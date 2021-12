In der GTA Vice City Definitive Edition könnt ihr 100 versteckte Päckchen auf der Karte finden, die im Spiel wie kleine Statuen aussehen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 100 Päckchen auf der Karte und im Video.

Grand Theft Auto: Vice City Facts

Fundorte aller 100 versteckten Päckchen (GTA Vice City)

Die 100 versteckten Päckchen in Vice City gehören zu den Sammelobjekten im Spiel und sind unter anderem nötig, wenn ihr 100% Spielabschluss in den Statistiken erreichen wollt. Anders als die versteckten Päckchen in GTA 3 haben sie die Form von kleinen gelb-grünen Statuen. Die Sammelaufgabe bleibt aber die gleiche.

Es lohnt sich, die Päckchen so früh wie möglich im Spielverlauf einzusammeln, denn alle 10 Päckchen schaltet ihr euch Belohnungen in Form von Waffen frei, die in euren drei Hauptverstecken spawnen. Die letzten Päckchen schalten euch gar den Rhino-Panzer oder den Hunter-Kampfhubschrauber frei. Diese gehören zu den mächtigsten Vehikeln.

Die Belohnungen schaltet ihr mit folgendem Sammelfortschritt frei:

10 Päckchen: Schutzweste in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Schutzweste in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 20 Päckchen: Kettensäge in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Kettensäge in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 30 Päckchen: Colt Python in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Colt Python in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 40 Päckchen: Flammenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Flammenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 50 Päckchen: Scharfschützengewehr PSG1 in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Scharfschützengewehr PSG1 in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 60 Päckchen: Minigun in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Minigun in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 70 Päckchen: Raketenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet

Raketenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo freigeschaltet 80 Päckchen: Sea Sparrow (Helikopter, der auf dem Wasser landen kann) auf Vercetti-Anwesen freigeschaltet

Sea Sparrow (Helikopter, der auf dem Wasser landen kann) auf Vercetti-Anwesen freigeschaltet 90 Päckchen: Rhino-Panzer in Fort Baxter Air Base freigeschaltet

Rhino-Panzer in Fort Baxter Air Base freigeschaltet 100 Päckchen: Hunter-Kampfhubschrauber in Fort Baxter Air Base freigeschaltet + 100.000$ aufs Konto

Habt ihr alle 100 Päckchen eingesammelt, schaltet ihr mit „Stadtdetektiv“ zudem eine der Trophäen und Erfolge von GTA Vice City frei.

Hinweis: Es ist bereits nach Freischaltung der westlichen Insel von Vice City (nach der Diaz-Mission „Phnom Penh '86“) möglich, alle 100 versteckten Päckchen einzusammeln. Schnappt euch dafür einfach den Polizei-Maverick (Helikopter) in Downtown und fliegt alle Fundorte der Päckchen ab. Zu Beginn des Videos unten zeigen wir euch auch den Fundort dieses Hubschraubers.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle Fundorte der versteckten Päckchen in Vice City markiert:

Beachtet allerdings, dass eine Karte allein bei der Suche nicht ausreicht, da die Päckchen teilweise überirdisch auf erhöhten Ebenen zu finden sind. Schaut daher lieber ins folgende Video, wo wir euch alle Fundorte der Päckchen ganz genau zeigen. Im Spielmenü könnt ihr bei den Statistiken einsehen, wie viele versteckte Päckchen ihr bereits gesammelt habt.

Timecodes:

0:00 - #1 (mit Fundort vom Polizei-Hubschrauber)

1:15 - #2

1:42 - #3

2:04 - #4

2:26 - #5

2:55 - #6

3:30 - #7

4:00 - #8

4:34 - #9

5:02 - #10 (Schutzweste in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

5:36 - #11

6:03 - #12

6:24 - #13

6:55 - #14

7:16 - #15

7:47 - #16

8:16 - #17

8:40 - #18

9:06 - #19

9:30 - #20 (Kettensäge in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

10:14 - #21

10:39 - #22

11:11 - #23

11:29 - #24

12:02 - #25

12:27 - #26

12:50 - #27

13:13 - #28

13:34 - #29

13:58 - #30 (Colt Python in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

14:30 - #31

15:01 - #32

15:25 - #33

15:58 - #34

16:24 - #35

16:47 - #36

17:19 - #37

17:40 - #38

18:31 - #39

19:13 - #40 (Flammenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

19:38 - #41

20:01 - #42

20:25 - #43

20:53 - #44

21:19 - #45

21:52 - #46

22:15 - #47

22:43 - #48

23:09 - #49

23:41 - #50 (Scharfschützengewehr PSG1 in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

24:14 - #51

24:46 - #52

25:24 - #53

25:55 - #54

26:19 - #55

26:43 - #56

27:11 - #57

27:34 - #58

27:59 - #59

28:39 - #60 (Minigun in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

29:03 - #61

29:30 - #62

30:07 - #63

30:35 - #64

31:11 - #65

31:36 - #66

31:59 - #67

32:28 - #68

32:50 - #69

33:17 - #70 (Raketenwerfer in Ocean View Hotel, Vercetti-Anwesen & Hyman Condo)

33:49 - #71

34:13 - #72

34:36 - #73

34:56 - #74

35:19 - #75

36:01 - #76

36:25 - #77

36:53 - #78

37:20 - #79

37:57 - #80 (Sea Sparrow im Vercetti-Anwesen)

39:31 - #81

39:52 - #82

40:19 - #83

40:43 - #84

41:12 - #85

41:43 - #86

42:08 - #87

42:35 - #88

43:02 - #89

43:30 - #90 (Rhino-Panzer in Fort Baxter Air Base)

44:46 - #91

45:21 - #92

45:42 - #93

46:08 - #94

46:40 - #95

47:08 - #96

47:46 - #97

48:14 - #98

48:42 - #99

49:09 - #100 (Hunter Kampfhubschrauber in Fort Baxter Air Base + 100.000$)

