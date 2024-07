Elden Ring - Shadow of the Erdtree: "Oh Mutter" finden & Hinterland betreten

Das Hinterland ist ein verstecktes Gebiet im DLC „Shadow of the Erdtree“ von Elden Ring und gar nicht so leicht zu entdecken. Ihr benötigt dafür nämlich die Geste „Oh Mutter“ und müsst diese an einem ganz bestimmten Ort einsetzen. An dieser Stelle zeigen wir die richtige Vorgehensweise ganz genau.

„Oh Mutter“-Geste finden

Bevor ihr das Hinterland im Nordosten der Karte betreten könnt, müsst ihr die Geste „Oh Mutter“ einsammeln. Um diese zu finden, geht ihr wie folgt vor:

Begebt euch in Scadu Altus nach Osten bis zu den Ruinen von Moorth. Im östlichen Teil der Ruinen könnt ihr in ein riesiges Loch hinabsteigen. Am Grund folgt ihr dem Weg und kommt so zu einer Leiter, die hinauf ins Bonny-Dorf führt. Verlasst das Bonny-Dorf Richtung Norden in die Sackgasse und ihr kommt auf eine kniende Statue ohne Kopf und mit ausgebreiteten Armen zu. Hier findet ihr die Geste.

Fundort der „Oh Mutter“-Geste nördlich vom Bonny-Dorf (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verstecktes Gebiet „Hinterland“ betreten

Mit der Geste im Gepäck könnt ihr euch jetzt auf zum Hinterland machen. Dies ist das versteckte Gebiet im Nordosten des Schattenreichs. Um hierhin zu gelangen, müsst ihr zunächst einmal zum Ort der Gnade „Schattenbergfried, Hintertor“ erreichen. Dies ist nur über das Osttor vom Schattenbergfried möglich.

Vom Fundort der Geste aus reitet ihr einfach Richtung Osten über die zwei Hängebrücken und lauft dann immer weiter Richtung Norden am Feuergolem vorbei und folgt dann weiter dem Weg Richtung Westen bis zum Eingang vom Schloss. Dies führt euch zum Kirchenbezirk des Bergfrieds.

Der Weg vom Osteingang des Schattenbergfrieds bis zum Hinterland (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Von hier aus lauft ihr über die Dächer ins Innere der Kirche und dann weiter Richtung Westen bis zu einem Fahrstuhl, der euch hinauf zum hinteren Bereich des Lagerhauses bringt. Hier klettert ihr die lange Leiter nach oben und lauft dann weiter vorbei an den Bücherregalen zum Loch in der Außenwand. Hier geht es mit einem weiteren Fahrstuhl hinauf zum Dachspeicher.

Über die Dachbalken könnt ihr euch auf der gegenüberliegenden Seite hinunterfallen lassen und draußen zwei weitere Fahrstühle entdecken, die euch bis nach unten zum Hintertor bringen. Vom Ort der Gnade aus geht es geradeaus nach draußen zum Bosskampf gegen Kommandant Gaius. Davor könnt ihr aber rechts in einen Nebenraum mit Statue am Ende gehen. Vor der Statue wendet ihr jetzt die „Oh Mutter“-Geste an. Diese verschiebt sich daraufhin und ihr kommt auf der anderen Seite beim Hinterland wieder hinaus.

Den kompletten Weg vom Osteingang des Schattenbergfrieds bis zum Hinterland zeigen wir euch auch noch einmal im folgenden Video:

Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Der Weg zum Hinterland Abonniere uns

auf YouTube

Was gibt es im Hinterland zu entdecken?

Auch wenn das Hinterland recht groß wirkt, gibt es leider nicht allzu viel zu entdecken. Der Ort ist allerdings für die Quest von Ymir und Jolán immens wichtig, da ihr hier eine der Fingerruinen finden könnt. Zudem gibt es hier zwei Baumwächter-Bosskämpfe zu bestreiten. Auf der erhöhten Ebene südlich kommt ihr zudem zum Schaman-Dorf, wo es jeweils eine der neuen Anrufungen und Talismane zu finden gibt.

