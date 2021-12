Die Matrix erwacht – zumindest für Besitzer einer PS5 oder Xbox Series X/S. The Matrix Awakens steht jetzt kostenlos zum Vorab-Download für Next-Gen-Konsolen bereit. Mehr Informationen folgen auf den Game Awards 2021.

Update vom 07. Dezember:

Ein Leak verriet schon zuvor, dass Matrix zumindest auf die PlayStation 5 zurückkehrt. Nun ist es offiziell: The Matrix Awakens erscheint für die PS5 sowie Xbox Series X/S und ist jetzt kostenlos als Vorab-Download verfügbar. Leider handelt es sich nicht um ein vollwertiges Spiel, wie Fans gehofft haben. Vielmehr ist The Matrix Awakens eine Tech-Demo für die Unreal Engine 5.

Auf der offiziellen Seite heißt es: „Mach dich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und Entertainments mit der UE5.“ Im PlayStation Store findet man zudem die Information, dass diese Matrix-Erfahrung in Zusammenarbeit mit den Original-Schauspielern Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss entstanden ist.

Ein Countdown zählt bis zu den diejährigen Game Awards herunter, die ihr aufgrund der Zeitverschiebung am 10. Dezember, um 2 Uhr nachts, online mitverfolgen könnt. Dort sollen alle weiteren Details enthüllt werden. (Quelle: Unreal Engine) Den ersten Teaser könnt ihr hier sehen:

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience | Teaser

Originalmeldung:

Matrix Awakens: PSN-Leak zeigt erste Grafik zu potenziellem Next-Gen-Spiel

Returnal, Demon's Souls, Astro's Playroom, Ratchet and Clank: Rift Apart – obwohl die PlayStation 5 bereits seit über einem Jahr auf dem Markt ist, gibt es noch relativ wenige Spiele für die Next-Gen-Konsole, die die neuen Funktionen und technischen Kapazitäten vollständig ausnutzen.

Ein PSN-Leak zeigt jedoch, dass es bald ein weiteres Spiel geben könnte, auf das sich die wenigen PS5-Besitzer freuen können: Matrix Awakens. Bislang ist quasi noch nichts zum Spiel bekannt, lediglich die abgebildete Grafik hat ihren Weg ins Netz gefunden.

Aus der Beschriftung des Bildes geht zudem noch hervor, dass Matrix Awakens auf die neue Unreal Engine 5 als technischen Unterbau setzen wird. Damit dürfte das mysteriöse Spiel zu einem der ersten Games gehören, die auf die neue Engine von Epic Games setzen.

Am 23. Dezember 2021 startet der vierte Matrix-Film in den Kinos. Wer es jetzt schon nicht mehr erwarten kann, sollte am besten schon mal einen Blick in den Trailer werfen:

The Matrix Resurrections: Offizieller Trailer

Neues Matrix-Spiel für die PS5? Fans stellen Vermutungen auf

Ob es sich beim neuen Matrix-Titel um ein vollständiges Spiel handelt, oder die Entwickler lediglich einen kleinen Teaser veröffentlichen, der als Werbung für den Film dient, kann bislang noch nicht gesagt werden. Der Untertitel „An Unreal 5 Experience“ lässt jedoch vermuten, dass es sich eher um Letzeres handeln wird.

Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt. Ebenfalls ist noch unklar, ob Matrix Awakens exklusiv für die PS5, oder auch für die Xbox Series und den PC erscheint.

Im Netz stellen einige Nutzer erste Vermutungen auf, was es mit dem Spiel auf sich haben könnte und teilen ihre Hoffnungen und Wünsche mit anderen Fans:

Reddit-Nutzer cybergatuno: „The Matrix Resurrections könnte bei den Game Awards ebenfalls präsentiert werden. Es würde mich nicht wundern, wenn Keanu auf der Bühne erscheint. Dieses kostenlose „Matrix Awakens“-Erlebnis zur gleichen Zeit anzukündigen und sowohl den Film als auch die Engine zu bewerben, wäre ein gutes Marketing, würde ich sagen. Noch eine Woche.“

„The Matrix Resurrections könnte bei den Game Awards ebenfalls präsentiert werden. Es würde mich nicht wundern, wenn Keanu auf der Bühne erscheint. Dieses kostenlose „Matrix Awakens“-Erlebnis zur gleichen Zeit anzukündigen und sowohl den Film als auch die Engine zu bewerben, wäre ein gutes Marketing, würde ich sagen. Noch eine Woche.“ Reddit-Nutzer scopeadope: „Eine kurze VR-‚Erfahrung‘, wenn überhaupt. Ich wünschte, wir bekämen ein narratives AAA-Rollenspiel, wenn es einen neuen Film gibt.“

„Eine kurze VR-‚Erfahrung‘, wenn überhaupt. Ich wünschte, wir bekämen ein narratives AAA-Rollenspiel, wenn es einen neuen Film gibt.“ Reddit-Nutzer -SZCMAWO: „Ich hoffe, dass sie Path of Neo auch neu auflegen. Das Spiel war der Hammer.“

Quelle: Reddit

Die meisten Spieler gehen davon aus, dass es sich bei Matrix Awakens lediglich um einen kostenlosen Teaser handelt, der den neuen Film bewerben soll. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was es wirklich mit dem Spiel auf sich hat und werden euch auf dem Laufenden halten.