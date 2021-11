In der GTA 3 Definitive Edition könnt ihr 20 Monsterstunts auf der Karte finden und absolvieren, um euch insgesamt über eine Million GTA-Dollar zu verdienen. Auf Kartenausschnitten und im Video zeigen wir euch alle 20 Supersprünge und wie ihr sie am besten schafft.

GTA 3 Facts

Alle 20 Monsterstunts im Video (GTA 3 Definitive Edition)

Bei den Monsterstunts handelt es sich um besondere Sprungchancen, die ihr auf jeder der drei Inseln von GTA 3 finden könnt. Ihr müsst über sie fahren und dann eine bestimmte Distanz überwinden, damit der Monster-Stunt-Bonus eingeblendet wird und ihr eure Geldbelohnung erhaltet. Der erste Stunt belohnt euch mit 5.000$, der zweite mit 10.000$, der dritte mit 15.000$ usw.

Habt ihr den letzten Stunt gemeistert, erhaltet ihr sogar eine ganze Million Dollar auf euer Konto und schaltet mit „Hoch die Reifen!“ zudem eine der Trophäen und Erfolge frei. Wollt ihr 100% Spielabschluss erreichen, müsst ihr zudem alle 20 Monsterstunts absolvieren. Im Spielmenü könnt ihr unter den Statistiken einsehen, wie viele der Sprünge ihr schon geschafft habt.

Natürlich ist ein schneller Wagen für die meisten Stunts von Vorteil. Autos wie den Banshee (im Autohaus von Harwood im Nordosten von Portland) könnt ihr schon direkt zu Beginn besorgen. Wenn ihr im Verlauf die weiteren Inseln freischaltet, könnt ihr euch dann Sportwagen wie den Infernus, Cheetah oder Stinger von den Straßen klauen und mit diesen alle weiteren Stunts angehen.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 20 Monsterstunts im Video, damit ihr sie schnell abschließen könnt:

GTA 3 Definitive Edition: Alle 20 Monsterstunts (Fundorte) Abonniere uns

auf YouTube

Wenn euch Karten mit den Fundorten lieber sind, zeigen wir euch im Folgenden die genauen Standorte jedes Sprungs.

Monsterstunt #1 (Portland)

Ab 0:00 im Video

Insel: Portland

Fundort: Westlich von Chinatown auf der Grasfläche unter der Hochbahn steht eine Betonrampe. Fahrt diese aus südlicher Richtung an.

Monsterstunt #2 (Portland)

Ab 0:53 im Video

Insel: Portland

Fundort: Zwischen dem Rotlichtbezirk und Chinatown steht eine Holzrampe westlich des Eingangs zur U-Bahn. Fahrt diese aus südlicher Richtung an und springt auf die Schienen der Hochbahn.

Monsterstunt #3 (Portland)

Ab 1:28 im Video

Insel: Portland

Fundort: Am östlichen Ende der Callahan Bridge steht eine schwarz-gelb gestreifte Rampe zwischen den Fahrbahnen. Fahrt diese aus westlicher Richtung an. Für den Erfolg des Sprungs müsst ihr mindestens drei Querstreben überspringen. Dafür braucht ihr ein schnelles Autos wie den Infernus oder Cheetah.

Monsterstunt #4 (Portland)

Ab 2:12 im Video

Insel: Portland

Fundort: Am östlichen Ende der Callahan Bridge steht ein Grashügel zwischen den beiden Fahrbahnen, die ihr aus nordwestlicher Richtung unter der Brücke anfahren müsst. Für einen erfolgreichen Monster-Stunt müsst ihr zwei Querstreben überwinden.

Monsterstunt #5 (Portland)

Ab 2:46 im Video

Insel: Portland

Fundort: Im Süden des Portland Harbors steht eine Holzrampe mit farbigen Containern dahinter. Fahrt die Rampe aus nördlicher Richtung an und überspringt alle Container für einen erfolgreichen Monster-Stunt. Achtung: Fahrt nicht zu schnell und bremst nach dem Sprung direkt ab, sonst fallt ihr ins Wasser hinter den Containern.

Monsterstunt #6 (Portland)

Ab 3:21 im Video

Insel: Portland

Fundort: In Trenton steht eine Holzrampe vor einem Lagerhaus. Fahrt die Rampe aus östlicher Richtung über die kurvige Straße an und springt über das Dach des Lagerhauses.

Monsterstunt #7 (Portland)

Ab 3:56 im Video

Insel: Portland

Fundort: Im Süden von Atlantic Quays steht ein breiter Sandhügel beim westlichen Steg. Fahrt den Sandhügel aus westlicher Richtung an und springt zum anderen Steg hinüber, damit der Monsterstunt erfolgreich abgeschlossen wird.

