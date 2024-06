Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Verehrte Geisteraschen finden

Verehrte Geisteraschen stärken eure beschworenen Gefährten im DLC „Shadow of the Erdtree“ von Elden Ring und sollten daher immer umgehend eingesammelt werden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller verehrten Geisteraschen und wie ihr diese einsetzen könnt.

Was bewirkt der Segen der Verehrten Geisterasche?

Die Segen der Verehrten Geisterasche ist für die Geisteraschen das, was der Segen des Scadubaums für euren Charakter ist. Er erhöht sowohl ihre offensiven als auch defensiven Fähigkeiten und macht sie zu noch stärkeren Verbündeten. Da die Werte der Geisterasche nicht für euch sichtbar sind, könnt ihr sie nicht manuell überprüfen, um die Steigerung der Werte genau einzusehen. Ihr werdet den Unterschied also nur in ihrer Leistung während des Kampfes bemerken.

So erhöht ihr die Segensstufe

Gefundene Verehrte Geisteraschen werden wie folgt eingesetzt:

Setzt euch an einen Ort der Gnade. Wählt den Menüpunkt „Segen der Verehrten Geisterasche“ aus. Wählt den Menüpunkt „Segen der Verehrten Geisterasche“ aus, um die Asche einzusetzen und eure Stufe zu erhöhen.

Die ersten Stufen des Segens kosten euch jeweils nur eine Geisterasche, bei späteren Stufen müsst ihr dann aber bis zu fünf Aschen pro Level aufbringen. Die maximale Segensstufe ist bei Level 10 erreicht. Es gibt genug Verehrten Geisteraschen im Schattenreich, um die Stufe in einem Spieldurchgang zu maximieren, allerdings wird eure aktuelle Stufe auch ins New Game Plus übertragen. Solltet ihr also nicht alle finden, könnt ihr die restlichen Aschen im NG+ einsammeln. Bei allen bereits besuchten Fundorten spawnen diese dann erneut.

Beachtet, dass der Segen der Verehrten Geisterasche nur im Schattenreich aktiv ist! In den Zwischenlanden könnt ihr nicht von den verbesserten Geisteraschen durch den Segen profitieren.

Fundorte aller Verehrten Geisteraschen

Verehrte Geisteraschen findet ihr meistens am Fuße von kopflosen Statuen. Zudem bekommt ihr sie selten als Beute von Feinden oder ihr findet sie in versteckten Ecken der Spielwelt. Achtet zudem immer auf untote Schattenfeinde, die einen Krug auf dem Kopf tragen. Wenn der Krug glitzert, haben sie einen besonders wertvollen Gegenstand. Das können neben Scadubaum-Fragmenten auch verehrte Geisteraschen sein.

Solche Feinde mit glitzernden Krügen können verehrte Geisteraschen bei sich tragen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller Verehrten Geisteraschen im Reich der Schatten markiert. Weitere Erläuterungen findet ihr unterhalb der Karte. Beachtet, dass das Schattenreich deutlich vertikaler gestaltet ist als die Zwischenlande. Wenn ihr Probleme dabei habt, bestimmte Regionen zu erreichen, dann schaut in unseren Guide mit allen Gebieten und Karten, wo wir euch genaue Wegbeschreibungen in jede Region geben.

Karte mit Fundorten aller Verehrten Geisteraschen im Schattenreich (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bei der kopflosen Statue östlich der versengten Ruinen auf der Grabfeld-Ebene. Bei der kopflosen Statue westlich auf der Grabfeld-Ebene. Den erhöhten Bereich erreicht ihr über die versteckte Klippenstraße nahe dem Zugang zur Turmsiedlung Belurat. Bei der Statue im Eingangsbereich der Turmsiedlung Belurat. Bei der Statue im Eingangsbereich der Turmsiedlung Belurat. Bei der kopflosen Statue innerhalb der Turmsiedlung Belurat. Bei der kopflosen Statue nach dem Bosskampf gegen den tanzenden Löwen in der Turmsiedlung Belurat. Bei der kopflosen Statue im verlassenen, leidenden Dorf nördlich auf der Grabfeld-Ebene. Beute vom untoten Schatten mit Krug bei der überdachten Brücke in der Turmsiedlung Belurat. Bei der kopflosen Statue in der Höhle, die zum Flussbett des Ellac führt. Bei der kopflosen Statue östlich der Ruinen von Moorth in Scadu Altus. Bei der kopflosen Statue südlich der Ruinen der Tempelstadt. Bei der kopflosen Statue am nördlichen Ende des ausgetrockneten Flussbetts im Bonny-Dorf. Bei der kopflosen Statue östlich der Wasserstelle des Schattenbergfrieds. Bei der kopflosen Statue im Fliegendorf unterhalb des Bonny-Dorfs. Bei der Statue im ersten größeren Bereich von Enir Ilim. Bei der Statue im ersten größeren Bereich von Enir Ilim. Beute vom korpulenten Priesterfeind in Midras Pfarrhaus im Abgrundwald. Auf dem Kronleuchter kurz vor dem Bosskampf in Midras Pfarrhaus im Abgrundwald. Auf der Statue des tanzenden Löwen im Lagerhaus des Schattenbergfrieds. Auf der Statue des Stiers im Lagerhaus des Schattenbergfrieds. Beute vom untoten Schatten mit Krug in den uralten Ruinen von Rauh. Bei der kopflosen Statue unterm Pavillon westlich in den uralten Ruinen von Rauh. Beute vom korpulenten Priesterfeind im ersten größeren Bereich von Enir Ilim. Bei der kopflosen Statue nahe dem Spiralturm in Enir Ilim.

