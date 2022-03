Klangperlen sind besondere Schlüsselobjekte in Elden Ring, die ihr bei den Zwillingsjungferhüllen abgeben könnt, um neue Waren zum Verkauf freizuschalten. An dieser Stelle geben wir euch eine Übersicht über alle Klangperlen-Fundorte und wo ihr die besonderen Klangperlenjäger finden könnt.

Klangperlen in Elden Ring benutzen

Jede Klangperle, die ihr findet, solltet ihr zu den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste bringen. Dadurch werden neue Items zum Verkauf freigeschaltet. Durch dieses System könnt ihr beispielsweise unbegrenzt Schmiedesteine kaufen, wenn ihr die entsprechenden Klangperlen findet.

Auch die meisten NPCs und Händler im Spiel tragen eine Klangperle bei sich. Wenn ihr sie also tötet, könnt ihr ihre Klangperlen bei den Zwillingsjungferhüllen abgeben und so dann immer noch auf ihre Waren zugreifen. Ihr könnt dann im Nachhinein mit Himmelstau um Vergebung bitten, wenn ihr NPCs angegriffen habt.

Klangperlen-Jäger finden

Bei den Klangperlenjägern handelt es sich um optionale Minibosse, die nur nachts an bestimmten Orten in der Spielwelt spawnen und jeweils ihre Klangperle als Beute fallen lassen, nachdem ihr sie besiegt habt. Diese Feinde sind äußerst stark und lassen sich am besten im Fernkampf mit Zaubern oder Anrufungen bezwingen.

Hinweis: Damit Klangperlenjäger an den im Folgenden beschriebenen Fundorten spawnen, rastet immer am nächstgelegenen Ort der Gnade, lasst die Zeit bis zum Nachteinbruch vergehen und setzt euch dann noch einmal kurz an den Ort der Gnade. Anschließend tauchen sie innerhalb der Hütten/Kirchen oder in unmittelbarer Umgebung davor auf.

#1 Hütte des Kriegsmeisters (Klangperle des Knochenhändlers)

Region: Limgrave

Limgrave Beute: Klangperle des Knochenhändlers, 2700 Runen

Klangperle des Knochenhändlers, 2700 Runen Freigeschaltete Waren: Dünne Bestienknochen (150), Schwere Bestienknochen (250)

Dünne Bestienknochen (150), Schwere Bestienknochen (250) Fundort: Spawnt nachts in der Hütte des Kriegsmeisters im Norden von Limgrave. Ritter Bernahl verschwindet und an seiner Stelle taucht der Klangperlenjäger auf.

#2 Kirche der Gelübde (Klangperle des Fleischhändlers)

Region: Liurnia

Liurnia Beute: Klangperle des Fleischhändlers, 6000 Runen

Klangperle des Fleischhändlers, 6000 Runen Freigeschaltete Waren: Scheibe Fleisch (1000), Klumpen Fleisch (1500), Schildkrötenhals-Fleisch (1200)

Scheibe Fleisch (1000), Klumpen Fleisch (1500), Schildkrötenhals-Fleisch (1200) Fundort: Spawnt nachts in der Kirche der Gelübde östlich in Liurnia. Erscheint genau rechts neben Magie-Lehrer Miriel.

#3 Hütte des Einsiedlerhändlers (Klangperle des Medizinhändlers)

Region: Leyndell

Leyndell Beute: Klangperle des Medizinhändlers, 24000 Runen

Klangperle des Medizinhändlers, 24000 Runen Freigeschaltete Waren: Neutralisierende Boli (1200), Blutstillende Boli (1200), Frost tauende Boli (2400), Stimulierende Boli (3000)

Neutralisierende Boli (1200), Blutstillende Boli (1200), Frost tauende Boli (2400), Stimulierende Boli (3000) Fundort: Spawnt nachts in der Hütte des Einsiedlerhändlers bei den nördlichen Stadtmauern in Leyndell.

#4 Hütte des abgeschiedenen Händlers (Klangperle des Gravitationssteinhändlers)

Region: Caelid

Caelid Beute: Klangperle des Gravitationssteinhändlers, 60000 Runen

Klangperle des Gravitationssteinhändlers, 60000 Runen Freigeschaltete Waren: Gravitationssteinfächer (400), Gravitationssteinbrocken (600)

Gravitationssteinfächer (400), Gravitationssteinbrocken (600) Fundort: Spawnt nachts draußen vor der Hütte des abgeschiedenen Händlers im Norden von Caelid.

Klangperlen-Fundorte für Schmiedesteine & Lilien

Besonders nützlich sind die Klangperlen, die euch Schmiedesteine, Dunkelschmiedesteine, Gräbertallilien und Geistertallilien dauerhaft zum Verkauf freischalten. Die folgende Tabelle gibt euch eine Übersicht zu den Fundorten dieser Klangperlen:

Wie eingangs erwähnt könnt ihr neben diesen Klangperlen auch NPCs und Händler im Spiel töten und so ihre jeweiligen Klangperlen erhalten, die euch dann ihre Waren bei den Zwillingsjungferhüllen freischalten.