Monsterstunt #8 (Portland)

Ab 4:34 im Video

Insel: Portland

Fundort: Im Süden von Atlantic Quays steht eine Holzrampe vor einer Mauer. Startet am östlichsten Punkt des Stegs und fahrt die Rampe an. Für einen erfolgreichen Stunt müsst ihr das Dach der ersten Lagerhalle komplett überqueren.

Monsterstunt #9 (Staunton Island)

Ab 5:12 im Video

Insel: Staunton Island

Fundort: Auf dem Dach des Parkhauses gibt es in der südwestlichen Ecke eine Betonrampe. Fahrt diese von der nordwestlichen Ecke des Dachs an und springt mindestens soweit, das ihr die Büsche und Bäume an der Straßenecke erreicht.

Monsterstunt #10 (Staunton Island)

Ab 5:49 im Video

Insel: Staunton Island

Fundort: Zwischen den Fahrbahnen der Überführung im Osten gibt es eine Rampe aus Gras. Fahrt im Norden auf die Erhöhung zwischen den Fahrbahnen und fahrt zwischen den beiden Bäumen über die Schanze, so dass ihr auf der Straße landet, die zur Callahan Bridge führt.

Monsterstunt #11 (Staunton Island)

Ab 6:29 im Video

Insel: Staunton Island

Fundort: Im Hafengebiet im Osten könnt ihr über eine Schanze unter der Callahan Bridge auf die andere Seite springen. Startet im Norden (Dort wo Asukas Missionen starten) und fahrt rechts vorbei an den Containern die Schanze an. Ihr werdet nach der Landung im Wasser landen, wenn ihr zu schnell seid, da der Landebereich äßerst klein ist.

Monsterstunt #12 (Staunton Island)

Ab 7:08 im Video

Insel: Staunton Island

Fundort: Südöstlich vom Belleville Park gibt es ein kleines Internetcafé zwischen den Fahrbahnen. Zerstört hier zunächst die Glasscheiben am Beginn und Ende der der mittleren Treppe, denn diese dient hier als Sprungschanze. Fahrt die Schanze dann möglichst präzise und schnell aus östlicher Richtung an, damit der Sprung gelingt.

Monsterstunt #13 (Shoreside Vale)

Ab 7:41 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Vor dem Stausee des Cochrane Dams könnt ihr bei der kurvigen Straße über den kleinen Grashügel auf die andere Seite des Flusses Springen.

Monsterstunt #14 (Shoreside Vale)

Ab 8:21 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Auf dem Lagergelände im Norden von Pike Creek gibt es eine Holzrampe. Fahrt diese aus leicht südwestlicher Richtung an, damit ihr in dem eingezäunten Bereich mit einer weiteren Holzrampe landet, nur dann gelingt der Stunt.

Monsterstunt #15 (Shoreside Vale)

Ab 9:00 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Auf dem Lagergelände im Norden von Pike Creek gibt es eine weitere Holzrampe in der engen Gasse im Süden. Springt soweit, dass ihr die Garage weiter südlich überwindet, damit der Stunt gelingt.

Monsterstunt #16 (Shoreside Vale)

Ab 9:36 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Zwischen dem Francis International Airport und Wichita Gardens dient der Rest einer kaputten Holzbrücke als Schanze. Springt aus südlicher Richtung darüber, um den Monsterstunt abzuschließen.

Monsterstunt #17 (Shoreside Vale)

Ab 10:14 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Auf der Landebahn des Francis International Airport könnt ihr eine Passagiertreppe als Rampe nutzen, um über das Flugzeug zu springen. Fahrt die Treppe aus östlicher Richtung an.

Monsterstunt #18 (Shoreside Vale)

Ab 10:46 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Auf der Landebahn des Francis International Airport könnt ihr ganz im Westen über eine der gelb-weißen gestreiften Betonrampen springen. Überquert dabei den ersten Hangar, damit der Stunt gelingt.

Monsterstunt #19 (Shoreside Vale)

Ab 11:23 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Funktioniert genau so wie Stunt #18. Springt aus westlicher Richtung über eine der gelb-weiß gestreiften Betonrampen über den Hangar.

Monsterstunt #20 (Shoreside Vale)

Ab 12:01 im Video

Insel: Shoreside Vale

Fundort: Springt in der nordwestlichen Ecke des Francis International Airports über eine der gelb-weiß gestreiften Betonrampen, um den Hangar für einen erfolgreichen Monsterstunt zu überqueren. Achtung: Südlich davor gibt es auch einige gelb-weiß gestreifte Betonrampen, diese zählen aber nicht für den Stunt.