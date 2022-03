Nach Jahrzehnten der Monsterjagd hat es Geralt wirklich verdient, sich ab und an etwas zu entspannen. Ein Fan ermöglicht es ihm jetzt genau das. Mithilfe einer Mod kann der Hexer überall in der Welt von The Witcher 3: Wild Hunt eine Pause machen und die Seele baumeln lassen.

The Witcher 3: Geralt kann endlich Pause machen

Der Job eines Hexers ist ohnehin schon harte Arbeit und Geralt hat sogar noch mehr zu tun. Immerhin muss er in The Witcher 3: Wild Hunt zusätzlich zur Monsterjagd auch noch seine Ziehtochter finden und die Welt vor der mysteriösen wilden Jagd retten. Die Seite NexusMods bietet Geralt jetzt endlich eine Auszeit. Der Fan crthdr hat dort die Mod Chill Out veröffentlicht, mit der sich Geralt an zahlreichen Orten in der Welt entspannen kann. (Quelle: NexusMods/ Chill Out)

Mit der Mod kann sich Geralt beispielsweise an Tische in einer Taverne oder an ein Lagerfeuer setzen. Dort kann der Hexer dann verschiedene Aktivitäten auswählen, indem ihr seine Hexerzeichen verwendet. Mit Yrden legt sich Geralt schlafen, mit Quen isst und trinkt er etwas, mit Igni zündet er eine Kerze an und mit Axii holt er eine Pfeife aus seiner Tasche.

Was macht Geralt in seiner Freizeit?

Die Aktivitäten der Mod passen zu Geralt, denn obwohl er ja eigentlich nach Ciri suchen sollte, findet der Hexer dann doch jede Menge Zeit, um in der Fantasy-Welt Spaß zu haben. Er prügelt sich in Kneipen, bestreitet Pferderennen und entwickelt im Laufe des Spiels eine nahezu besorgniserregende Begeisterung für das Kartenspiel Gwint.

Wirklich entspannen konnte Geralt aber nur ganz zu Beginn des Spiels während der berühmten Bade-Szene in Kaer Morhen. Selbst das war allerdings nur ein Traum. Nach dem Abschluss der Hauptstory und aller DLCs kann sich Geralt dann aber endlich mit der Dame seiner Wahl (Yennefer oder Triss) zur Ruhe setzen.

