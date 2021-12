Den Release von GTA Trilogy hat sich Rockstar Games vermutlich leichter vorgestellt, doch eine Katastrophe jagt die nächste. PC-Spieler hatten besonders zu leiden und bekommen vom Studio ein Geschenk, Konsolen-Spieler gehen allerdings leer aus.

GTA Trilogy: PC-Spieler bekommen eine Entschädigung

Mit Rockstars Remaster der Klassiker Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas ist das Studio ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.

Nachdem der Launcher am Release-Tag für rund eine Stunde online war, war er weniger später mehrere Tage nicht zugänglich. Später war das Spiel aus den Stores verschwunden, weil noch Musik entfernt werden musste, für die Rockstar keine Lizenz mehr hatte. Zahlreiche Bugs und Fehler verschlimmerten die Situation zusätzlich.

Die Spiele wurden zwar bereits mit zahlreichen Patches versehen, ganz rund läuft es allerdings noch immer nicht. Als Entschädigung schenkt Rockstar allen PC-Spielern, die GTA Trilogy vor dem 1. Juli 2022 kaufen oder gekauft haben, die originalen Spiele Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas dazu.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von den Spielen machen:

Von den Konsolen-Spielern kommt ordentlich Gegenwind

Während PC-Spieler die Originalspiele als Entschädigung geschenkt bekommen, gehen Konsolenspieler komplett leer aus. Da die Spiele aus den Shops verschwunden sind, können sie sich diese weder kaufen noch sich über den Vorteil freuen, den PC-Spieler haben.

Das lassen sie Rockstar Games auch in den Kommentaren auf Twitter spüren. Ein Beispiel:

„Ja und wir? Xbox Switch- und PlayStation-Spieler, wir haben so etwas auch verdient“.

Ob Rockstar Games auf die unzufriedenen Spieler eingehen wird, bleibt abzuwarten. Solltet ihr PC-Spieler und schon Besitzer von GTA Trilogy sein, müsstet ihr euer Geschenk übrigens bereits erhalten haben.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition erschien für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

