Sony veröffentlichte kürzlich einen Trailer zur Uncharted: Legacy of Thieves Collection, einem Remaster für PS5 und für den PC. Gleichzeitig entfernte das Unternehmen die PS4-Versionen aus dem Shop – trotzdem reagieren die Fans sehr positiv auf die kommende Collection.

Uncharted Collection: Beinhaltet beliebte Singleplayer-Abenteuer

Mit einem Trailer kündigt Sony Uncharted: Legacy of Thieves Collection an. Die Kollektion enthält die Remaster von Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy. Beide Blockbuster-Spiele wurden umfassend optimiert, um das Beste aus der PS5 und dem PC herausholen zu können.

Die Collection erscheint am 28. Januar 2022 für die PS5, weitere Details sowie ein Release-Termin zur PC-Version werden noch folgen. Bisher müsst ihr euch mit dem Jahr 2022 begnügen.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Pre-Order Trailer | PS5

Solltet ihr eines der in der Collection enthaltenen Spiele oder das Digital Bundle bereits erworben haben, könnt ihr für 10 € ein Upgrade auf die digitale Version von Uncharted: Legacy of Thieves Collection durchführen.

Sony weist darauf hin, dass ihr als PS4-Disc-Besitzer die Disc jedes Mal, wenn ihr die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchtet, in die PS5-Konsole einlegen müsst. Solltet ihr eine digitale Version der PS5 besitzen, müsst ihr allerdings auf das Upgrade für 10 Euro verzichten. Auch PS Plus-Abonnenten, die das Spiel im Rahmen des Service erhielten, haben keinen Anspruch auf das digitale Upgrade.

(Quelle: PlayStation Blog)

Uncharted: PS4-Versionen aus den Shops entfernt

Solltet ihr auf die PS4-Versionen von Uncharted 4: A Thief's End oder Uncharted: The Lost Legacy zugreifen wollen, seid ihr leider zu spät, denn Sony hat diese Spiele aus den Shops entfernt.

Ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, die Vollversion der Collection für die PS5 vorzubestellen oder das neue Digital Bundle für die PS4 zu erwerben. Mit den Upgrade-Kosten läuft das am Ende auf das Gleiche hinaus.

Zum Bundle im PlayStation Store:

Noch nicht genug Uncharted? Schaut euch den Trailer zum kommenden Film an:

UNCHARTED - Official Trailer (HD)

