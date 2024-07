Elden Ring: Alle Anrufungen & Gebetbücher finden (inkl. DLC)

Wenn ihr euch in Elden Ring den Anrufungen (ihr kennt sie vielleicht noch als Wunder) verschrieben habt, könnt ihr im Spielverlauf sehr viele Anrufungen finden oder diese von bestimmten NPCs erlernen und kaufen. Wie ihr alle Lehrer freischaltet und die Fundorte aller Anrufungen im Hauptspiel und dem DLC „Shadow of the Erdtree“ zeigen wir euch hier!

Lehrer für Anrufungen freischalten

Den Grundbestand von Anrufungen könnt ihr bei verschiedenen Lehrern im Spielverlauf erlernen. Diese müsst ihr allerdings erst einmal finden und als Verkäufer für Wunder freischalten.

Bruder Corhyn

Bevor ihr diesen Lehrer treffen könnt, müsst ihr zunächst den Boss „Margit, das Grausame Mal“ vor den Toren von Schloss Sturmschleier besiegen und dann am Ort der Gnade „Sturmschleier-Haupttor“ rasten. Alternativ nehmt ihr den Geheimweg rechts an den Schlossmauern vorbei bis zum Ort der Gnade „Seeklippen“. In beiden Fällen wird euch Melina ansprechen und die Tafelrundfeste freischalten. In diesem Hub-Bereich könnt ihr direkt nach Ankunft links Bruder Corhyn ansprechen.

Wählt bei der Dialogoption „Ich sehe alles.“ aus, damit er sich bereit erklärt, euch Anrufungen zu verkaufen. Welche Anrufungen er euch zu Beginn lehrt, entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Dringende Heilung Heilt wenig LP 8 16 1.000 Heilung Heilt euch und Verbündete 12 32 1.500 Gegengift Lindert Giftbelastung und heilt Gift 10 7 1.000 Magiefestigung Erhöht Resistenz gegen Magieschaden 10 20 3.500 Flammenfestigung Erhöht Resistenz gegen Feuerschaden 10 20 3.000 Zurückweisung Schockwelle, die Gegner wegstößt 12 9 1.500 Geht in Flammen auf Eine Flamme, die aus eurer Hand schießt 8 10 600 Flammenschleuder Schleudert einen Feuerball 10 11 800

Den Warenbestand von Corhyn könnt ihr über den Spielverlauf hinweg vergrößern, indem ihr ihm Gebetsbücher bringt. Diese könnt ihr als Items in der Spielwelt finden. Die genauen Fundorte zeigen wir euch weiter unten.

Miriel, Kantor der Gelübde

Mit der riesigen Schildkröte Miriel, Kantor der Gelübde gibt es einen weiteren Lehrer für Anrufungen, den ihr innerhalb der Kirche der Gelübde in Liurnia antreffen könnt. Hier könnt ihr übrigens auch bei der Statue Himmelstränen für die Absolution abgeben.

In der Kirche der Gelübde empfängt euch die riesige Schildkröte Miriel (Elden Ring).

Als besonderer Lehrer kann er euch sowohl Anrufungen als auch Zauber lehren. Zudem könnt ihr auch ihm Gebetbücher überreichen. Er ist also der alternative Lehrer, sollte Bruder Corhyn die Tafelrundfeste bei euch bereits verlassen haben. Folgende Anrufung hat er zu Beginn im Angebot:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Gunst des Segens Gewährt euch und Verbündeten in der Nähe einen Segen 24 30 4.000

D, Jäger der Toten

D ist ein weiterer NPC, der euch Anrufungen verkauft. Ihr könnt ihn das erste Mal am Wegesrand östlich der Heiligenbrücke im Norden von Limgrave treffen. Später wird er dann in der Tafelrundfeste auftauchen, wo er genau gegenüber von Corhyn sitzt.

Damit er euch seine Anrufungen lehrt, müsst ihr ihm aber erst eine Todeswurzel zeigen. Solch ein Item könnt ihr im Bossraum der „Todberührten Katakomben“ in einer Truhe finden. Der Eingang zum Dungeon befindet sich direkt westlich der Heiligenbrücke in Limgrave.

Zeigt ihm die Wurzel und er will euch daraufhin Gurranq den Bestienkleriker vorstellen. Willigt ein, damit euch ein Portal auf der Karte markiert wird, das euch zu Gurranq führt. Gebt ihm die Wurzel. Dadurch erhaltet ihr nicht nur das Klauenzeichen-Siegel, ein sehr gutes Siegel zum Wirken von Anrufungen, sondern fortan wird euch D folgende Wunder verkaufen:

Anrufung Effekt Nötige Attribute FP-Kosten Verkaufspreis Litanei des Wahren Todes Erschafft ein Bildnis, das Heiligschaden verursacht 17 Weisheit

17 Glaube 17 2.500 Klinge der Ordnung Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit Heiligschaden 13 Weisheit

13 Glaube 22 3.000

Alle Gebetsbücher finden

Um das Warenangebot von Corhyn zu erweitert, müsst ihr Gebetsbücher in der Spielwelt finden und sie Corhyn bringen. Jedes Buch schaltet dabei zwei neue Anrufungen zum Verkauf frei. Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte der Bücher.

Gebetbuch der Götterskalpe

Dieses Buch befindet sich in einer Truhe hinter einer Barriere mit Wichtstatue, für die ihr einen Steinschwertschlüssel einsetzen müsst. Begebt euch vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ zurück auf den Innenhof mit den vielen Soldaten und haltet euch hier rechts, bis ihr vor euch einen Seiteneingang seht, der zur Barriere führt. Davor gibt es auch einige Ratten, bei denen ihr gut Runenbögen farmen könnt. Nach der Barriere befindet sich die Truhe auf der rechten Seite. In der anderen Truhe findet ihr übrigens mit dem Siegel des Gottestöters ein weiteres Siegel zum Wirken von Anrufungen.

Hinter dieser Barriere mit Wichtstatue findet ihr die Truhe mit dem Gebetsbuch (Elden Ring).

Das Gebetbuch der Götterskalpe schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Schwarze Flamme Schleudert einen schwarzen Feuerball 20 18 7.500 Klinge der schwarzen Flamme Verzaubert die Waffe der rechten Hand mit einer schwarzen Flamme 17 15 6.000

Gebetbuch der Assassinen

Dieses Buch befindet sich in der Tafelrundfeste hinter den zwei Barrieren mit Wichtstatue im Untergeschoss. Für die erste Barriere benötigt ihr nur einen Schlüssel, für die Barriere dahinter dann aber sogar zwei Schlüssel. Ihr müsst also insgesamt drei Steinschwertschlüssel im Inventar haben, um zu dieser Truhe mit dem Gebetbuch vorzudringen.

Das Gebetbuch der Assassinen schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Dunkelheit Erzeugt einen dunklen Bereich, der euch tarnt. 18 34 3.500 Assassinenschritt Lässt Fußschritte verstummen und verringert Sturzschaden und Geräusche 10 15 2.000

Gebetbuch des Drachenkults

Beute vom patrouillierenden Ritter entlang des Weges links neben dem Carianischen Lehrsaal in Liurnia.

Dieser Ritter trägt das Gebetbuch bei sich (Elden Ring).

Das Gebetbuch des Drachenkults schaltet folgende drei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Blitzender Speer Schleudert einen Blitzspeer vor euch weg. 17 18 6.000 Gezielter Blitz Trifft den Gegner mit einem Blitz von oben. 24 12 7.000 Elektrifizierte Waffe Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Blitzschaden. 15 27 4.000

Gebetbuch der Feuermönche

Findet ihr bei einer Leiche in dem kleinen Lager mit den roten Zelten entlang des Weges im Süden von Liurnia.

In diesem kleinen Lager könnt ihr das Gebetbuch finden (Elden Ring).

Das Gebetbuch der Feuermönche schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Oh, Flamme! Lässt kurzzeitig eine lodernde Flamme aus eurer Hand schießen. 16 16 6.000 Woge, oh, Flamme! Versengt den Bereich vor euch mit einem Strom aus Feuer. 9 1 5.500

Gebetbuch der Zwei Finger

Dieses Gebetsbuch befindet sich im Esszimmer des Befestigten Anwesens in Leyndell. Dieses Gebäude ist eine identische Kopie der Tafelrundfeste direkt nördlich des Kolosseums. Das Gebetbuch liegt direkt vor dem Kamin in dem Zimmer, das sich in der Tafelrundfeste hinter der ersten Wichtstatue befindet.

