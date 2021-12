YouTube zeigt Schwächen in der App und auch im Browser bei Apple-Nutzern. Vor allem auf iPhone und iPad gibt's einfach zu viele Beschränkungen. Eine App pimpt nun jedoch Apples Browser Safari so richtig auf und trickst den Videodienst aus.

Der bekannte Tech-Blogger und Experte Jon Gruber ist von „Vinegar - Tube Cleaner“ begeistert und empfiehlt die Safari-Erweiterung derzeit ohne Einschränkung (Quelle: Daring Fireball). Seine Worte sind da eindeutig:

„Ich benutze Vinegar jetzt seit über einer Woche auf all meinen Geräten - iPhone, iPad, Mac - und ich bin bereits an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiß, was ich ohne es tun würde. Tolle Arbeit. 2 Dollar im App Store. Kaufen - vertrauen Sie mir.“

YouTube auf iPhone, iPad und Mac macht wieder Spaß

Was also macht die App so besonders? Kurz umschrieben: Vinegar ist eine Safari-Erweiterung, die den YouTube-Player durch einen minimalen HTML-Video-Tag ersetzt. Dies bringt so einige Vorteile mit sich, Features die man sonst schmerzlich vermisst:

Die Entfernung von Werbeeinblendungen in Videos.

Verhinderung, dass YouTube die Wiedergabe/Pause/Suche-Aktivitäten verfolgt.

Wiederherstellung der Bild-in-Bild-Funktionalität (endlich und für immer).

Die Wiedergabe von Videos wird nicht unterbrochen, wenn man zu einem anderen Browser-Tab wechselt.

Es ist auch möglich, den reinen Audiostream eines Videos zu wählen, damit die Musik weiterläuft, wenn Safari im Hintergrund läuft.

Die Meinungen der Nutzerinnen und Nutzer

Mit all diesen Punkten fällt die Nutzung von YouTube im Browser nun wesentlich komfortabler aus – funktioniert sowohl auf YouTubes Webseite als auch bei eingebetteten Videos. Auch die bisherigen Nutzer und nicht nur Jon Gruber vergeben ein gutes Zeugnis – 4,3 von 5 möglichen Sternen. Raum für Verbesserungen ist dennoch gegeben, so wird beispielsweise der fehlende 4K-Support kritisiert. Derzeit werden demnach maximal 1.080p unterstützt.

Kostenlos ist „Vinegar - Tube Cleaner“ zwar nicht, den Stimmen nach aber jeden Cent der 1,99 Euro wert. Wichtig zu wissen: iOS 15, iPadOS 15 und macOS 11.0 oder neuer müssen mindestens vorhanden sein, um die kleine, aber nützliche Safari-Erweiterung installieren zu können.