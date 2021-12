Der Taktik-Shooter Ready or Not schafft es zwar weiterhin, den ersten Platz in den Steam-Bestsellern erfolgreich zu verteidigen, doch ansonsten gibt es auf dem Treppchen viel Bewegung. Mit The Witcher 3: Wild Hunt hat es auch ein mittlerweile 5 Jahre altes Rollenspiel geschafft, sich wieder in die Charts zu kämpfen – und wir denken, dass wir die Gründe dafür kennen.

The Witcher 3: Wild Hunt Facts

The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY-Version ist wieder ein Steam-Bestseller

Mit The Witcher 3: Wild Hunt konnte CD Projekt Red vor nunmehr 5 Jahren einen echten Volltreffer landen. Das Spiel gewann unzählige Auszeichnungen als das beste Spiel des Jahres und wurde 2019 auch nochmal für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Nun ist die GOTY-Version des RPG-Hits wieder in den Steam-Charts auf dem zweiten Platz knapp hinter Ready or Not zu finden (Quelle: Steam) – doch woran liegt das? Zum einen wird das preisgekrönte Rollenspiel gerade mitsamt aller DLCs stark rabattiert angeboten. Statt 49,99 Euro werden nur 10 Euro fällig – ein echter Spitzenpreis, wenn man bedenkt, dass das Spiel Dutzende wenn nicht gar Hunderte Stunden Unterhaltung bietet.

Doch das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund für den plötzlichen Anstieg der Verkaufszahlen. Der kürzliche Start der zweiten Staffel der Netflix-Serienumsetzung von The Witcher dürfte ebenfalls zum Erfolg beitragen. Schon der Release der ersten Staffel sorgte Ende 2019 für ein echtes Comeback des Spiels und lockte so viele Spieler an, dass sogar ein neuer Steam-Rekord aufgestellt werden konnte.

Die GOTY-Version von The Witcher 3 umfasst neben des Hauptspiels auch noch die beiden DLCs Blood and Wine sowie Hearts of Stone. Im offiziellen Trailer seht ihr, was ihr vom großen Paket erwarten könnt:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Launchtrailer

Next-Gen-Version soll im Sommer erscheinen

Doch wie steht es eigentlich um die Next-Gen-Version von The Witcher 3? Dass sich diese in Entwicklung befindet, wissen wir ja bereits seit etlichen Monaten. Ursprünglich sollte die verbesserte Version für PS5, Xbox Series und den PC schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, aufgrund des Cyberpunk-Debakels verschoben sich die Pläne des Studios jedoch noch einmal.

Aktuell plant CD Projekt Red den Release im zweiten Quartal 2022. Diese Complete Edition wird als eigenständiges Spiel zum Kauf angeboten, Besitzer der aktuellen Version für PC, Xbox One und PS4 sollen jedoch kostenlos auf die verbesserte Version upgraden können. Wir sind gespannt, ob diese für den gleichen Wow-Effekt sorgen kann, den damals das Original ausgelöst hat.