In diesem Raum liegt das Gebetbuch vor dem Kamin (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Gebetbuch der Zwei Finger schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Heilung des Fürsten Heilt eure LP und die von Verbündeten in der Nähe gewaltig. 20 55 8.000 Hilfe des Fürsten Lindert die Gift-, Blutungs- und Schlafbelastung bei euch und euren Verbündeten. 12 12 2.500

Prinzipien der Goldenen Ordnung

Dieses Buch findet ihr auf dem hängenden kleinen Stuhl unter dem Dach des Refugiums des Erdenbaums in Leyndell. Im selben Raum findet vorher der Bosskampf gegen „Godfrey, Erster Eldenfürst“ statt. Über die Wurzeln könnt ihr hier ins obere Geschoss zum Gebetbuch gelangen.

Fundort der Prinzipien der Goldenen Ordnung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Prinzipien der Goldenen Ordnung schalten folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube/Weisheit FP-Kosten Verkaufspreis Radagons Lichtringe Erzeugt einen goldenen Lichtring, der in einem weiten Bereich angreift. 31 Glaube, 31 Weisheit 29 7.500 Gesetz der Regression Heilt alle Statuseffekte und löst alle besonderen Effekte auf. 37 Weisheit 55 10.000

Gebetbuch des Riesen

Das Gebetbuch des Riesen befindet sich an der Spitze des südlichsten Turms der Wächtergarnison in der Region „Berggipfel der Riesen“. Den genauen Fundort zeigen wir euch im folgenden Video:

Elden Ring: Gebetbuch des Riesen (Fundort)

Die Gebetbuch der Riesen schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Riesenfeuer, verbrenne sie! Schleudert einen massiven tosenden Feuerball. 30 32 13.000 Flamme, entlade dich! Schleudert mehrere Feuerbälle auf einmal. 28 24 10.000

Gebetbuch der uralten Drachen

Das Gebetbuch der uralten Drachen liegt in der Mitte der großen Halle direkt nach dem Ort der Gnade „Verfallenes Bestiengrab - Tiefen“ im zerfallenden Farum Azula. Kaum zu übersehen, da ihr den Raum durchqueren müsst, um weiter zu kommen.

Fundort vom Gebetbuch der uralten Drachen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Das Gebetbuch der uralten Drachen schaltet folgende zwei Anrufungen zum Verkauf bei Corhyn und Miriel frei:

Anrufung Effekt Nötiger Glaube FP-Kosten Verkaufspreis Blitzender Speer der uralten Drachen Stößt mit einem roten Blitzspeer von oben zu. 32 30 8.500 Blitzschlag der uralten Drachen Beschwört einen roten Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet. 26 36 10.000

Legendäre Anrufungen finden

Im Spiel werden folgende vier Anrufungen als legendäre Anrufungen kategorisiert:

Die ersten drei Anrufungen (Die DLC-Anrufung ist nicht nötig) müsst ihr neben den legendären Zaubern finden, um mit „Legendäre Zaubereien und Anrufungen“ eine der Trophäen und Erfolge von Elden Ring freizuschalten.

Fundorte aller Anrufungen im DLC „Shadow of the Erdtree“

Furiose Klinge von Ansbach

Effekt: Schneidet durch Feinde mit beschworenen Blutflammen-Klingen aus der Hand.

Schneidet durch Feinde mit beschworenen Blutflammen-Klingen aus der Hand. Typ: Blut-Anrufung

Blut-Anrufung Nötiger Glaube: 19

19 Nötige Arkanenergie: 21

21 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Absolviert die Quest von Sir Ansbach bis zum Ende und beschwört ihn im Kampf gegen Nadelritterin Leda und den Endboss. Im Kampfareal findet ihr dann anschließend die Leiche von Ansbach mit seiner Ausrüstung und dieser Anrufung.

Heilung aus der Ferne

Effekt: Heilt eine Menge LP für vom Zauber erreichte entfernte Gegner.

Heilt eine Menge LP für vom Zauber erreichte entfernte Gegner. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 18

18 FP-Kosten: 45

45 Fundort: Am Fuße des goldenen Baums in der Höhle nördlich der Ruinen von Moorth in Scadu Altus.

Die Höhle könnt ihr durch den Eingang nördlich der Ruinen von Moorth betreten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Aspekt des Schmelztiegels: Dornen

Effekt: Erschafft eine Masse aus Dornen auf dem Rücken, um die Gegend zu durchkämmen.

Erschafft eine Masse aus Dornen auf dem Rücken, um die Gegend zu durchkämmen. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 14

14 Fundort: Beute vom goldenen Flusspferd. Dies ist der erste Boss im Schattenbergfried (nördlich in Scadu Altus). Gehört zur Hauptgeschichte, werdet ihr nicht verfehlen.

Aspekt des Schmelztiegels: Blüte

Effekt: Erschafft eine Mirandablüte auf der Brust, um einen Lichtregen herbeizurufen.

Erschafft eine Mirandablüte auf der Brust, um einen Lichtregen herbeizurufen. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 23

23 Fundort: Findet ihr bei einer Leiche nahe der großen Miranda-Blüte im westlichen Teil der uralten Ruinen von Rauh.

Fundort der Anrufung im westlichen Teil der uralten Ruinen von Rauh (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Niederer Erdenbaum

Effekt: Heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft.

Heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 70

70 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Mitten auf dem Feld beim Schaman-Dorf im Hinterland.

Fundort der Anrufung „Niederer Erdenbaum“ im Hinterland (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schattenland

Effekt: Feuert einen Hagel aus goldenen Geschossen auf Gegner ab.

Feuert einen Hagel aus goldenen Geschossen auf Gegner ab. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 58

58 FP-Kosten: 40

40 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen des Echos der Schattensonnenblume bei Enia in der Tafelrundfeste. Die Schattensonnenblume ist der Boss am Fuße des Scadubaums. Diesen Ort erreicht ihr über den Osteingang des Schattenbergfrieds. Nachdem ihr im Kirchenbezirk das Wasser abgelassen hat, könnt ihr innerhalb der Kirche die Passage zum Baumkult mit diesem Boss am Ende erreichen.

So kommt ihr zum Boss am Fuße des Scadubaums (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zorn aus der Ferne

Effekt: Feuert eine goldene Schockwelle ab, die Gegner zurückstößt

Feuert eine goldene Schockwelle ab, die Gegner zurückstößt Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 34

34 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Liegt auf einem Zahnrad ganz oben beim Dachspeicher des Probenlagers im Schattenbergfried.

Ganz oben im Lagerhaus des Schlosses findet ihr die Anrufung (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Licht Miquellas

Effekt: Vernichtet Feinde mit einer Lichtsäule

Vernichtet Feinde mit einer Lichtsäule Typ: Anrufung Miquellas

Anrufung Miquellas Nötiger Glaube: 72

72 FP-Kosten: 48

48 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen des Echos eines Gottes und eines Fürsten bei Enia in der Tafelrundfeste. Dieses Echo erhaltet ihr am Ende der Hauptgeschichte als Beute vom Endboss in Enir-Ilim.

Mehrschichtiger Ring des Lichts

Effekt: Feuert mehrschichtigen goldenen Ring aus Licht ab, die dauerhaft Schaden verursachen.

Feuert mehrschichtigen goldenen Ring aus Licht ab, die dauerhaft Schaden verursachen. Typ: Erdenbaum-Anrufung

Erdenbaum-Anrufung Nötiger Glaube: 36

36 FP-Kosten: 23

23 Fundort: Beute vom löwenartigen Monster mit Schwert zwischen den Orten der Gnade „Wegpunkt im Riss“ und „Tiefen des Risses“ im Legacy Dungeon „Riss im Steinsarg“ ganz im Süden beim himmlischen Ufer.

Dieser Gegner im Riss im Steinsarg lässt die Anrufung als Beute zurück (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gebrüll von Rugalea

Effekt: Kanalisiert den großen roten Bär, um wütendes Gebrüll auszustoßen.

Kanalisiert den großen roten Bär, um wütendes Gebrüll auszustoßen. Typ: Anrufung der „Bärenkommunion“

Anrufung der „Bärenkommunion“ Nötiger Glaube: 14

14 FP-Kosten: 17

17 Fundort: Beute vom Boss „Rugalea, der große rote Bär“ beim nordwestlichsten Waldstück auf der Karte nach dem Ort der Gnade „Klamm im Norden“.

Standort vom Bärenboss Rugalea ganz im Nordwesten des Schattenreichs (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ritterblitzspeer

Effekt: Schleudert einen blitzenden Speer und nach kurzer Verzögerung weitere sechs zielsuchende Speere.

Schleudert einen blitzenden Speer und nach kurzer Verzögerung weitere sechs zielsuchende Speere. Typ: Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt.

Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt. Nötiger Glaube: 36

36 FP-Kosten: 29

29 Fundort: Könnt ihr innerhalb des optionalen Dungeons „Katakomben am Skorpionsfluss“ finden. Um diesen Dungeon zu erreichen, müsst ihr nördlich der Ruinen von Moorth in Scadu Altus durch die Höhle gehen und euch dann links halten, bis ihr zum Fuße der Ruinen von Rauh kommt. Den Rest des Weges müsst ihr dann so laufen, wie ihr es unterhalb auf dem Bild seht.

Innerhalb des Dungeons findet ihr die Anrufung in einem versteckten Bereich hinter einer der Statuen, die Todespest verursachen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Drachenblitz von Florissax

Effekt: Stärkt euch selbst und nahe Verbündete mit einem roten Blitz.

Stärkt euch selbst und nahe Verbündete mit einem roten Blitz. Typ: Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt.

Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt. Nötiger Glaube: 52

52 FP-Kosten: 35

35 Fundort: Könnt ihr am Ende der Quest der Drachenpriesterin bekommen, wenn ihr ihr Thiolliers Arznei gegeben habt.

Elektroladung

Effekt: Ruft Blitze herab, um den Körper mit Elektrizität aufzuladen.

Ruft Blitze herab, um den Körper mit Elektrizität aufzuladen. Typ: Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt.

Anrufung des uralten Drachenkults der Hauptstadt. Nötiger Glaube: 30

30 FP-Kosten: 26

26 Fundort: Könnt ihr innerhalb der Nebelriss-Katakomben im Bereich nach dem zweiten Fahrstuhl nach unten finden. Ihr erreicht diesen Dungeon leicht, wenn ihr vor Schloss Ensis nach links abbiegt und dem Weg bis zum Ende folgt.

Standort der Nebelriss-Katakomben (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bayles Tyrannei

Effekt: Kanalisiert den grausigen Drachen, um mit einer Hitzewelle zu brüllen.

Kanalisiert den grausigen Drachen, um mit einer Hitzewelle zu brüllen. Typ: Anrufung der Drachenkommunion

Anrufung der Drachenkommunion Nötige Arkanenergie: 49

49 FP-Kosten: 46

46 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen vom Herz von Bayle beim großen Altar der Drachenkommunion. Bayle ist der Boss ganz oben beim Klingengipfel.

Bayles Flammenblitz

Effekt: Kanalisiert den grausigen Drachen, um mit Flammenblitz-durchtränkten Krallenknochen zuzuschlagen.

Kanalisiert den grausigen Drachen, um mit Flammenblitz-durchtränkten Krallenknochen zuzuschlagen. Typ: Anrufung der Drachenkommunion

Anrufung der Drachenkommunion Nötige Arkanenergie: 53

53 FP-Kosten: 43

43 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen vom Herz von Bayle beim großen Altar der Drachenkommunion. Bayle ist der Boss ganz oben beim Klingengipfel.

Geisterflammen-Atem

Effekt: Kanalisiert den Drachen, um Geisterflammen-Atem auszustoßen.

Kanalisiert den Drachen, um Geisterflammen-Atem auszustoßen. Typ: Anrufung der Drachenkommunion

Anrufung der Drachenkommunion Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Könnt ihr beim großen Altar der Drachenkommunion für drei Drachenherzen eintauschen.

Weg von Schloss Ensis bis zum großen Altar der Drachenkommunion (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Verrottete Schmetterlinge

Effekt: Beschwört unzählige Schmetterlinge, um Fäulnis zu verbreiten.

Beschwört unzählige Schmetterlinge, um Fäulnis zu verbreiten. Typ: Anrufung Rominas, der Heiligen der Knospe.

Anrufung Rominas, der Heiligen der Knospe. Nötiger Glaube: 33

33 FP-Kosten: 48

48 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen des Echos der Heiligen der Knospe bei Enia in der Tafelrundfeste. Dieses Echo erhaltet ihr als Beute vom Boss „Romina“ am Ende der uralten Ruinen von Rauh. Könnt ihr nicht verpassen, da dieser Boss zur Hauptgeschichte gehört.

Pestfaden-Speere

Effekt: Sondert klebrige Fäden ab und verdreht sie zu zwei nach vorne fliegenden Speeren.

Sondert klebrige Fäden ab und verdreht sie zu zwei nach vorne fliegenden Speeren. Typ: Anrufung der Diener der Fäulnis.

Anrufung der Diener der Fäulnis. Nötiger Glaube: 26

26 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Könnt ihr auf dem Hauptweg durch die uralten Ruinen von Rauh finden. Kurz vor der Kirche der Knospe kommt ihr durch einen rötlichen Bereich, wo ihr eine Treppe nach oben laufen müsst. Geht vorher stattdessen links oder rechts an der Treppe vorbei in die Sackgasse, um am Ende diese Anrufung zu finden.

Kurz vor dem Aufstieg zur Kirche der Knospe könnt ihr die Anrufung in der Sackgasse hinter der Treppe finden (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Midras Rasende Flamme

Effekt: Beschwört den Kopf des Herrn der Rasenden Flamme, um eine rasende Flamme zu speien.

Beschwört den Kopf des Herrn der Rasenden Flamme, um eine rasende Flamme zu speien. Typ: Anrufung der rasenden Flamme.

Anrufung der rasenden Flamme. Nötiger Glaube: 41

41 FP-Kosten: 22

22 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen des Echos des Herrn der Rasenden Flamme bei Enia in der Tafelrundfeste. Dieses Echo erhaltet ihr als Beute vom Boss „Midras“ in Midras Pfarrhaus im Südwesten des Abgrundwalds. Wie ihr dort genau hinkommt, seht ihr im verlinkten Guide.

Göttlicher Bestien-Tornado (Legendäre Anrufung)

Effekt: Beschwört einen Sturm, der einen Tornado auslöst.

Beschwört einen Sturm, der einen Tornado auslöst. Typ: -

- Nötiger Glaube: 28

28 FP-Kosten: 24

24 Fundort: Beute vom Boss „Göttliche Bestie - Tanzender Löwe“ in den uralten Ruinen von Rauh.

Der Weg zum optionalen Bosskampf gegen den tanzenden Löwen in den uralten Ruinen von Rauh (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Göttliche Vogelfedern

Effekt: Breitet Arme wie Schwingen aus und entfesselt einen Wirbel aus Federn.

Breitet Arme wie Schwingen aus und entfesselt einen Wirbel aus Federn. Typ: Spiral-Anrufung

Spiral-Anrufung Nötiger Glaube: 24

24 FP-Kosten: 3

3 Fundort: Bei einer Leiche auf der Wasserfläche im westlichen Teil der uralten Ruinen von Rauh.

Fundort der göttlichen Vogelfedern in den uralten Ruinen von Rauh (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Feuerschlange

Effekt: Erzeugt eine gewundene Schlangenflamme.

Erzeugt eine gewundene Schlangenflamme. Typ: Anrufung der Feuerritter Messmers.

Anrufung der Feuerritter Messmers. Nötiger Glaube: 16

16 FP-Kosten: 11

11 Fundort: Betretet den Schattenbergfried über den östlichen Eingang und lauft durch den Kirchenbezirk, bis ihr zu einem Fahrstuhl gelangt, der euch zum Ort der Gnade „Lagerhaus, hinterer Bereich“ bringt. Von hieraus müsst ihr eine lange Leiter hochklettern und dann immer weiter dem Weg folgen, bis ihr zu einem Balkon mit einer Leiche kommt, die diese Anrufung bei sich trägt.

Fundort der Anrufung „Feuerschlange“ (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Feuerregen

Effekt: Lässt für kurze Dauer Feuer regnen

Lässt für kurze Dauer Feuer regnen Typ: Anrufung der Feuerritter Messmers.

Anrufung der Feuerritter Messmers. Nötiger Glaube: 52

52 FP-Kosten: 27

27 Fundort: Beute von Salza, der euch am westlichen Ende der langen Brücke, die westlich aus dem Schattenbergfried hinausführt, mit dieser Anrufung angreift.

Salza begegnet euch automatisch auf dem Weg zu den uralten Ruinen von Rauh (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Messmers Kugel

Effekt: Formt Messmers Flamme zu einer riesigen Kugel, die auf den Gegner zuschwebt.

Formt Messmers Flamme zu einer riesigen Kugel, die auf den Gegner zuschwebt. Typ: Anrufung von Messmer dem Pfähler

Anrufung von Messmer dem Pfähler Nötiger Glaube: 60

60 FP-Kosten: 31

31 Fundort: Eine von zwei möglichen Belohnungen für das Eintauschen des Echo des Pfählers bei Enia in der Tafelrundfeste. Dieses Echo erhaltet ihr als Beute vom Boss „Messmer. der Pfähler“ im Schattenbergfried. Könnt ihr nicht verpassen, da dieser Boss zur Hauptgeschichte gehört.

Wachsamer Geist

Effekt: Beschwört einen Schutzgeist über dem Kopf des Zaubernden.

Beschwört einen Schutzgeist über dem Kopf des Zaubernden. Typ: -

- Nötiger Glaube: 26

26 FP-Kosten: 12

12 Fundort: Erhaltet ihr im Verlauf der Quest der Hornhold-Greisin. Nachdem ihr den tanzenden Löwen am Ende von Belurat besiegt habt, setzt den Löwenkopf auf und sprecht mit Hornhold-Greisin 2-mal, um die Anrufung zu erhalten.

Goldene Bögen

Effekt: Entfesselt mit einem Schwung des Arms eine Prozession von goldenen Bögen.

Entfesselt mit einem Schwung des Arms eine Prozession von goldenen Bögen. Typ: Spiral-Anrufung

Spiral-Anrufung Nötiger Glaube: 22

22 FP-Kosten: 12

12 Fundort: In einer offenen Kiste am Grund der Ruinen von Moorth. Ihr kommt hier auf dem Weg zum Bonny-Dorf automatisch vorbei.

Fundort der goldenen Bögen am Grunde der Ruinen von Moorth (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Riesiger goldener Bogen

Effekt: Entfesselt mit einem Schwung des Arms einen riesigen goldenen Bogen.

Entfesselt mit einem Schwung des Arms einen riesigen goldenen Bogen. Typ: Spiral-Anrufung

Spiral-Anrufung Nötiger Glaube: 34

34 FP-Kosten: 24

24 Fundort: In der Truhe in den Ruinen von Unte bei der Wasserstelle des Schattenbergfrieds. Um hierher zu gelangen, müsst ihr in der Kanalisation des Bergfrieds in den Steinsarg steigen. Vor den Ruinen sitzt zudem ein inaktiver Feuergolem, den ihr erst mit einem Feuer- oder Ofentopf aktivieren müsst, damit ihr in die Ruinen hineinkommt. Mehr dazu auch im verlinkten Guide.

Fundort der Anrufung in den Ruinen von Unte (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Spira

Effekt: Beschwört eine Lichtspirale, die zu Füßen des Gegners ausbricht.

Beschwört eine Lichtspirale, die zu Füßen des Gegners ausbricht. Typ: Spiral-Anrufung

Spiral-Anrufung Nötiger Glaube: 48

48 FP-Kosten: 10

10 Fundort: Könnt ihr kurz nach dem ersten Ort der Gnade „Erster Turm“ in Enir-Ilim finden. Im anschließenden Bereich könnt ihr links auf den Ästen eines großen Baums zu einer erhöhten Plattform laufen, wo ein Priester vor einem Altar mit dieser Anrufung betet.

Fundorte aller Anrufungen im Hauptspiel

Große Heilung

Effekt: Heilt euch und eure Verbündeten in der Nähe um eine große Menge LP.

Heilt euch und eure Verbündeten in der Nähe um eine große Menge LP. Typ: Anrufung der Getreuen der Zwei Finger

Anrufung der Getreuen der Zwei Finger Nötiger Glaube: 15

15 FP-Kosten: 45

45 Fundort: Könnt ihr von Corhyn für 9.000 Runen kaufen, nachdem ihr ihn auf dem Altus-Plateau wieder getroffen habt (Siehe Karte unten).

Blitzfestigung

Effekt: Erhöht die Blitzschaden-Resistenz.

Erhöht die Blitzschaden-Resistenz. Typ: Anrufung der Getreuen der Zwei Finger

Anrufung der Getreuen der Zwei Finger Nötiger Glaube: 10

10 FP-Kosten: 20

20 Fundort: Könnt ihr von Corhyn für 7.500 Runen kaufen, nachdem ihr ihn auf dem Altus-Plateau wieder getroffen habt (Siehe Karte unten).

An dieser Stelle trefft ihr Corhyn wieder, nachdem er die Tafelrundfeste verlassen hat (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Göttliche Festung

Effekt: Erhöht die Heiligschaden-Resistenz.

Erhöht die Heiligschaden-Resistenz. Typ: Anrufung der Getreuen der Zwei Finger

Anrufung der Getreuen der Zwei Finger Nötiger Glaube: 10

10 FP-Kosten: 20

20 Fundort: Beute von einem Skarabäus auf einer Felsenruine direkt südwestlich der Ruinen des Gräberwalls auf der Halbinsel der Tränen südlich in Limgrave.

Der Skarabäus auf dieser Ruine lässt die Anrufung fallen (Elden Ring).

Göttliche Festung des Fürsten

Effekt: Erhöht die Heiligschaden-Resistenz bei euch und euren Verbündeten für 70 Sekunden um 60%.

Erhöht die Heiligschaden-Resistenz bei euch und euren Verbündeten für 70 Sekunden um 60%. Typ: Anrufung von Gideon, dem Allwissenden

Anrufung von Gideon, dem Allwissenden Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Erhaltet ihr von Gideon Ofnir in der Tafelrundfeste, nachdem ihr Malenia in Elphael, Stütze des Haligbaums besiegt habt. Wählt bei Gideon dann die Dialogoption „Über die Haligbaumwurzeln“, um die Anrufung zu erhalten. Habt ihr Gideon bereits im Bosskampf in Leyndell besiegt, könnt ihr die Anrufung alternativ später bei den Zwillingsjungferhüllen kaufen.

Schattenköder

Effekt: Erzeugt einen Schatten, der die Aggression von Gegnern mit menschlicher Statur auf sich zieht.

Erzeugt einen Schatten, der die Aggression von Gegnern mit menschlicher Statur auf sich zieht. Typ: Anrufung der Getreuen der Zwei Finger

Anrufung der Getreuen der Zwei Finger Nötiger Glaube: 13

13 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Könnt ihr bei einer Leiche im unterirdischen Reservat der Scham unter Leyndell finden. Da sich der Weg dorthin nur schwierig beschreiben lässt, zeigen wir euch den genauen Fundort im Video unterhalb.

Elden Ring: Fundort der Anrufung "Schattenköder"

Goldener Schwur

Effekt: Erhöht Angriff (15% im PvE/7,5% im PvP) und Verteidigung (10% im PvE/5% im PvP) bei euch und euren Verbündeten für 80 Sekunden.

Erhöht Angriff (15% im PvE/7,5% im PvP) und Verteidigung (10% im PvE/5% im PvP) bei euch und euren Verbündeten für 80 Sekunden. Typ: Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums

Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums Nötiger Glaube: 25

25 FP-Kosten: 47

47 Fundort: Bei einer Leiche in der Hütte mit Leichengestank im Norden von Gelmir.

Fundort der Anrufung „Goldener Schwur“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldene Barriere

Effekt: Erhöht die Magieschaden-Resistenz bei euch un euren Verbündeten deutlich.

Erhöht die Magieschaden-Resistenz bei euch un euren Verbündeten deutlich. Typ: Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums

Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums Nötiger Glaube: 24

24 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute von einem unsichtbaren Skarabäus, den ihr nach dem Kampf gegen „Godfrey, Erster Eldenfürst“ im Refugium des Erdenbaums erreichen könnt. Verlasst das Gebäude Richtung Westen die Treppe herunter und nehmt den Aufzug nach unten. Folgt dem Weg Richtung Norden bis zu einer Sackgasse, wo ihr die goldene Spur des Skarabäus entdecken könnt.

Fundort des Skarabäus mit der Anrufung „Goldene Barriere“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldene Blitzfestigung

Effekt: Erhöht die Blitzresistenz bei euch und euren Verbündeten deutlich.

Erhöht die Blitzresistenz bei euch und euren Verbündeten deutlich. Typ: Anrufung des Erdenbaums

Anrufung des Erdenbaums Nötiger Glaube: 24

24 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute vom Tränenskarabäus nach dem Ort der Gnade „Drachentempel - Aufzug“ im zerfallenden Farum Azula. Im Video unterhalb zeigen wir euch den genauen Fundort.

Elden Ring: Fundort der Anrufung "Goldene Blitzfestigung"

Schutz des Erdenbaums

Effekt: Erhöht die Affinitätsschaden-Resistenz bei euch und euren Verbündeten für 70 Sekunden um 30%.

Erhöht die Affinitätsschaden-Resistenz bei euch und euren Verbündeten für 70 Sekunden um 30%. Typ: Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums

Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums Nötiger Glaube: 35

35 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute von einem Tränenskarabäus auf einer Steinplattform im Norden des Altus-Plateaus.

Fundort des Skarabäus mit der Anrufung „Schutz des Erdenbaums“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Goldener Zorn

Effekt: Erzeugt eine goldene Schockwelle, die Gegner zurückstößt.

Erzeugt eine goldene Schockwelle, die Gegner zurückstößt. Typ: Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums

Anrufung der Gläubigen des Erdenbaums Nötiger Glaube: 32

32 FP-Kosten: 40

40 Fundort: In einer Truhe unterhalb der südlichen Ruine bei den Ruinen des Waldvolks auf dem Altus-Plateau.

Fundort der Anrufung „Goldener Zorn“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Heilung des Erdenbaums

Effekt: Heilt eure LP und die von Verbündeten in der Nähe erheblich.

