Elden Ring: Fan enthüllt bizarres Geheimnis des DLCs

Die große Erweiterung für Elden Ring erweitert das RPG um viele neue Bosse. Shadow of the Erdtree ist dabei auch wie gewohnt düster und an vielen Stellen bizarr. Ein Fan zieht einem der Endgegner jetzt die Hose aus und enthüllt eine große Überraschung.

Elden Ring: Ein Boss überrascht die Fans

Der Artikel enthält leichte Spoiler zu einem Boss in Shadow of the Erdtree!

Anzeige

Shadow of the Erdtree ist gewaltig. Das DLC-Gebiet erstreckt sich über die Schattenlande, in denen es nur so von Feinden wimmelt. Relativ früh in der Erweiterung werden Spieler auf die Turmsiedlung von Belurat stoßen, in der ein schreckliches Monster auf euch warten: Der tanzende Löwe.

Das Biest fällt besonders durch die große Löwenmaske auf, während der Rest des Körpers von einem Mantel verdeckt wird. Doch was steckt darunter? Auf dem YouTube-Kanal BonfireVN könnt ihr euch jetzt die wahre Gestalt des tanzenden Löwen ansehen, bei dem es sich in Wahrheit um zwei Typen in einem Löwenkostüm handelt.

Anzeige

Die beiden Gestalten bieten zusammen ein fast schon albernes Bild. Wie zwei Kinder, die im Schultheater zusammen das Pferd spielen müssen. Auch in Elden Ring hat der Löwenkopf vermutlich die angenehmere Rolle verglichen mit dem Hinterteil.

So sieht der Tanzende Löwe in Elden Ring wirklich aus:

Shadow of the Erdtree: Dieser Löwe besteht aus zwei Typen unter einer Decke

Im YouTube-Video könnt ihr euch auch Kampfszenen des entblößten Löwen anschauen. Dabei wird deutlich, dass eindeutig der Kopf das Sagen hat und das Hinterteil nur verzweifelt versucht, während den wilden Attacken und Sprüngen in der Nähe zu bleiben.

Anzeige

Insgesamt sieht der Tanzende Löwe aber überraschend normal aus. Auf den ersten Blick hätte es sich immerhin auch um eine schreckliche Ansammlung an Körperteilen handeln können, die in Form eines Löwen neu zusammengesetzt wurden. Nach Godrik dem Verpflanzten wäre das auch nicht komplett aus der Luft gegriffen gewesen. Dazu kommt noch, dass der Spieler sowieso nur wenig Zeit hat, um seinen Gegner zu studieren. Der stürzt sich immerhin sofort auf den Spieler und bombardiert ihn mit Nahkampfattacken und Zaubern. Der im Vergleich zum Hauptspiel noch angezogene Schwierigkeitsgrad stößt bei den Steam-Spielern tatsächlich auf Kritik.

Schaut euch hier den Launch-Trailer für Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.