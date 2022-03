Mit der Öffnung Sonys in Richtung PC-Markt hat der Konsolenhersteller echte Volltreffer gelandet: Ob Horizon Zero Dawn oder God of War – diese ehemaligen PS4-Kracher sind auch auf Steam sofort zum Hit geworden. Mit Uncharted steht die nächste große Spielereihe auf dem Plan. Wann genau die Legacy of Thieves Collection allerdings erscheint, ist noch nicht klar. Doch Steam könnte nun einen ersten Hinweis auf die Veröffentlichung fallengelassen haben.

Wann kommt Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf dem PC?

Da sich Sony dazu noch bedeckt hält, kann nicht eindeutig gesagt werden, wann Uncharted nun endlich seinen Weg auf den PC findet. Doch interne Einträge auf Steam lassen jetzt Grund zu Spekulationen zu.

Denn laut dem Gründer der Steam-Datenbank SteamDB hat die Plattform nun Zeitstempel für das Release-Datum von Uncharted Legacy of Thieves Collection gesetzt. Diese sind für Nutzer von Steam nicht sichtbar, auf der Produktseite steht nach wie vor lediglich 2022 zur Veröffentlichung (Quelle: Twitter).

Dieser interne Eintrag setzt den geplanten Release-Zeitpunkt auf den 15. Juli 2022. Sony hatte bisher bestätigt, dass die PC-Version noch 2022 kommen soll. Abwegig ist dieses Datum also nicht. Ein Screenshot zeigt sogar wie das Datum im Launcher aufgetaucht ist:

Doch es gilt auch Vorsicht walten zu lassen. Da Ersteller von Produktseiten ein geplantes Datum angeben müssen, kann es sich auch um einen Platzhalter handeln. Bei dem Spiel Atomic Hearts zum Beispiel steht das interne Datum 22. Juni 2022. Während ein aktueller YouTube-Trailer zeigt, dass es erst in den letzten vier Monaten von 2022 erscheinen wird.

Welche Releases anderer Spiele gibt es noch?

Uncharted ist übrigens nicht das einzige Spiel, bei dem diese internen Einträge offengelegt wurden. Neben dem Sony-Titel gibt es noch folgende Spiele, die einen Zeitstempel verpasst bekommen haben: