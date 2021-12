Erst im November hat Battlefield 2042 das Licht der Welt erblickt und schon jetzt lässt euch EA eine kostenlose Proberunde in ihrem neuesten Shooter-Schlitten fahren. Wie lange die Gratis-Phase auf Steam geht und wo sich der Publisher noch spendabel zeigt, verraten wir euch jetzt.

Gratis-Wochenende auf Steam

Mit dem Release am 19. November hat der neueste Shooter-Streich von EA nicht gerade eine Glanzlandung hingelegt. Battlefield 2042 zierte zwar schnell die Topseller der Spieleplattform Steam und hielt sich dort auch eine Weile, doch die Kritik der Community war dennoch nicht gerade positiv.

Fehlende Features und etliche Bugs machten den Spielenden zu schaffen. EA hat zwar mittlerweile mit einigen Updates reagiert, doch die Steam-Bewertung ist nach wie vor nicht gerade erfreulich. Nur 34 Prozent aller Spieler bewerten Battlefield 2042 positiv.

Als kleine Wiedergutmachung setzt EA nun auf ein Gratis-Wochenende für die PC-Spieler und lässt euch das Multiplayer-Game bis zum 20. Dezember (voraussichtlich 19 Uhr) kostenlos zocken. Wer sich also ruhigen Gewissens von dem aktuellen Zustand und der Qualität des Shooter überzeugen will, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Schnappt euch am besten eure Freunde und stürzt euch in ein Match. In diesem Video seht ihr unsere Highlights zu Battlefield 2042:

Battlefield 2042 mit Rabatt abstauben

Und um noch eine Schippe in der Wiedergutmachung draufzulegen, könnt ihr Battlefield 2042 aktuell zusätzlich mit einem Rabatt von 34 Prozent absahnen, wenn ihr euch entschließen solltet, es zu kaufen.

Dieses Angebot ist noch bis zum 22. Dezember auf Steam verfügbar.

Ihr könnt den Multiplayer-Shooter von EA noch bis zum 20. Dezember gratis auf Steam zocken. Zudem erhaltet ihr Battlefield 2042 gerade noch mit einem attraktiven Rabatt.

