Während Elden Ring nach wie vor an der Spitze der Steam-Topseller thront, schleicht sich ein beliebtes Rollenspiel mit seinem neu vorgestellten DLC von unten an. Nach der kürzlichen Präsentation von Capcom verfrachten die PC-Spieler Monster Hunter Rise: Sunbreak in Massen in ihren Warenkorb und verhelfen der Erweiterung noch lange vor dessen Release zu einem Erfolg auf der Spieleplattform.

Monster Hunter Rise Facts

Steam-Charts: Monster Hunter Rise auf dem Vormarsch

Schaut man aktuell in die weltweiten, aber auch in die deutschen Topseller von Steam, erblickt man Monster Hunter Rise im Doppelpack. Zum einen gibt es einen fetten Capcom-Sale, der das Hauptspiel in die Verkaufscharts gespült hat. Zum anderen findet jetzt auch die neue Erweiterung Sunbreak dort ihren Platz (Quelle: Steam).

Bilderstrecke starten (15 Bilder) Monster Hunter Rise: Die besten Rüstungen und Builds für jede Waffe (Patch 3.2.0)

In einem ausführlichen Livestream hatte Capcom die neuen Inhalte genauer unter die Lupe genommen und auch endlich einen konkreten Release-Termin für die Rollenspiel-Erweiterung genannt. Am 30. Juni 2022 ist es soweit und die Fans können wieder in gewohnter Manier Monster schlachten.

Ihr könnt euch den aktuellen Trailer einmal hier anschauen:

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Trailer zum DLC

Sunbreak: Schon vor Release ein Hit

Der Steam-Erfolg von Monster Hunter Rise: Sunbreak ist besonders erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Release noch ganze drei Monate aussteht. Die Vorfreude bei den Fans scheint also sehr groß und das Capcom-Event war wohl sehr überzeugend.

Welche interessanten Infos gibt es noch für euch? Solltet ihr nicht auf dem PC ins Monster-Abenteuer aufbrechen, sondern eine Nintendo Switch besitzen, könnt ihr das Hauptspiel noch bis zum 17. März kostenlos testen – vorausgesetzt ihr verfügt über eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online.

Das Hauptspiel Monster Hunter Rise gibt es für die Nintendo Switch auf Amazon auch gerade mit einem kleinen Rabatt:

Zudem gibt es kostenlose Ingame-Items im Hauptspiel, die euch helfen aufzuholen, damit ihr ohne langes Grinden für die neue Erweiterung gewappnet seid.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).