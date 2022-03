Der Xbox Game Pass lässt weiter die Muskeln spielen und präsentiert gleich sieben weitere Spiele, die Microsoft noch dieses Jahr ohne Extra-Kosten allen Abonnenten als Day-One-Releases anbietet.

Beim ID@Xbox-Showcase-Event hat Microsoft einige kommende Highlights für den Game Pass vorgestellt. Abonnenten können sich nach der Präsentation gleich auf sieben neue Releases freuen, die alle noch dieses Jahr am Erscheinungstag zum Service hinzugefügt werden sollen. Manche davon wurden in der Vergangenheit bereits auf anderen Plattformen veröffentlicht und kommen nun erstmalig auf die Xbox-Konsolen, andere sind brandneu.

Game Pass: 7 neue Releases angekündigt

Fans von Indie-Spielen sind 2022 mit einem Game-Pass-Abo gut ausgestattet, denn die sieben neu angekündigten Day-One-Releases versprechen abwechslungsreiche Unterhaltung. Hier sind die versprochenen Spiele in der Übersicht:

Immortality: Ein Mystery-Spiel mit Live-Action-Elementen vom Macher von Her Story.

Ein Mystery-Spiel mit Live-Action-Elementen vom Macher von Her Story. Escape Academy: Ein Escape-Room-Abenteuer aus der Ego-Perspektive.

Ein Escape-Room-Abenteuer aus der Ego-Perspektive. Kraken Academy: Eine bunte Highschool-Simulation.

Eine bunte Highschool-Simulation. Beacon Pines: Ein ebenso hübsches wie düsteres Tier-Abenteuer.

Ein ebenso hübsches wie düsteres Tier-Abenteuer. Citizen Sleeper: Ein dystopischer Sci-Fi-Trip.

Ein dystopischer Sci-Fi-Trip. Chinatown Detective Agency: Ein Point-&-Click-Adventure, finanziert durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne.

Ein Point-&-Click-Adventure, finanziert durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Floppy Knights: Ein Strategie-Spiel mit Deck-Building in Cartoon-Optik.

Während die Day-One-Releases bei Indie-Fans für großen Jubel sorgen dürften, wurde beim Xbox-Event übrigens zusätzlich auch noch allerlei Material zu anderen kommenden Game-Pass-Highlights gezeigt – zum Beispiel zum schrägen Wrestling-RPG Wrestle Quest, dem von The Legend of Zelda inspirierten Abenteuer Tunic und dem Action-Game Flintlock The Siege of Dawn. (Quelle: Xbox)

Xbox-Service bekommt ordentlich Nachschub

Microsoft weitet also auch 2022 seinen Abo-Service aus und bietet einigen interessanten Spielen direkt am Erscheinungstag die große Game-Pass-Bühne. Neben den noch weiter entfernten Releases gibt es aber auch schon in den kommenden Tagen einige hochkarätige Neuzugänge – wie zum Beispiel Crusader Kings 3, F1 2021 und mehr.

Die Must-Play-Games im März 2022 zeigen wir euch hier im Video:

