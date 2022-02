In Elden Ring könnt ihr an verschiedenen Stellen in der Spielwelt Wichtstatuen finden, die einen versteckten Bereich verschließen. Um ihre Siegel zu brechen, müsst ihr Steinschwertschlüssel finden. An dieser Stelle sammeln wir für euch Fundorte von Steinschwertschlüsseln und verraten euch die Belohnungen dafür.

Fundorte von Wichtstatuen & ihre Belohnungen

Wenn ihr mit Wichtstatuen interagiert, fordern sie von euch einen, manchmal sogar zwei Steinschwertschlüssel auf einmal, um ihr Siegel zu brechen. Dadurch erhaltet ihr Zugang zu versperrten Bereichen. Manchmal verbergen sich hier nur Räume mit ein paar wertvollen Items, aber teilweise auch ganze Dungeons, die ihr erkunden könnt.

Da ihr nicht wisst, was sich hinter den abgesperrten Bereichen befindet, will der Einsatz gut überlegt sein, schließlich soll es sich für euch lohnen. In der folgenden Liste könnt ihr sehen, welche Wichtstatue welchen Loot bewacht:

Wichtstatue am Friedhof der Gestrandeten (Benötigt 2 Schlüssel): Gewährt euch Zugang zum schwierigen Dungeon „Grab eines Randvolkshelden“.

Gewährt euch Zugang zum schwierigen Dungeon „Grab eines Randvolkshelden“. Wichtstatue #1 in Schloss Sturmschleier (Benötigt 1 Schlüssel): Ganz unten im dunklen Hof links des großen Saals mit dem riesigen Gemälde und dem Verpflanzten-Spross-Feind. Gewährt euch Zugang zu einer Waffenkammer, wo ihr das Eiserne Schleifmesser (Ermöglicht Affinitätsaufwertung von Waffen), das Holzschild mit Falkenwappen und den Dolch Misericordia findet.

Ganz unten im dunklen Hof links des großen Saals mit dem riesigen Gemälde und dem Verpflanzten-Spross-Feind. Gewährt euch Zugang zu einer Waffenkammer, wo ihr das Eiserne Schleifmesser (Ermöglicht Affinitätsaufwertung von Waffen), das Holzschild mit Falkenwappen und den Dolch Misericordia findet. Wichtstatue #2 in Schloss Sturmschleier (Benötigt 1 Schlüssel): Hinter den Ratten im Nebengang, den ihr über den großen Hof mit den vielen Soldaten erreichen könnt. Hier könnnt ihr zwei Truhen mit dem Siegel des Göttertöters (Zauberwaffe für Anrufungen) und dem Gebetbuch der Götterskalpe (Schaltet zwei neue Anrufungen frei) finden. Zudem schaltet ihr so eine Abkürzung zum Schlosseingang frei.

Hinter den Ratten im Nebengang, den ihr über den großen Hof mit den vielen Soldaten erreichen könnt. Hier könnnt ihr zwei Truhen mit dem Siegel des Göttertöters (Zauberwaffe für Anrufungen) und dem Gebetbuch der Götterskalpe (Schaltet zwei neue Anrufungen frei) finden. Zudem schaltet ihr so eine Abkürzung zum Schlosseingang frei. Wichtstatue #1 & #2 in der Tafelrundfeste (Benötigt 1 & 2 Schlüssel): Gewährt euch Zugang zu einer Truhe mit Crepus‘ schwarzer Armbrust. Zudem gibt es hier eine weitere Wichtstatue, die 2 Schlüssel benötigt. Dahinter findet ihr das Gebetbuch der Assassinen, das zwei neue Anrufungen freischaltet.

Gewährt euch Zugang zu einer Truhe mit Crepus‘ schwarzer Armbrust. Zudem gibt es hier eine weitere Wichtstatue, die 2 Schlüssel benötigt. Dahinter findet ihr das Gebetbuch der Assassinen, das zwei neue Anrufungen freischaltet. Wichtstatue in Siofra (Benötigt 2 Schlüssel): Über diese Statue schaltet ihr den Fahrstuhl frei, der euch aus Siofra nach oben ín die Region Caelid befördert.

