Elden Ring: "Blutige Ströme" – Bestes Katana finden

Elden Ring bekam mit dem DLC Shadow of the Erdtree zwar neue Waffen, aber beim Thema „Bestes Katana“ bleiben wir bei unserer ersten Wahl – „Blutige Ströme“. Warum das so ist, wo ihr das Katana findet und über welche Werte „Blutige Ströme“ verfügt, erklären wir euch in unserem Artikel.

Katana „Blutige Ströme“ – Fundort und Werte

Um „Blutige Ströme“ zu bekommen, müsst ihr zunächst das Schneegebiet erreichen. Begebt euch dann zur „Kirche der Ruhe“ (siehe folgendes Bild) und kämpft dort gegen den NPC „Okina, blutiger Finger“. Besiegt ihr ihn, wird er nicht nur „Blutige Ströme“, sondern auch seine Maske fallen lassen.

Hier seht ihr das beste Katana in Elden Ring – Blutige Ströme – und den Fundort des NPCs, den ihr dafür besiegen müsst. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Name: Blutige Ströme (Rivers of Blood)

Blutige Ströme (Rivers of Blood) Kategorie: Katana

Katana Talent: Blutiger Metzler, FP-Kosten 17

Blutiger Metzler, FP-Kosten 17 Gewicht: 6.5

6.5 Angriffskraft körperlich: 76+ (186+ bei maximaler Ausbesserung)

76+ (186+ bei maximaler Ausbesserung) Angriffskraft Feuer: 76+ (186+ bei maximaler Ausbesserung)

76+ (186+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke E, Geschicklichkeit D und Arkanenergie D (E, B und D bei maximaler Ausbesserung)

Stärke E, Geschicklichkeit D und Arkanenergie D (E, B und D bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 12, Geschicklichkeit 18 und Arkanenergie 20

Stärke 12, Geschicklichkeit 18 und Arkanenergie 20 Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50)

Darum ist „Blutige Ströme“ das beste Katana

Besonders im PvP ist Blutiger Schnitt eine der beliebtesten Kriegsaschen, weil sie ordentlich Blutung austeilt. Wie würdet ihr es finden, ein Katana zu haben, das mit einem ähnlichen Talent ausgestattet, dabei aber noch stärker und schneller ist? Genau aus diesem Grund ist für uns „Blutige Ströme“ das beste Katana im Spiel.

Obwohl der Blutverlust bei „Blutige Ströme“ geringer ist als bei anderen Katanas, werdet ihr dennoch feststellen, dass diese Waffe zusammen mit dem Feuerschaden und dem Talent über eine mächtige Angriffskraft verfügt. Schon kurz nach Release gab es Stimmen aus der Community, die einen Nerf von „Blutige Ströme“ forderten. Der Grund war, dass mit diesem Katana im Multiplayer oft gespammt wurde und die Spieler sich kaum zur Wehr setzen konnten.

Weitere Katanas, die wir euch empfehlen wollen:

