Ein neuer Taktik-Shooter hat das Licht der Welt erblickt und mit seinem Release sofort ins Schwarze getroffen: Die PC-Spieler auf Steam sind mehr als begeistert und befördern Thunder Tier One prompt auf die ersten Plätze der Topseller. Was genau die Spielenden an dem Koop-Shooter feiern, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Steam Facts

Die Steam-Charts haben einen neuen Anführer

Mit jedem neuen Release werden die Topseller auf Steam gut durchgewürfelt, dieses Mal sorgt der realistisch angehauchte Shooter Thunder Tier One für einen Wechsel auf dem Treppchen.

Seit dem 7. Dezember können sich Spieler in den taktischen Top-Down-Shooter stürzen und dabei im Online-Koop mit zu vier Personen knifflige Missionen bestreiten. (Quelle: Steam)

Doch ihr seid nicht unbedingt auf Freunde angewiesen, eure Spezialeinheit wird bei Bedarf auch mit KI-Teamkollegen aufgefüllt. Wie der Shooter in Aktion aussieht, beweist dieser aktuelle Launch-Trailer:

Thunder Tier One: Launch-Trailer zum Taktik-Shooter

Thunder Tier One: Was feiern die Spieler an dem Shooter?

Mit aktuell knapp 500 Rezensionen kann Thunder Tier One die allgemeine Bewertung von „Sehr positiv“ einsacken. Die Spielenden loben besonders den hohen Realismusgrad, zum Beispiel bei Waffenverhalten oder Wand- und Türdurchschüssen. Die vielen Individualisierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Ausrüstung seien auch ziemlich gelungen ausgeführt.

Das Gameplay sei ziemlich flüssig und die Mechaniken profitieren von einer detaillierten Ausarbeitung. Besonders im Koop mit Freunden bieten die aktuell neun Missionen der Kampagne großen Spielspaß und auch die vier angebotenen Spielmodi bieten genug Abwechslung.

Die Entwickler von Thunder Tier One geben der Community zudem große Freiheiten an die Hand – der Shooter kommt kurz nach Launch mit einer integrierten Mod-Unterstützung daher. Spielende können damit Missionen, Waffen, KI-Verhalten, Ausrüstung und vieles mehr anpassen oder selbst hinzufügen.