Heilt eure LP und die von Verbündeten in der Nähe erheblich. Typ: Anrufung des Erdenbaums

Anrufung des Erdenbaums Nötiger Glaube: 42

42 FP-Kosten: 65

65 Fundort: Findet ihr direkt beim Ort der Gnade „Schlafgemach der Königin“ in Leyndell, Aschene Hauptstadt. Könnt ihr erst einsammeln, nachdem ihr Maliketh in Farum Azula besiegt habt.

Fundort der Anrufung „Heilung des Erdenbaums“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Segen des Erdenbaums

Effekt: Gewährt euch und Verbündeten in der Nähe einen mächtigen Segen, der schrittweise LP heilt.

Gewährt euch und Verbündeten in der Nähe einen mächtigen Segen, der schrittweise LP heilt. Typ: Anrufung der Erdenbaum-Anbetung

Anrufung der Erdenbaum-Anbetung Nötiger Glaube: 38

38 FP-Kosten: 60

60 Fundort: Findet ihr direkt beim Ort der Gnade „Schlafgemach der Königin“ in Leyndell kurz vor dem Bosskampf gegen Morgott.

Fundort der Anrufung „Segen des Erdbaums“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aspekt des Schmelztiegels: Hauch

Effekt: Erzeugt einen Kehlsack, um beim Gehen Feuer speien zu können. Kann aufgeladen werden, um länger Feuer zu spucken.

Erzeugt einen Kehlsack, um beim Gehen Feuer speien zu können. Kann aufgeladen werden, um länger Feuer zu spucken. Typ: Anrufung der Erdenbaums

Anrufung der Erdenbaums Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Könnt ihr nur erhalten, wenn ihr die Quest von Tanith in Haus Vulkan komplett abschließt. Absolviert alle drei ihrer Kopfgeldaufträge und besiegt dann Rykard. Ladet daraufhin das Bossareal neu und tötet Tanith, die sich an der Leiche von Rykard labt. Daraufhin fällt ihr Bodyguard in eure Welt ein. Tötet ihn, um als Beute diese Anrufung zu erhalten.

Elden Ring: Walkthrough zu Taniths Quest

Aspekt des Schmelztiegels: Schweif

Effekt: Führt einen fegenden Schwanzhieb in dem Bereich vor euch aus. Haltet die Taste gedrückt, um einen zweiten Hieb im Anschluss auszuführen.

Führt einen fegenden Schwanzhieb in dem Bereich vor euch aus. Haltet die Taste gedrückt, um einen zweiten Hieb im Anschluss auszuführen. Typ: Anrufung der Erdenbaums

Anrufung der Erdenbaums Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 32

32 Fundort: Beute vom Schmelztiegelritter innerhalb vom Spiegelgefängnis des Sturmhügels in Limgrave.

Besiegt den Schmelztiegelritter in diesem Spiegelgefängnis für die Anrufung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aspekt der Schmelztiegels: Hörner

Effekt: Erzeugt ein Schulterhorn, das Gegner aus tiefen Haltungen zerfleischt.

Erzeugt ein Schulterhorn, das Gegner aus tiefen Haltungen zerfleischt. Typ: Anrufung des Erdenbaums

Anrufung des Erdenbaums Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute von einem bestimmten Ritter in Schloss Sturmschleier. Begebt euch vom Ort der Gande „Wallturm“ vor euch nach draußen und haltet euch links, wo die drei Sturmfalken mit Fässern euch erwarten. Geht hier links auf das Plateau und lasst euch auf die Ebene darunter fallen. Folgt dem Weg Richtung Süden den Klippen entlang, bis ihr beim großen Ritter ankommt. Tötet ihn, um diese Anrufung zu bekommen.

Dieser Ritter in Schloss Sturmschleier lässt die Anrufung fallen (Elden Ring).

Eldensterne (Legendäre Anrufung)

Effekt: Erzeugt einen Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen.

Erzeugt einen Schauer goldener Sternschnuppen, die das gesamte Gebiet überziehen. Typ: Legendäre Anrufung

Legendäre Anrufung Nötiger Glaube: 50

50 FP-Kosten: 47

47 Fundort: Könnt ihr kurz nach Ankunft in den Tiefen von Tiefwurz finden. Vom ersten Ort der Gnade „Kamm der Großen Fälle“ müsst ihr westlich über ein paar Äste laufen. Nehmt hier vor den beiden großen geflügelten Insekten den Weg nach oben in den Ameisenbau. Am anderen Ende kommt ihr wieder nach draußen zu einer Leiche an der Klippe, von der ihr die Anrufung bekommt.

Fundort der Anrufung „Eldensterne“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Diskus aus Licht

Effekt: Feuert einen Lichtring vor euch ab, der wie ein Bumerang zu euch zurückkehrt.

Feuert einen Lichtring vor euch ab, der wie ein Bumerang zu euch zurückkehrt. Typ: Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung

Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung Nötiger Glaube: 13

13 Nötige Weisheit: 13

13 FP-Kosten: 11

11 Fundort: Könnt ihr im Verlauf der Corhyn-Quest für 11.000 Runen kaufen, nachdem ihr ihn auf dem Altus-Plateau wieder getroffen habt und ihm den Standort der goldenen Maske verraten habt. Anschließend begibt er sich zur goldenen Maske und ihr könnt diese neue Anrufung von ihm kaufen.

Die goldene Maske findet ihr weiter im Norden vom Altus-Plateau (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dreifache Lichtringe

Effekt: Feuert drei Lichtringe vor euch ab, die wie ein Bumerang zu euch zurückkehren.

Feuert drei Lichtringe vor euch ab, die wie ein Bumerang zu euch zurückkehren. Typ: Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung

Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Weisheit: 23

23 FP-Kosten: 23

23 Fundort: Hinter einer Wichtbarriere (Benötigt einen Steinschwertschlüssel) auf der unteren Ebene direkt nach dem Ort der Gnade „Gebetsraum“ in Elphael, Stütze des Haligbaums.

Fundort der Anrufung „Dreifache Lichtringe“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Heilung der Ordnung

Effekt: Lindert die Belastung durch Todespest.

Lindert die Belastung durch Todespest. Typ: Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung

Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung Nötiger Glaube: 11

11 Nötige Weisheit: 11

11 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Beute von einem Skarabäus beim Aquädukt am Siofra. Könnt ihr erst erreichen, nachdem ihr Radahn besiegt und Nokron betreten habt.

Fundort der Anrufung „Heilung der Ordnung“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ewiger Schild

Effekt: Erhöht die Affinitäts- und Effektresistenz des Schilds in eurer linken Hand.

Erhöht die Affinitäts- und Effektresistenz des Schilds in eurer linken Hand. Typ: Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung

Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung Nötiger Glaube: 19

19 Nötige Weisheit: 19

19 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Könnt ihr im Verlauf der Corhyn-Quest für 13.000 Runen kaufen, nachdem ihr der goldenen Maske vor dem Kolosseum in Leyndell das Geheimnis von Radagon verraten habt. Dafür müsst ihr zunächst die Anrufung „Gesetz der Regression“ lernen und dann vor der Statue nahe des Refugiums des Erdenbaums anwenden. Im Anschluss verkauft euch Corhyn dann diese neue Anrufung.

Standorte von Corhyn, Goldmaske und der Statue in Leyndell (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gesetz der Kausalität

Effekt: Übt nach 5 erlittenen Schlägen Vergeltung mit einer kleinen Explosion, die Gegner zurückstößt.

Übt nach 5 erlittenen Schlägen Vergeltung mit einer kleinen Explosion, die Gegner zurückstößt. Typ: Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung

Anrufung der Fundamentalisten der Goldenen Ordnung Nötige Weisheit: 29

29 FP-Kosten: 22

22 Fundort: Erhaltet ihr von Gideon Ofnir in der Tafelrundfeste, nachdem ihr Mohg, Fürst des Blutes im Mohgwyn-Palast besiegt habt. Wählt bei Gideon dann die Dialogoption „Über den Kokon des Fürsten des Blutes“, um die Anrufung zu erhalten. Habt ihr Gideon bereits im Bosskampf in Leyndell besiegt, könnt ihr die Anrufung alternativ später bei den Zwillingsjungferhüllen kaufen.

Blitzschlag

Effekt: Beschwört einen Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet.

