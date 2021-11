In der GTA 3 Definitive Edition könnt ihr sowohl in Portland als auch Shoreside Vale jeweils eine Garage mit einer Liste von 16 Fahrzeugen daneben finden. Ihr sollt diese Import-Export-Garagen mit den entsprechenden Fahrzeugen füllen. Wir zeigen euch dafür an dieser Stelle die Fundorte aller Vehikel inklusive dem Dodo und dem BF Injection.

GTA 3 Facts

Portland-Garage für Import/Export (GTA 3)

Bereits ab Spielbeginn könnt ihr euch zur ersten Import-Export-Garage am Hafen von Portland im Osten begeben. Diese befindet sich übrigens auch in direkter Nähe zum Import-Export-Kran für Einsatzfahrzeuge.

Links neben der Garage hängt eine Liste mit den geforderten Fahrzeugen, die ihr in der Garage abstellen sollt. In welchem Zustand ihr sie abliefert, spielt dabei keine Rolle. Für jedes abgelieferte Fahrzeug bekommt ihr 1.000$ und noch einmal 200.000$, nachdem ihr die Liste komplett abgeschlossen habt. Wollt ihr 100% Spielabschluss erreichen, müsst ihr diese Aufgabe erledigen.

Ist die Garagenliste komplett, könnt ihr euch übrigens jedes abgelieferte Fahrzeug jederzeit importieren lassen. Dafür müsst ihr nur über das entsprechende GTA-3-Symbol des Fahrzeugs in der Garage laufen und dann draußen warten, bis es in der Garage spawnt.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Standort der Portland-Garage und exemplarische Fundorte für alle Fahrzeuge sowie das Dodo-Flugzeug:

Beachtet, dass wir euch in diesem Guide, sofern vorhanden, nur garantierte Fundorte der Fahrzeuge möglichst in der Nähe der Garage zeigen. Die meisten Fahrzeuge könnt ihr auch auf den Straßen fahrend vorfinden und einige könnt ihr nur mit etwas Glück und Geduld bekommen.

Blista

Den Blista Family Van findet ihr garantiert auf dem Parkplatz direkt südlich des Football-Stadions im Nordwesten von Staunton Island (2. Insel). In Portland ist der Blista leider nicht zu finden.

Bobcat

Der Pick-Up Bobcat steht geparkt direkt nördlich der Portland-Garage am Strand.

Bus

Der Bus hat leider keinen garantierten Spawnpunkt, allerdings fährt er oft in Chinatown herum. Fahrt hier also um die Blöcke, bis einer auftaucht. Nachdem ihr die zweite Insel Staunton Island freigeschaltet habt, könnt ihr ihn auch oft auf der Callahan Bridge im Süden vorfinden.

Coach

Der Coach steht geparkt ganz in der Nähe des Hafens auf dem Gelände des Bus-Depots in Trenton.

Dodo

Den Dodo könnt ihr nur in einem der Hangars auf dem Francis International Airport im Süden von Shoreside Vale finden. Vorher habt ihr keine Möglichkeit, an das Dodo-Flugzeug zu kommen.

Flatbed

Der Armeelaster Flatbed hat keinen garantierten Spawnpunkt, fährt aber oft in Chinatown oder noch häufiger um das Footballstadion im Nordwesten von Staunton Island herum.

Linerunner

Der Linerunner steht geparkt am südlichsten Punkt des Hafens von Portland.

Moonbeam

Ein Moonbeam steht immer geparkt auf dem Parkplatz von Greasy Joe's Diner ganz im Südwesten von Portland.

Mr. Whoopee

Der Eiscreme-Wagen Mr. Whoopee hat keinen garantierten Spawnpunkt und kann generell überall in Portland und Shoreside Vale (3. Insel) auftauchen. Manchmal müsst ihr ihn als Ziel in Feuerwehrmissionen löschen, anschließend könntet ihr ihn euch dann schnappen. Eine weitere Möglichkeit ist die Telefonmission „Brandheiße Eiscreme“ von El Burro in Portland. Während und unmittelbar nach der Mission tauchen Mr. Whoopees auf.

