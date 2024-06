Elden Ring: Alle NPCs und ihre Quests inklusive DLC

In Elden Ring will euch nicht jeder töten. Manchmal begegnen euch auch NPCs, die euch freundlich gesinnt sind und auf eurer Reise begleiten wollen. In dieser Übersicht findet ihr alle NPCs und ihre Questlines.

NPCs in Elden Ring

Es gibt zwar bei weitem mehr Feinde als NPCs in Elden Ring, aber gerade dadurch stechen diese freundlichen Charaktere hervor. Im Gegensatz zum Rest der Zwischenlande wollen euch NPCs nicht direkt ans Leder. Im Gegenteil, sie bieten euch sogar spannende Aufgaben und Belohnungen.

Anzeige

Die freundlichen Genossen lassen sich grob in drei Arten unterteilen. Manche NPCs können zu mehreren Arten gehören.

Händler: Diese NPCs verkaufen euch Items und Waffen.

Diese NPCs verkaufen euch Items und Waffen. Sprecher: Diese NPCs geben euch Hinweise und tragen vor allem zum Worldbuilding bei.

Diese NPCs geben euch Hinweise und tragen vor allem zum Worldbuilding bei. Questgeber: Diese NPCs geben euch Quests auf. Die Art der Quest variiert je nach Charakter

Anzeige

Die Quests der NPCs sind From Software-typisch nicht mit einem Questlog oder ähnlichem verfolgbar. Vielmehr begegnen euch die Charaktere immer wieder auf eurer Reise durch die Zwischenlande. Oft geben sie euch Hinweise, wie ihr ihnen weiterhelfen könnt und versorgen euch mit nützlichen Items.

Wir sortieren die NPCs nach ihren ersten Fundorten. Natürlich könnt ihr sie dank Elden Rings offener Welt in beliebiger Reihenfolge besuchen. Es kann dadurch vorkommen, dass ihr sie erst nach dem angegebenen Fundort entdeckt.

Wir haben außerdem Guides zu den zugehörigen Quests verlinkt.

Anzeige

Alle NPCs in Limgrave

20 friedliche Charaktere verweilen in Limgrave. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs in der Tafelrundfeste

Viele NPCs begegnen euch in der Tafelrundfeste zum ersten Mal.

# Name Art des NPCs Hinweise 1 Bruder Corhyn Questgeber, Händler 2 Diallos Questgeber 3 Hewg, der Schmied Händler 4 Gideon Ofnir, der Allwissende Questgeber 5 Fingerleserin Händler 6 Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett Questgeber Gibt euch den Segen des Firmaments 7 Zwillingsjungferhüllen Händler 8 Dungfresser Questgeber

Alle NPCs auf der Halbinsel der Tränen

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Irina Brücke des Opfers Questgeber 2 Nomadischer Händler Wall von Schloss Morne Händler 3 Edgar Aufzug von Schloss Morne Questgeber Kurz vor Gnade „Hinter dem Schloss“ 4 Abgeschiedener Händler Hütte des abgeschiedenen Händlers Händler

Auf der Halbinsel der Tränen trauern nur 4 NPCs um ihr Dasein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs in Liurnia, dem Seenland

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Zauberer Thops Seeklippen Questgeber, Händler 2 Hyetta Seeklippen Questgeber 3 Nomadischer Händler (Süden) Straße von Liurnia Händler 4 Rya Malerische Insel Questgeber 5 Schwarzwache Terrortroll Krabbenkocherhütte Questgeber, Händler 6 Latenna Hütte des schlummernden Wolfes Questgeber 7 Gefäßkind Gefäßburg Questgeber 8 Fingerleserin (Akademiebrücke) Herabgestürzte Ruinen des Seenlands Sprecher 9 Albus Dorf der Albinaurics Sprecher Gibt euch eine Hälfte des Haligbaum-Medaillons 10 Abgeschiedener Händler Nordseite der Torstadt Händler 11 Rennala, Königin des Vollmonds Große Bibliothek von Raya Lucaria Sprecher Ermöglicht nach dem Sieg über sie neues Verteilen von Leveln (mit Larventränen) 12 Miriel, Kantor der Gelübde Kirche der Gelübde Händler 13 Fingerleserin (Osttor der Akademie) Osttor von Raya Lucaria Sprecher 14 Kriegsstratege Iji Straße zum Anwesen Händler 15 Präzeptor Seluvis Rannis Turm Questgeber, Händler 16 Pidia Rannis Turm Händler

Anzeige

16 NPCs haben sich im Seenland von Liurnia versenkt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs im Untergrund

In Siofra, Mohgwyn, Ainsel und den Tiefen von Tiefwurz findet ihr auch ein paar NPCs.

