Geheimwaffe in Elden Ring: Entwickler zieht die Notbremse

Während sich viele Spieler an den Bossen von Elden Ring: Shadow of the Erdtree die Zähne ausbeißen, hatten andere überhaupt kein Problem mit den Kämpfen – alles dank einer unglaublich mächtigen Geheimwaffe. Jetzt zieht Entwickler FromSoftware die Reißleine.

Elden Ring: Mit dieser Waffe war der DLC ein Kinderspiel

Entwickler FromSoftware schraubt aktuell noch am Balancing für Shadow of the Erdtree. Beispielsweise seid ihr in der ersten Hälfte des Elden-Ring-DLCs jetzt wesentlich stärker, solange ihr fleißig Scadubaum-Fragmente einsammelt.

Ein brandneuer Patch kümmert sich jetzt um eine der stärksten Waffen des Spiels, mit der jeder Bosskampf ein Kinderspiel wurde. Die Rede ist vom Duellantenschild. Spieler auf Reddit haben bereits bemerkt, wie unglaublich overpowered die Waffe ist, mit der ihr gleichzeitig blocken und angreifen könnt.

Reddit Nutzer Damn Hare zeigt im Video, wie er selbst die mächtigsten Bosse in die Knie zwingt, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu kommen. Achtung: Das Video ist voller Spoiler für den DLC.

FromSoftware nerft mächtige Waffe in Elden Ring

Seit dem Patch 1.12.3 ist leider Schluss mit der mächtigen Geheimwaffe – zumindest wurde ihre große Stärke jetzt stark begrenzt. Grund für die gottgleiche Kraft war nämlich ein Bug, der bewirkt, dass ihr nicht die korrekte Menge an Ausdauer verbraucht, wenn ihr angreift und gleichzeitig getroffen werdet.

In der alten Version wurde ausschließlich Ausdauer für die Attacke, aber nicht für den Block abgezogen. Das wurde jetzt behoben und der Boss kann eure Verteidigung wesentlich leichter durchbrechen. Ruhe in Frieden Duellantenschild, es war schön, dich gekannt zu haben. (Quelle: FromSoftware).

Zusätzlich kümmert sich der Patch auch noch um weitere Bugs, die etwa bewirkt haben, dass bestimmte Parfümflaschen den doppelten Schaden anrichten. FromSoftware tut den Spielern aber auch etwas Gutes. So wird die Position von zwei Bossen angepasst, sodass ihr mehr Zeit habt, um euch zu sammeln, nachdem ihr durch ihre Nebelwand schreitet.

Schaut euch hier den Trailer für Elden Ring: Shadow of the Erdtree an:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch Trailer