Fundorte von Steinschwertschlüsseln

Direkt zu Spielbeginn am Friedhof der Gestrandeten kommt ihr an einer Statue vorbei, die zwei Steinschwertschlüssel zur Öffnung verlangt. Seid euch bewusst, dass der Dungeon dahinter am Anfang noch viel zu schwierig ist und es hier sehr viele Fallen gibt. Mit geschicktem Vorbeischleichen an Fallen und Gegnern könnt ihr dennoch einige Items hier einsammeln. Wenn ihr also die Steinschwertschlüssel als Startgeschenk (Andenken) gewählt habt. könnt ihr sie hier direkt einsetzen.

Weitere Fundorte von Steinschwertschlüsseln sind rar gesät und ihr solltet alle Ecken der Spielwelt gut nach ihnen durchsuchen. Einige werden auch von Händlern im Spiel verkauft. Damit ihr keinen Steinschwertschlüssel verpasst, listen wir euch im Folgenden genaue Fundorte auf.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach mit weiteren Fundorten ergänzt.

Bei der Hütte am Sturmhügel (1 Schlüssel)

Könnt ihr einfach von der Leiche bei der Hütte am Sturmhügel einsammeln.

Bei Patches kaufen (1 Schlüssel)

Einen Steinschwertschlüssel könnt ihr bei Patches kaufen. Dafür müsst ihr ihn allerdings erst als Händler freischalten. Begebt euch dafür zur Trübflusshöhle und bekämpft Patches in der letzten großen Höhle. Tötet ihn aber nicht, sondern wartet, bis er nach genug Schaden aufgibt. Sprecht dann mit ihm und teleportiert euch zum Höhleneingang zurück. Rennt dann wieder zu ihm, um auf sein Warenangebot zugreifen zu können. Den Schlüssel verkauft er euch für 5.000 Runen.

Schloss Sturmschleier (3 Schlüssel)

In Schloss Sturmschleier könnt ihr gleich drei Schlüssel finden. Einer befindet sich in einem zerstörten Turm weiter oben im Schloss. Der zweite Schlüssel liegt bei einer Leiche auf dem Holzvorsprung oberhalb im großen Saal mit dem großen Gemälde und dem Feind verpflanzter Spross. Beide Fundorte seht ihr genau im folgenden Video:

Elden Ring: Steinschwertschlüssel-Fundorte in Schloss Sturmschleier

auf YouTube

Der dritte Schlüssel liegt im Bereich mit dem Miniboss am Grund des Schlosses. Geht dafür vom Ort der Gnade „Kammer auf Aufzugsseite“ hinaus Richtung Innenhof mit den vielen Soldaten und dann direkt rechts um die Ecke bis zum Abgrund. Es ist zwar recht hoch, aber ihr könnt euch auf die Ebene darunter fallen lassen. Bahnt euch dann weiter einen Weg nach unten und folgt dem Weg bis zum Bossareal.

Bei Zwillingsjungferhüllen kaufen (3 Schlüssel)

Nachdem ihr die Große Rune von Godrick wiederhergestellt habt, könnt ihr in der Tafelrundfeste mit den Zwillingsjungferhüllen sprechen und auf ihr Warenangebot zugreifen. Sie verkaufen euch gleich drei Schlüssel zum Preis von jeweils 4.000 Runen.

Siofra (1 Schlüssel)

In der Unterwelt von Siofra, die ihr über den Brunnen im Nebelwald von Limgrave betreten könnt, könnt ihr einen Schlüssel bei der Leiche ganz am Ende der hohen Brücke im Osten finden. Reitet dafür links am Aufgang zum Ahnengeist vorbei und lasst euch über die Windsäule hoch auf die Brücke befördern.

Beim verlassenen Händler in Siofra kaufen (3 Schlüssel)

In Siofra findet ihr ebenfalls einen weiteren Händler, der euch gleich drei Steinschwertschlüssel für je 2.000 Runen verkauft. Wenn ihr in Siofra seid, haltet euch immer links, bis ihr zu einem Wasserfall und einer Säule mit einem Baugerüst drum herum kommt. Hier könnt ihr dann auch schon den Händler hören, wie er Musik auf seinem Instrument spielt. Klettert das Baugerüst nach oben, lauft an der Kante des Wasserfalls entlang, bis ihr zu einer Höhle mit dem Händler kommt.