Beschwört einen Blitz, der sich vom Einschlagspunkt ausbreitet. Typ: Anrufung des Drachenkults aus der Hauptstadt

Anrufung des Drachenkults aus der Hauptstadt Nötiger Glaube: 28

28 FP-Kosten: 21

21 Fundort: Beute von einem Skarabäus auf einem Plateau direkt östlich des niederen Erdenbaums auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave. Ihr müsst langsam mit eurem Pferd auf den hervorstehenden Grabsteinen von Osten oder Westen her einen Weg nach unten finden. Beachtet auch, dass Blitzschläge vom Himmel auf euch niederprasseln, sobald ihr das Plateau betretet.

Dieser Skarabäus hat das Blitzschlag-Wunder für euch (Elden Ring).

Lansseax‘ Gleve

Effekt: Stürzt mit einer rot blitzenden Gleve von oben herab und führt einen horizontalen Feger aus, der zudem Flächenschaden verursacht. Sehr lange Zauberzeit vor der Ausführung.

Stürzt mit einer rot blitzenden Gleve von oben herab und führt einen horizontalen Feger aus, der zudem Flächenschaden verursacht. Sehr lange Zauberzeit vor der Ausführung. Typ: Anrufung des uralten Drachen Lansseax

Anrufung des uralten Drachen Lansseax Nötiger Glaube: 40

40 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Beute vom uralten Drachen Lansseax, der euch auf dem erhöhten Bereich im Zentrum des Altus-Plateaus angreift, sobald ihr euch nähert.

Standort vom uralten Drachen Lansseax (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fortissax‘ Blitzender Speer

Effekt: Stößt mit zwei roten Blitzspeeren gleichzeitig von oben zu.

Stößt mit zwei roten Blitzspeeren gleichzeitig von oben zu. Typ: Anrufung des uralten Drachen Fortissax

Anrufung des uralten Drachen Fortissax Nötiger Glaube: 46

46 FP-Kosten: 64

64 Fundort: Könnt ihr für das Echo des Lichdrachen bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Lichdrache Fortissax könnt ihr am Ende von Fias Quest in den Tiefen von Tiefwurz besiegen.

Eisiger Blitzspeer

Effekt: Stößt mit einem eisigen Blitzspeer von oben zu.

Stößt mit einem eisigen Blitzspeer von oben zu. Typ: Anrufung des Drachenblutsoldaten

Anrufung des Drachenblutsoldaten Nötiger Glaube: 34

34 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Beute vom Drachenblutsoldat von Nokstella im Westen von Ainsel. Über den Brunneneingang im Osten von Liurnia könnt ihr diesen Ort erreichen.

Weg zum Drachenblutsoldaten von Nokstella in Ainsel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todesgewitter

Effekt: Lässt in der Umgebung Todesblitze einschlagen.

Lässt in der Umgebung Todesblitze einschlagen. Typ: Anrufung des uralten Drachen Fortissax

Anrufung des uralten Drachen Fortissax Nötiger Glaube: 47

47 FP-Kosten: 46

46 Fundort: Könnt ihr für das Echo des Lichdrachen bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Lichdrache Fortissax könnt ihr am Ende von Fias Quest in den Tiefen von Tiefwurz besiegen.

Segen des Drachenblitzes

Effekt: Stärkt euren Körper für 70 Sekunden mit einem Blitz. Einhändige leichte und schwere Angriffe prallen von eurem Körper ab (außer Angriffe von Peitschen und gigantischen Waffen). Eure Immunität, Robustheit und Fokus steigen um 30 Punkte, der erlittene Blitzschaden erhöht sich allerdings um 35%.

Stärkt euren Körper für 70 Sekunden mit einem Blitz. Einhändige leichte und schwere Angriffe prallen von eurem Körper ab (außer Angriffe von Peitschen und gigantischen Waffen). Eure Immunität, Robustheit und Fokus steigen um 30 Punkte, der erlittene Blitzschaden erhöht sich allerdings um 35%. Typ: Anrufung des Drachenkults

Anrufung des Drachenkults Nötiger Glaube: 21

21 FP-Kosten: 20

20 Fundort: In einer Truhe in der nordöstlichen Ecke der Kirche der Sturmrufer auf dem erhöhten Bereich im Zentrum des Altus-Plateaus.

Fundort der Anrufung „Segen des Drachenblitzes“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Vykes Drachenblitz

Effekt: Stärkt den Körper und die Waffe in der rechten Hand für 70 Sekunden mit einem roten Blitz. Euer maximales Ausrüstungsgewicht steigt um 15%, der erlittene Blitzschaden erhöht sich allerdings um 35%.

Stärkt den Körper und die Waffe in der rechten Hand für 70 Sekunden mit einem roten Blitz. Euer maximales Ausrüstungsgewicht steigt um 15%, der erlittene Blitzschaden erhöht sich allerdings um 35%. Typ: Anrufung von Vyke, Ritter der Tafelrundfeste

Anrufung von Vyke, Ritter der Tafelrundfeste Nötiger Glaube: 23

23 FP-Kosten: 35

35 Fundort: Beute vom Boss „Ritter Vyke der Tafelrundfeste“ im Siegelgefängnis des Fürstenanwärters südwestlich des eisigen Sees beim Berggipfel der Riesen.

Fundort vom Siegelgefängnis des Fürstenanwärters (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Flamme des grausamen Gottes (Legendäre Anrufung)

Effekt: Beschwört einen lodernden Feuerball, der explodiert und den Bereich in Brand setzt.

Beschwört einen lodernden Feuerball, der explodiert und den Bereich in Brand setzt. Typ: Legendäre Anrufung

Legendäre Anrufung Nötiger Glaube: 41

41 FP-Kosten: 50

50 Fundort: Beute von „Adan, Dieb des Feuers“ im Spiegelgefängnis der Niedertracht im Süden von Liurnia.

Besiegt den Boss in diesem Spiegelgefängnis für die Anrufung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wirbel, oh, Flamme!

Effekt: Überzieht den Bereich vor euch mit einem Strom aus Feuer. Wirkung und Reichweite kann durch Aufladen vergrößert werden.

Überzieht den Bereich vor euch mit einem Strom aus Feuer. Wirkung und Reichweite kann durch Aufladen vergrößert werden. Typ: Anrufung der Feuermönche

Anrufung der Feuermönche Nötiger Glaube: 13

13 FP-Kosten: 21

21 Fundort: Beute von einem Skarabäus mitten auf dem Weg im Nordwesten von Caelid.

Fundort der Anrufung „Wirbel, oh, Flamme!“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Brenne, oh, Flamme!

Effekt: Erzeugt mehrere Flammensäulen um euch herum.

Erzeugt mehrere Flammensäulen um euch herum. Typ: Anrufung der Feuerriesen

Anrufung der Feuerriesen Nötiger Glaube: 27

27 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Könnt ihr für das Echo des Feuerriesen bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Den Feuerriesen müsst ihr automatisch während der Story beim Berggipfel der Riesen töten.

Flamme, heile mich!

Effekt: Lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfäule und heilt diese Effekte.

Lindert die Belastung durch Gift und Scharlachfäule und heilt diese Effekte. Typ: Anrufung der Feuermönche

Anrufung der Feuermönche Nötiger Glaube: 12

12 FP-Kosten: 14

14 Fundort: Bei einer Leiche im kleinen Lager der Feuermönche im Osten von Liurnia.

Fundort der Anrufung „Flamme, heile mich!“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Flamme, beschütze mich!

Effekt: Erhöht die Feuerschaden-Resistenz für 70 Sekunden um 60%.

Erhöht die Feuerschaden-Resistenz für 70 Sekunden um 60%. Typ: Anrufung der Feuermönche

Anrufung der Feuermönche Nötiger Glaube: 24

24 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Hinter einer Wichtbarriere (Benötigt einen Steinschwertschlüssel) direkt zu Beginn des Dungeons „Grab des heroischen Riesentöters“ beim Berggipfel der Riesen.

Fundort der Anrufung „Flamme, beschütze mich!“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Flamme, gib mir Kraft!

Effekt: Erhöht die Angriffskraft der Affinitäten „Körperlich“ und „Feuer“.

Erhöht die Angriffskraft der Affinitäten „Körperlich“ und „Feuer“. Typ: Anrufung der Feuermönche

Anrufung der Feuermönche Nötiger Glaube: 15

15 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Bei einer Leiche an der Ostmauer des Festung Gael im Westen von Caelid. Der Loot wird von zwei Feuerspucker-Maschinen bewacht.

Fundort der Anrufung „Flamme, gib mir Kraft!“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Todsünde des Feuers

Effekt: Steckt den Bereich und euch selbst mit lodernden Flammen in Brand. Während ihr in Flammen steht, werden auch Gegner versengt, die euch angreifen.

Steckt den Bereich und euch selbst mit lodernden Flammen in Brand. Während ihr in Flammen steht, werden auch Gegner versengt, die euch angreifen. Typ: Anrufung der Feuermönche

Anrufung der Feuermönche Nötiger Glaube: 19

19 FP-Kosten: 26

26 Fundort: Belohnung für die Lösung vom Gemälde „Flugunfähiger Vogel“.

Elden Ring: Lösung für das Gemälde "Flugunfähiger Vogel"

Geißelnde schwarze Flamme

Effekt: Überzieht den Bereich vor euch mit einem Strom aus schwarzen Flammen.