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Verlassener Händler Wald der Jünger Händler 2 Ds Zwillingsbruder Aquäduktklippen Sprecher 3 Inhaftierter Händler Dynastiemausoleum-Mitte Händler 4 Versteckter Händler Unterlauf der Ainsel Händler 5 Fingerleserin Tiefen von Tiefwurz Sprecher

Auch im Untergrund begegnen euch 5 NPCs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs in Caelid

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Fingerleserin Schwelender Wall Sprecher 2 Nomadischer Händler (Sumpf) Abseits von Caelids Nordhochstraße Händler 3 Nomadischer Händler (Süden) Südliches Sumpfufer von Aeonia Händler 4 Weiser Gowry Südliches Sumpfufer von Aeonia Questgeber, Händler 5 Millicent Kirche der Seuche Questgeber 6 Meister Lusat Sellias Versteck Sprecher Gibt euch seinen Zauber „Sterne des Ruins“ 7 Hexenjäger Jerren Schlossplatz Rotmähne Questgeber 8 Das große Gefäß Tiefer Brunnen des Siofra Questgeber Erzeugt drei Rufsymbole für NPC-Invader. Besiegt sie und ihr bekommt den Talisman „Arsenal des großen Gefäßes“ 9 Abgeschiedener Händler Hütte des abgeschiedenen Händlers Händler 10 Bestienkleriker Gurranq Refugium der Bestien Questgeber

Auch im verrottenden Caelid findet ihr 10 NPCs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs auf dem Altus-Plateau, in Gelmir, Leyndell und dem Berggipfel der Riesen

In Leyndell begegnen euch keine neuen NPCs

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Fingerleserin (Waldbrücke) Große Waldbrücke Sprecher 2 Goldmaske Straße der Sünde - Seitenpfad Questgeber Spricht nicht, Corhyn übersetzt 3 Nomadischer Händler (Altus) Baum der Pracht Händler 4 Fingerleserin (Leyndell) Außenwall - Schlachtfeld Sprecher 5 Einsiedlerhändler Hütte des Einsiedlerhändlers Händler 6 Urzauberer Azur Urzauberer Azur Sprecher Gibt euch seinen Zauber „Azurs Komet“ 7 Nomadischer Händler (Gelmir) Neuntes Gelmirlager Händler 8 Tanith Haus Vulkan Questgeber Startet die Quest um Haus Vulkan 9 Fingerleserin (Aufzug) Großer Aufzug von Rold Sprecher 10 Shabriri Ruinen von Zamor Questgeber Erzählt euch von der rasenden Flamme 11 Einsiedlerhändler Ruinen des Urschneetals Händler

Auf dem Altus Plateau findet ihr nicht mehr so viele neue NPCs. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle NPCs im Land der Schatten von Shadow of the Erdtree

Auch in den Schattenlanden begegnen euch NPCs. Die meisten werden euch auf eurer Reise immer wieder begegnen. Ihr findet sie zu Beginn an folgenden Orten:

# Name Gnade beim ersten Fundort Art des NPCs Hinweise 1 Rotmähne Freyja Drei-Wege-Kreuzung Sprecher Teil von Ansbachs Quest 2 Hornherold Drei-Wege-Kreuzung Questgeber Gibt euch Karten zu den Kreuzen von Miquella 3 Reinblutritter Ansbach Kreuz am Haupttor Questgeber 4 Moore Kreuz am Haupttor Händler 5 Hornhold-Greisin Kleiner privater Altar Questgeber 6 Igon Wegpunkt am Säulengang Questgeber 7 Thiollier Kreuz am Säulengang Questgeber 8 Nadelritterin Leda Kreuz an der Hochstraße Questgeber 9 Trockenblatt Dane Ruinen von Moorth Questgeber 10 Ymir Kathedrale von Manus Metyr Questgeber Führt zum Echo-Boss „Metyr, Mutter der Finger“ 11 Jolan Kathedrale von Manus Metyr Sprecher 12 Feuerritter Quelign Kirchenbezirk Questgeber Überfällt euch zuvor an zwei Orten 13 St. Trina Tiefvioletter Garten Sprecher 14 Drachenpriesterin Großer Altar der Drachenkommunion Sprecher

Hier findet ihr alle NPCs im DLC Shadow of the Erdtree. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.