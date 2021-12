Ein neues Rollenspiel sorgt aktuell auf Steam für Furore: Das RPG kam quasi aus dem Nichts und hat sich direkt ganz weit oben in die Verkaufs-Charts katapultiert. Dabei hilft sicherlich, dass der neue Steam-Hit aktuell um 40 Prozent im Preis reduziert ist.

Steam Facts

In den weltweiten Steam-Verkaufs-Charts hat sich ein neues RPG ganz oben auf Position 2 knapp hinter Blockbuster Halo: Infinite festgesetzt. Sands of Salzaar (chinesischer Originaltitel: 部落与弯刀) wurde heute, am 16. Dezember, vom chinesischen Publisher XD releast. Nachdem sich das Spiel bereits seit Anfang 2020 im Early-Access-Stadium befunden hat, ist es nun also offiziell verfügbar – und kann sich direkt über einen beachtlichen Platz in den Charts freuen.

Sands of Salzaar: Chinesisches RPG mit starken Bewertungen

Sands of Salzaar wird vom chinesischen Indie-Entwickler Han-Squirrel Studio produziert und scheint RPG-Fans weltweit in seinen Bann zu ziehen. Aufgrund der Early-Access-Phase hat das Spiel bereits über 14.200 Bewertungen auf Steam und kann sich über insgesamt sehr positive Rezensionen freuen. (Quelle: Steam)

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 10 Free2Play-Spiele, um die ihr besser einen großen Bogen macht

In dem Rollenspiel müsst ihr euch in einer hübsch gezeichneten Wüsten-Welt beweisen, eine eigene Armee aufbauen und sie gegen rivalisierende Parteien in die Schlacht führen. Dabei stehen euch wie in anderen RPGs natürlich auch diverse Anpassungsmöglichkeiten für euren Charakter und euren Skill Tree zur Verfügung.

Steam-Hit: Rollenspiel zum Launch im Sale

Die positiven Bewertungen auf Steam positionieren Sands of Salzaar als möglichen Geheimtipp für Rollenspiel-Fans und beschreiben es als eine Mischung aus Mount & Blade und Diablo mit einem chinesischem Stil-Einschlag. Wenn ihr euch davon selbst überzeugen möchtet, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür: Das Spiel ist zum Launch bis zum 29. Dezember nämlich um 40 Prozent reduziert und kostet aktuell nur 7,49 Euro im Steam-Store.

In unserem Video zeigen wir euch die Gewinner der Game Awards 2021:

Game Awards 2021 - Alle Gewinner im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Auf Steam hat ein chinesisches Rollenspiel die weltweiten Verkaufs-Charts erklommen: Sands of Salzaar steht aktuell auf Platz 2 und damit direkt hinter Halo: Infinite. Das RPG erinnert Spieler an eine Mischungs aus Diablo und Mount & Blade und ist zur Feier des Release-Termins aktuell um ganze 40 Prozent im Preis reduziert.