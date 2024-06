Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Trockenblatt Danes Quest lösen

Trockenblatt Dane ist ein mysteriöser NPC im DLC „Shadow of the Erdtree“ von Elden Ring. Wenn ihr ihn ansprecht, wird er euch nur anschweigen und ihr scheint nicht mit ihm interagieren zu können. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für Danes Quest und wie ihr an seine Rüstung und Waffen kommt.

Trockenblatt Dane finden

Dane könnt ihr bereits relativ früh, etwa in Schloss Ensis, als Hilfe im Kampf beschwören, ihr trefft ihn aber auch in seiner physischen Form an. Zunächst müsst ihr die Region „Scadu Altus“ erreichen. Entweder über den Hauptweg durch Schloss Ensis oder über die geheime Route außen herum. Mehr dazu in unserem Guide mit allen Gebieten und Karten.

In Scadu Altus steht Trockenblatt Dane neben dem Ort der Gnade bei den Ruinen von Moorth.

Trockenblatt Dane steht neben dem Ort der Gnade der Ruinen von Moorth in Scadu Altus (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Versucht ihr Dane hier anzusprechen, wird er euch allerdings nur anschweigen, egal wie oft ihr es versucht.

Sendschreiben des Mönchs & Geste „Möge der Beste gewinnen“ finden

Damit Dane auf euch reagiert, müsst ihr vor ihm die Geste „Möge der Beste gewinnen“ ausführen. Diese findet ihr zusammen mit dem Sendschreiben des Mönchs unweit westlich beim Ort der Gnade „Kreuz an der Hochstraße“ direkt nach Verlassen von Schloss Ensis. Dort, wo auch Nadelritterin Leda und der Hornherold stehen.

Das Sendschreiben des Mönchs enthält folgenden Hinweis:

Sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers befolgen wollt. Dort müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig.

Beim Mönch handelt es sich um Dane. Stellt euch also direkt vor ihn und wendet die Geste an.

Danes Hut & Waffe bekommen

Wart ihr erfolgreich, werdet ihr in eine Kampfarena teleportiert, wo Dane euch angreift. Er setzt auf schnelle und waffenlose Nahkampfkombos, haltet ihn also möglichst auf Distanz. Sobald ihr ihn besiegt habt, kehrt ihr automatisch zurück. Dane wird verschwunden sein, ihr könnt an seiner Stelle aber einen Hinweis sowie die Beute „Danes Hut“ und seine Waffe „Trockenblatt-Kunst“ aufnehmen.

Als Siegbelohnung erhaltet ihr neben Danes Hut seine Waffe „Trockenblatt-Kunst“ (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Danes Rüstung & Beinarbeit finden

Im weiteren Verlauf könnt ihr neben der restlichen Rüstung von Dane auch noch seine zweite Waffe „Danes Beinarbeit“ finden. Gegen Ende der Hauptgeschichte werdet ihr automatisch noch einmal gegen Dane kämpfen, der in eure Welt einfällt. Nach dem Kampf könnt ihr weiter vorne im Kampfareal seine Leiche entdecken. Diese enthält die restliche Rüstung Danes (Trockenblatt-Robe, Trockenblatt-Armwickel, Hohe Trockenblattt-Stiefel) sowie seine Waffe „Danes Beinarbeit“.

Danes Beinarbeit setzt rein auf Trittangriffe (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wenn ihr Danes restliche Rüstung schon früher haben wollt, ist auch dies möglich. Kurz vor dem Abgrundwald nahe dem Ort der Gnade „Unterlauf des Klausnerflusses“ findet ihr sie versteckt am Fuße des Wasserfalls.

Alternativer Fundort für Danes restliche Rüstung (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

