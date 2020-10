Auch die PlayStation 5 wird nicht ganz ohne Kabel auskommen und verfügt daher auf der Vorderseite und Rückseite über eine ganze Reihe von Anschlüssen. Wir geben euch eine Übersicht über alle USB-, HDMI- und Internetports der Konsole.

Neben dem Stromanschluss sowie der Internetverbindung verfügt die PlayStation 5 über 4 USB-Eingänge.

Anschlüsse an der Vorderseite der PlayStation 5

An der Vorderseite der PS5 findet ihr nicht nur die Power-Taste sondern im Fall der Laufwerk-Version auch den Eject-Knopf. Außerdem stehen euch zwei unterschiedliche USB-Anschlüsse zur Verfügung:

USB Type-A-Port (Hi-Speed USB)

USB Type-C®-Port (Super-Speed USB 10Gbps)

Anschlüsse an der Rückseite der PlayStation 5

An der Rückseite der PS5 befinden sich wie gewohnt die Anschlüsse für Strom, HDMI, sowie das Ethernet-Kabel. Alternativ lässt sich jedoch auch die PS5 erneut per WLAN mit dem Internet verbinden. Darüber hinaus befinden sich zwei weitere USB-Anschlüsse an der Rückseite der PS5. Konkret stehen euch also die folgenden Anschlüsse zur Verfügung:

HDMI™ OUT-Port / Unterstützung von 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spezifiziert für HDMI Ver.2.1)

2x USB Type-A-Port (Super-Speed USB 10Gbps)

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

So könnt ihr den Controller an die PlayStation 5 anschließen

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 verfügt über einen USB Type-C®-Port-Anschluss. Der gleiche Anschluss befindet sich ebenfalls auf der Vorderseite der Konsole. Wollt ihr also eine Kabelverbindung zwischen der Konsole um den DualSense-Controller herstellen, etwa zum Aufladen des Controllers, ist der USB Type-C®-Port die beste Wahl dafür.

Sony DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5]

Daneben lässt sich der DualSense allerdings auch per Bluetooth® Ver5.1 kabellos mit der Konsole verbinden, sodass ihr ungehindert spielen könnt, auch wenn sich die Konsole am anderen Ende des Raums befindet.

So könnt ihr euer Headset an die PlayStation 5 anschließen

Das offizielle PULSE 3D Wireless-Headset der PS5 lässt sich mit einem im Lieferumfang enthaltenen USB-Wireless-Adapter mit der PlayStation 5 verbinden. Dafür können sowohl einer der USB Type-A-Ports auf der Rückseite als auch der USB Type-A-Port auf der Vorderseite genutzt werden.

Der 3,5mm-Klinkenanschluss des Headsets ist hingegen nicht direkt mit der PS5 kompatibel, kann aber mit einem Mobilgerät sowie der PlayStation VR verbunden werden.