Überzieht den Bereich vor euch mit einem Strom aus schwarzen Flammen. Typ: Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe

Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe Nötiger Glaube: 28

28 FP-Kosten: 21

21 Fundort: Beute vom Boss „Apostel der Götterskalpe“ an der nördlichen Spitze des Windmühlendorfs Dominula auf dem Altus-Plateau.

Fundort vom Boss „Apostel der Götterskalpe“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ritual der schwarze Flamme

Effekt: Beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammensäulen um euch herum.

Beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammensäulen um euch herum. Typ: Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe

Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe Nötiger Glaube: 42

42 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Beute vom Boss „Geisterruferschnecke“ am Ende des Dungeons „Höhle des Geisterrufers“. Der Eingang befindet sich am westlichen Rand des eisigen Sees beim Berggipfel der Riesen.

Fundort vom Dungeon „Höhle des Geisterrufers“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schutz der schwarze Flamme

Effekt: Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden für 70 Sekunden um 35%. Verringert allerdings die Wirkung von Heileffekten um 20%.

Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden für 70 Sekunden um 35%. Verringert allerdings die Wirkung von Heileffekten um 20%. Typ: Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe

Anrufung von den Aposteln der Götterskalpe Nötiger Glaube: 30

30 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Erhaltet ihr von Gideon Ofnir in der Tafelrundfeste, nachdem ihr das geheime Haligbaummedaillon vervollständigt und Miquellas Haligbaum das erste Mal betreten habt. Wählt bei Gideon dann die Dialogoption „Über das geheime Medaillon“, um die Anrufung zu erhalten. Habt ihr Gideon bereits im Bosskampf in Leyndell besiegt, könnt ihr die Anrufung alternativ später bei den Zwillingsjungferhüllen kaufen.

Erhabene Präsenz

Effekt: Macht einen wuchtigen Bauchstoß, um eine abwehrende Schockwelle zu erzeugen.

Macht einen wuchtigen Bauchstoß, um eine abwehrende Schockwelle zu erzeugen. Typ: Anrufung von den Adligen der Götterskalpe

Anrufung von den Adligen der Götterskalpe Nötiger Glaube: 26

26 FP-Kosten: 20

20 Fundort: Beute vom Boss „Adliger der Götterskalpe“ im Tempel von Eiglay in Haus Vulkan. Diesen Kampf müsst ihr bestreiten, während ihr euch durch Haus Vulkan kämpft.

Bestienklaue

Effekt: Erzeugt Bestienklauen, die die Erde aufreißen. Kann für stärkeren Effekt aufgeladen werden.

Erzeugt Bestienklauen, die die Erde aufreißen. Kann für stärkeren Effekt aufgeladen werden. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 8

8 FP-Kosten: 10

10 Fundort: Belohnung von Bestienkleriker Gurranq, nachdem ihr bei ihm 5 Todeswurzeln abgegeben habt.

Gurranqs Bestienklaue

Effekt: Erzeugt Bestienklauen, die die Umgebung mit Schockwellen zerreißen.

Erzeugt Bestienklauen, die die Umgebung mit Schockwellen zerreißen. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 15

15 FP-Kosten: 21

21 Fundort: Belohnung von Bestienkleriker Gurranq, nachdem ihr bei ihm 8 Todeswurzeln abgegeben habt.

Bestialische Schlinge

Effekt: Schleudert schnell viele scharfe Steinsplitter.

Schleudert schnell viele scharfe Steinsplitter. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 10

10 FP-Kosten: 7

7 Fundort: Belohnung von Bestienkleriker Gurranq, nachdem ihr bei ihm 2 Todeswurzeln abgegeben habt.

Stein von Gurranq

Effekt: Schleudert einen Felsbrocken vor euch weg.

Schleudert einen Felsbrocken vor euch weg. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 13

13 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Belohnung von Bestienkleriker Gurranq, nachdem ihr bei ihm 6 Todeswurzeln abgegeben habt.

Bestialische Robustheit

Effekt: Lindert die Belastung durch Blutverlust und Frost.

Lindert die Belastung durch Blutverlust und Frost. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 9

9 FP-Kosten: 10

10 Fundort: Beute vom Tränenskarabäus auf dem Felsvorsprung links vor der großen Brücke von Farum im Nordosten von Caelid.

Fundort des Tränenskarabäus mit der Anrufung „Bestialische Robustheit“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bestialische Lebenskraft

Effekt: Heilt LP über einen bestimmten Zeitraum.

Heilt LP über einen bestimmten Zeitraum. Typ: Anrufung von Bestienkleriker Gurranq

Anrufung von Bestienkleriker Gurranq Nötiger Glaube: 12

12 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Belohnung von Bestienkleriker Gurranq, nachdem ihr bei ihm 3 Todeswurzeln abgegeben habt.

Schwarze Klinge

Effekt: Ein Wirbelhieb mit schwarzer Klinge. Stößt eine Lichtwelle aus.

Ein Wirbelhieb mit schwarzer Klinge. Stößt eine Lichtwelle aus. Typ: Anrufung von Maliketh

Anrufung von Maliketh Nötiger Glaube: 46

46 FP-Kosten: 26

26 Fundort: Könnt ihr für das Echo der schwarzen Klinge bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Das Echo bekommt ihr als Beute von Maliketh am Ende des zerfallenden Farum Azula.

Fliegenschwarm

Effekt: Erzeugt einen Schwarm aus Blutfliegen vor euch.

Erzeugt einen Schwarm aus Blutfliegen vor euch. Typ: Anrufung des Bluteids

Anrufung des Bluteids Nötiger Glaube: 11

11 Nötige Arkanenergie: 16

16 FP-Kosten: 14

14 Fundort: Am Ende der kleinen Höhle im Nordosten des Blutsees nahe dem Mohgwyn-Palast.

Fundort der Anrufung „Fliegenschwarm“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Blutflammenklauen

Effekt: Erzeugt Blutflammenwunden, die dann explodieren.

Erzeugt Blutflammenwunden, die dann explodieren. Typ: Anrufung des Blutfürsten

Anrufung des Blutfürsten Nötiger Glaube: 13

13 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Beute vom Boss „Mohg, das Mal“ in der Tiefe der Verlorenen unterhalb vom Unterirdischen Reservat der Scham in Leyndell.

Blutsegen

Effekt: Steckt den Bereich vor euch mit Blutflammen in Brand.

Steckt den Bereich vor euch mit Blutflammen in Brand. Typ: Anrufung des Blutfürsten

Anrufung des Blutfürsten Nötiger Glaube: 14

14 Nötige Arkanenergie: 17

17 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Könnt ihr für das Echo des Blutfürsten bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Das Echo bekommt ihr als Beute von Mohg im Mohgwyn-Palast in Siofra.

Blutflammenklinge

Effekt: Verzaubert die Waffe in der rechten Hand für 60 Sekunden mit Blutflammen.

Verzaubert die Waffe in der rechten Hand für 60 Sekunden mit Blutflammen. Typ: Anrufung des Bluteids

Anrufung des Bluteids Nötiger Glaube: 12

12 Nötige Arkanenergie: 10

10 FP-Kosten: 20

20 Fundort: Beute von einem Tränenskarabäus direkt westlich vor der Rosenkirche in Liurnia.

Fundort vom Skarabäus mit der Anrufung „Blutflammenklinge“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Giftnebel

Effekt: Setzt vor euch einen Giftnebel frei.

Setzt vor euch einen Giftnebel frei. Typ: Anrufung der Diener der Fäulnis

Anrufung der Diener der Fäulnis Nötiger Glaube: 12

12 FP-Kosten: 18

18 Fundort: Beute von einem Skarabäus nördlich des grünen, giftigen Teichs auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave.

Dieser Skarabäus hat den Giftnebel für euch (Elden Ring).

Waffe vergiften

Effekt: Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Gift.

Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Gift. Typ: Anrufung der Diener der Fäulnis

Anrufung der Diener der Fäulnis Nötiger Glaube: 10

10 FP-Kosten: 15

15 Fundort: Beute von einem unsichtbaren Skarabäus am Westufer des Sumpfs von Aeonia. Achtet auf die grünen Spuren, die der Skarabäus hinterlässt.

Fundort der Anrufung „Waffe vergiften“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ungezieferfäden

Effekt: Feuert unzählige klebrige Fäden vor euch ab.

