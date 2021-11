Im Hafengebiet von Portland könnt ihr in der GTA 3 Definitive Edition 7 Einsatzfahrzeuge zum Import-Export-Kran bringen und euch so Geld verdienen und später auch mächtige Fahrzeuge wie den Rhino-Panzer, den Enforcer oder das FBI-Auto dauerhaft freischalten. An dieser Stelle zeigen wir euch dafür die Fundorte für alle Einsatzfahrzeuge.

Import-Export-Kran und alle Einsatzfahrzeuge finden (Video)

Im Spielverlauf von GTA 3 werdet ihr über euren Pager darauf hingewiesen, dass ihr verschiedene Fahrzeuge beim Import-Export-Kran am Portland Harbor im Osten der Insel abliefern könnt. Stellt diese dafür auf der schraffierten Fläche ab, über der der magnetische Greifer des Krans hängt.

Jedes Einsatzfahrzeug, das ihr abliefert, wird dann auf ein Schiff geladen und ihr erhaltet jeweils 1.500$ pro Lieferung. Anders als bei der Import-Export-Garage gibt es aber leider keine Liste oder ähnliches, die euch verrät, welche Fahrzeuge genau gesucht werden. Im folgenden Video zeigen wir euch deshalb die Fundorte aller 7 Einsatzfahrzeuge für den Kran:

Sobald ihr alle sieben Fahrzeuge abgeliefert habt, erhaltet ihr nicht nur zusätzlich 200.000$ als Belohnung, sondern ihr könnt fortan auch alle abgelieferten Fahrzeuge beim Kran anliefern lassen. Lauft dafür dann einfach über das entsprechende GTA-3-Symbol des jeweiligen Fahrzeugs und der Kran wird es euch abstellen.

Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte der 7 Einsatzfahrzeuge noch etwas genauer.

Rhino (Panzer)

Der Rhino-Panzer ist das mächtigste Fahrzeug im Spiel und dementsprechend schwierig zu bekommen, es sei denn, ihr scheut euch nicht davor, die GTA-3-Cheats zu benutzen. Folgende Methoden zur Beschaffung gibt es:

Nutzt einen Cheat , um ihn herbei zu rufen. PC-Cheat: GIVEUSTANK PlayStation-Cheat: Kreis → Kreis → Kreis → Kreis → Kreis → Kreis → R1 → L2 → L1 → Dreieck → Kreis → Dreieck Xbox-Cheat: B → B → B → B → B → B → RB → LT → LB → Y → B → Y Switch-Cheat: A → A → A → A → A → A → R → ZL → L → X → A → X

, um ihn herbei zu rufen. Erst nach Abschluss der letzten Story-Mission „Die Übergabe“ möglich: Begebt euch zu Phil Cassidys Armeebedarf in Rockford ganz im Norden von Staunton Island (2. Insel). Auf seinem Gelände steht der Rhino für euch bereit.

Begebt euch zu Phil Cassidys Armeebedarf in Rockford ganz im Norden von Staunton Island (2. Insel). Auf seinem Gelände steht der Rhino für euch bereit. Wenn ihr die Story nicht abwarten und keine Cheats nutzen wollt, ist die einzige Möglichkeit für den Rhino, einen 6-Sterne-Fahndungslevel aufzubauen. Dann tauchen Rhinos auf, die euch töten wollen. Aber Achtung: Ohne entsprechende Waffen, Rüstung und Adrenalin-Pillen werdet ihr wahrscheinlich sterben, bevor ihr einen Panzer kapern könnt. Sammelt also die versteckten Päckchen und schließt die Sanitäter-Missionen ab, um euch entsprechende Hilfsmittel freizuschalten.

F.B.I.-Auto

Das FBI-Auto taucht ausschließlich bei einem 5-Sterne-Fahndungslevel auf. Ähnlich wie beim Rhino müsst ihr also erst für Chaos sorgen, um genug Sterne zu sammeln. Bereitet euch entsprechend vor und sammelt versteckte Päckchen bzw. schließt die Sanitäter-Missionen ab, um euch Hilfsmittel wie mehr Waffen, Herzen, Rüstung und Adrenalin-Pillen in Unterschlupfen freizuschalten. In jedem FBI-Fahrzeug sitzen vier Agenten, die ihr zunächst erledigen solltet. Steigt dann in den Wagen, um ihn zum Kran zu bringen.

Tipp: Durch das Absolvieren von jeweils 20 Bürgerwehr-Missionen auf jeder Insel könnt ihr euch bis zu sechs Schmiergelder in Verstecken freischalten. Sammelt diese ein, nachdem die FBI-Autos aufgetaucht sind, damit ihr nicht mehr verfolgt werdet und ihr den Wagen in Ruhe zum Kran bringen könnt.

Enforcer (Polizei-Transporter)

Der Enforcer ist ein Polizeitransporter, der bei einem 4-Sterne-Fahndungslevel ausrückt. Allerdings könnt ihr ihn euch viel einfacher beschaffen. Begebt euch dafür einfach zur Polizeistation in Torrington auf der zweiten Insel Staunton Island.

Hier steht ein Enforcer auf dem abgesperrten Hinterhof. Damit sich das Tor zum Hof öffnet, müsst ihr selbst am Steuer eines Polizeifahrzeugs sitzen. Auf dem Parkplatz vor dem Revier steht für diesen Zweck ein Polizeiwagen geparkt, den ihr dafür nutzen könnt. Es ist alternativ auch möglich, rechts vor dem Eingang zum Revier auf die schmale Steinkante zu springen und so das Tor zu überwinden.

Barracks OL (Armeelaster)

Der Armeelaster Barracks OL ist nicht mit dem optisch ähnlichen Flatbed zu verwechseln, der überall in Liberty City herumfährt. Der Barracks OL taucht normalerweise nur ab einem 6-Sterne-Fahndungslevel auf, ihr könnt ihn euch aber einfacher besorgen, nachdem ihr die Mission „Das Waffenarsenal“ von Ray Machowski abgeschlossen habt.

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr ihn euch einfach von Phil Cassidys Armeebedarf in Rockford im Norden von Staunton Island (2. Insel) beschaffen. Auf seinem Gelände ist der Laster geparkt.

Polizeiwagen

Polizeiautos findet ihr überall in Liberty City. Nahe des Hafens stehen zwei geparkt vor dem Polizeirevier in Portland View.

Krankenwagen

Krankenwagen stehen vor den Krankenhäusern auf jeder Insel. Manchmal tauchen sie auch auf, wenn ein Passant getötet wird. Am einfachsten schnappt ihr euch den Krankenwagen nahe des Hafens, der geparkt vor dem Sweeney General Hospital in Portland View steht.

Feuerwagen

Feuerwehrwagen stehen vor den Feuerwachen auf jeder Insel. Manchmal tauchen sie auch auf, wenn ein Feuer ausbricht (z.B. nachdem ihr einen Molotow-Cocktail geworfen habt). Am einfachsten schnappt ihr euch den Feuerwehrwagen, der geparkt vor der Feuerwache in Harwood steht.

Habt ihr noch Probleme dabei, bestimmte Einsatzfahrzeuge in der GTA 3 Definitve Edition zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

