Kristalltunneln kommt. Sie befinden sich direkt nahe des großen wandernden Mausoleums.

Auf der folgenden Karte haben wir den Weg noch einmal genau eingezeichnet:

Allerdings müsst ihr es durch den Dungeon schaffen und den Endboss besiegen, um die Klangperle zu bekommen. Der Boss ist allerdings nicht sonderlich schwierig, ihr solltet aber zumindest eine Hammerwaffe und ein paar Attributspunkte in Stärke investiert haben. Kristalline Feinde sind nämlich sehr anfällig für Schlagwaffen und mit einem Hammer macht ihr hier schnell kurzen Prozess und könnt den Kristallianer zudem immer gut in seinen Angriffen unterbrechen. Nutzt zudem die Hilfe von Geisteraschen, damit ihr es noch leichter macht.

Habt ihr die Klangperle (1) des Schmiedeschürfers als Belohnung erhalten, teleportiert euch zur Tafelrundfeste (Rastet an einem Ort der Gnade außerhalb von Limgrave, falls noch nicht freigeschaltet) und gebt die Perle den Zwillingsjungferhüllen. Dadurch werden dauerhaft und unbegrenzt folgende Schmiedesteine bei ihnen zum Kauf freigeschaltet:

Schmiedestein 1 für 800 Runen pro Stück

für pro Stück Schmiedestein 2 für 1600 Runen pro Stück

Sobald wir mehr Klangperlen des Schmiedesteinschürfers gefunden haben, werden wir diesen Guide entsprechend erweitern.