Feuert unzählige klebrige Fäden vor euch ab. Typ: Anrufung der Diener der Fäulnis

Anrufung der Diener der Fäulnis Nötiger Glaube: 11

11 FP-Kosten: 19

19 Fundort: Könnt ihr bei Gowry in Caelid für 7.500 Runen kaufen, nachdem ihr im Verlauf von Millicents Quest die Walkürenprothese an sie überreicht habt.

Elden Ring: Walkthrough zur Quest von Millicent und Gowry

Scharlachrotes Aeonia

Effekt: Erzeugt eine riesige Blume, die explodiert und Scharlachfäule freisetzt.

Erzeugt eine riesige Blume, die explodiert und Scharlachfäule freisetzt. Typ: Anrufung von Malenia

Anrufung von Malenia Nötiger Glaube: 35

35 FP-Kosten: 56

56 Fundort: Könnt ihr für das Echo der Fäulnisgöttin bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Das Echo erhaltet ihr als Beute von Malenia am Ende von Elphael, Stütze des Haligbaums.

Die Rasende Flamme

Effekt: Gelbe Flammen der Raserei schießen aus euren Augen.

Gelbe Flammen der Raserei schießen aus euren Augen. Typ: Anrufung der unerträglichen Drei Finger

Anrufung der unerträglichen Drei Finger Nötiger Glaube: 16

16 FP-Kosten: 16

16 Fundort: Findet ihr bei einer Leiche inmitten der Täuferkirche von Callu auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave.

Achtung vor den Ratten innerhalb der Kirche (Elden Ring).

Unerträgliche Raserei

Effekt: Lässt die heftige gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen.

Lässt die heftige gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen. Typ: Anrufung der unerträglichen Drei Finger

Anrufung der unerträglichen Drei Finger Nötiger Glaube: 31

31 FP-Kosten: 30

30 Fundort: In einer Truhe unterhalb der Ruinen von Yelough Anix im Südwesten des geweihten Schneefelds. Der unterirdische Zugang befindet sich in einer der Ruinen, über deren Mauer ihr mit eurem Pferd springen müsst.

Fundort der Anrufung „Unerträgliche Raserei“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Rasende Explosion

Effekt: Lässt die konzentrierte gelbe Rasende Flamme aus euren Augen schießen.

Lässt die konzentrierte gelbe Rasende Flamme aus euren Augen schießen. Typ: Anrufung der unerträglichen Drei Finger

Anrufung der unerträglichen Drei Finger Nötiger Glaube: 22

22 FP-Kosten: 24

24 Fundort: Beute von einem Skarabäus im Wald direkt nordwestlich vom Dorf der Rasenden Flamme in Liurnia.

Fundort der Anrufung „Rasende Explosion“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Shabriris Geheul

Effekt: Ein Schrei treibt nahe Gegner und euch in den Wahnsinn.

Ein Schrei treibt nahe Gegner und euch in den Wahnsinn. Typ: Anrufung der unerträglichen Drei Finger

Anrufung der unerträglichen Drei Finger Nötiger Glaube: 33

33 FP-Kosten: 21

21 Fundort: Beute aus einer Truhe auf halber Höhe des Turms der Rasenden Flamme im Norden von Liurnia.

Fundort der Anrufung „Shabriris Geheul“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Unausweichliche Raserei

Effekt: Heftet sich an Gegner und verbreitet Wahnsinn.

Heftet sich an Gegner und verbreitet Wahnsinn. Typ: Anrufung der unerträglichen Drei Finger

Anrufung der unerträglichen Drei Finger Nötiger Glaube: 21

21 FP-Kosten: 32

32 Fundort: Könnt ihr in den Tiefen der Verlorenen unter Leyndell finden, die ihr über den Aufzug im unterirdischen Reservat der Scham erreicht. In der Kathedrale der Verlorenen trefft ihr auf Mohg, das Mal. Besiegt ihn und schlagt auf die Wand hinter dem Altar im Bossraum. So gelangt ihr zum geheimen Bereich „Ächtung der rasenden Flamme“. Den genauen Weg bis zum Fundort der Anrufung von hier aus seht ihr im Video unterhalb.

Elden Ring: Fundort der Anrufung "Unausweichliche Raserei"

Drachenfeuer

Effekt: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus.

Kanalisiert den Drachen und stößt einen Flammenodem aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 15

15 Nötige Arkanenergie: 12

12 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Agheels Flamme

Effekt: Stößt Agheels Flammenodem von oben herab aus.

Stößt Agheels Flammenodem von oben herab aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr den fliegenden Drachen Agheel auf dem Agheel-See in Limgrave besiegt habt.

Fundort vom fliegenden Drachen Agheel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Magmaodem

Effekt: Kanalisiert den Lindwurm und stößt einen Magmaodem aus.

Kanalisiert den Lindwurm und stößt einen Magmaodem aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 14

14 Nötige Arkanenergie: 10

10 FP-Kosten: 30

30 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Theodorix‘ Magma

Effekt: Stößt Theodorix‘ Magmaodem von oben herab aus.

Stößt Theodorix‘ Magmaodem von oben herab aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 21

21 Nötige Arkanenergie: 14

14 FP-Kosten: 45

45 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr den großen Lindwurm Theodorix am östlichen Flussende im geweihten Schneefeld besiegt habt.

Fundort vom großen Lindwurm Theodorix (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schimmersteinhauch

Effekt: Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus.

Kanalisiert den Drachen und stößt einen magischen Odem aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 15

15 Nötige Arkanenergie: 12

12 FP-Kosten: 28

28 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Smarags Schimmersteinhauch

Effekt: Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab aus.

Stößt Smarags Schimmersteinodem von oben herab aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr Schimmersteindrache Smarag direkt westlich der Akademie Raya Lucaria in Liurnia besiegt habt. Der Drache bewacht einen der Schimmersteinschlüssel.

Fundort von Schimmersteindrache Smarag (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fauliger Atem

Effekt: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus.

Kanalisiert den Drachen und stößt einen Scharlachfäule-Odem aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 15

15 Nötige Arkanenergie: 12

12 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Ekzykes‘ Verfall

Effekt: Stößt Ekzykes‘ Scharlachfäule-Odem von oben herab aus.

Stößt Ekzykes‘ Scharlachfäule-Odem von oben herab aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 48

48 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr den Drachen „Verfallender Ekzykes“ im Südwesten von Caelid besiegt habt.

Fundort vom Drachen „Verfallender Ekzykes“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dracheneis

Effekt: Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eisodem aus.

Kanalisiert den Drachen und stößt einen Eisodem aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 15

15 Nötige Arkanenergie: 12

12 FP-Kosten: 36

36 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Borealis‘ Nebel

Effekt: Stößt Borealis‘ Eisodem von oben herab aus.

Stößt Borealis‘ Eisodem von oben herab aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 23

23 Nötige Arkanenergie: 15

15 FP-Kosten: 48

48 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr den Drachen „Borealis der eisige Nebel“ auf dem eisigen See beim Berggipfel der Riesen besiegt habt.

Fundort vom Drachen „Borealis der eisige Nebel“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Drachenklaue

Effekt: Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen.

Kanalisiert den Drachen und zerfleischt Gegner mit Drachenklauen. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 17

17 Nötige Arkanenergie: 13

13 FP-Kosten: 42

42 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Drachenschlund

Effekt: Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch.

Kanalisiert den Drachen und beißt Gegner vor euch. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 24

24 Nötige Arkanenergie: 16

16 FP-Kosten: 62

62 Fundort: Könnt ihr für 1 Drachenherz bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen.

Greyolls Brüllen (Legendäre Anrufung)

Effekt: Stößt das Brüllen des Ältestendrachen Greyoll aus.

Stößt das Brüllen des Ältestendrachen Greyoll aus. Typ: Anrufung der Drachenkommunion.

Anrufung der Drachenkommunion. Nötiger Glaube: 28

28 Nötige Arkanenergie: 17

17 FP-Kosten: 62

62 Fundort: Könnt ihr für 2 Drachenherzen bei der Kirche bzw. Kathedrale der Drachenkommunion eintauschen, nachdem ihr den Ältestendrachen Greyoll im Osten von Caelid besiegt habt. Ihr könnt ihn nicht direkt angreifen, sondern müsst die kleinen Drachen mit den roten Augen westlich vor ihm töten, um Greyoll zu besiegen.

Fundort vom Ältestendrachen Greyoll (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Placidusax‘ Untergang

Effekt: Stößt den goldenen Odem des Drachenfürsten Placidusax aus.

Stößt den goldenen Odem des Drachenfürsten Placidusax aus. Typ: Anrufung von Drachenfürst Placidusax

Anrufung von Drachenfürst Placidusax Nötiger Glaube: 36

36 FP-Kosten: 62

62 Fundort: Könnt ihr für das Echo des Drachenfürsten bei Enia in der Tafelrundfeste eintauschen. Das Echo bekommt ihr als Beute von Drachenfürst Placidusax im zerfallenden Farum Azula.