Mule

Der Lieferwagen Mule steht immer geparkt auf dem Parkplatz am Eingang zum Hafen von Portland.

Patriot

Der vom Hummer inspirierte Patriot steht beispielsweise geparkt auf dem Parkplatz von Supa Save direkt westlich vom Portland-Hafen. Wenn ihr einsteigt, startet das Checkpoint-Rennen „Patriot Rallye“. Schließt es ab und bringt den Patriot anschließend zur Garage.

Pony

Ein Pony steht immer geparkt auf dem Parkplatz der AM Petroleum Company in Trenton.

Rumpo

Ein Rumpo steht geparkt bei der Liberty City Sawmill im Süden von Trenton. Manchmal kann hier auch ein anderer Wagen geparkt stehen. Dreht in dem Fall einfach eine Runde um die Fabrik, dann sollte der Rumpo früher oder später spawnen.

Securicar

Das Securicar hat keinen garantierten Spawnpunkt und kann generell überall in Liberty City auftauchen. Gehörte es in früheren Versionen von GTA 3 noch zu den seltensten Autos überhaupt, taucht es in der Definitive Edition nun deutlich häufiger auf. Sobald ihr die zweite Insel Staunton Island freigeschaltet habt, findet ihr es beispielsweise fast garantiert immer, wenn ihr ein paar Mal auf der Callahan Bridge im Süden hin und her fahrt.

Trashmaster

Der Müllwagen Trashmaster hat keinen garantierten Spawnpunkt und kann generell überall in Liberty City auf den Straßen spawnen. Wie beim Securicar sind im Vergleich zu früher die Spawnchancen in der Definitive Edition deutlich gestiegen. Haltet einfach im Spielverlauf die Augen offen, bis euch ein Trashmaster begegnet.

Yankee

Der Yankee Lieferwagen steht direkt hinter der Portland-Grage rechts neben dem Import-Export-Kran für Einsatzfahrzeuge geparkt.

Shoreside-Vale-Garage für Import/Export (GTA 3)

Auf der dritten Insel Shoreside Vale gibt es eine weitere Import-Export-Garage samt einer Liste mit 16 zu liefernden Fahrzeugen. Die Garage befindet sich im Norden von Pike Creek südlich vor dem Cochrane Dam. Hier werden vor allem normale PKWs und Sportwagen gefordert. Ansonsten funktioniert alles genauso wie bei der Portland-Garage und auch die Geldbelohnung von 200.000$ gibt es am Schluss.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Standort der Shoreside-Vale-Garage und exemplarische Fundorte für alle Fahrzeuge inklusive dem seltenen BF Injection:

Fast alle Fahrzeuge für die Shoreside-Vale-Garage könnt ihr auch in unmittelbarer Nähe der Garage auf den Straßen fahrend finden. Im Folgenden zeigen wir euch dennoch garantierte Spawnpunkte der Wagen sofern es welche gibt.

Banshee

Ein Banshee steht immer geparkt auf dem Parkplatz der kurvigen Straße in Cedar Grove.

BF Injection

Der BF Injection ist äußerst selten und steht nur zwischen 23:00 und 5:00 geparkt vor einem der Hochhäuser in Hepburn Heights in Portland. Allerdings erst, nachdem ihr die Mission „Sayonara Salvatore“ abgeschlossen habt.

Cabbie

Cabbies fahren überall in Liberty City herum. Ein Cabbie parkt dabei immer vor der Zentrale von Mean Street Taxis in Trenton.

Cheetah

Ein Cheetah steht immer geparkt vor einer der Villen in Cedar Grove.

Esperanto

Ein Esperanto steht immer geparkt auf dem großen Parkplatz beim Francis International Airport.

Idaho

Den Idaho findet ihr garantiert auf dem Parkplatz direkt südlich des Football-Stadions im Nordwesten von Staunton Island (2. Insel).

Infernus

Ein Infernus steht immer geparkt auf dem großen Parkplatz beim Francis International Airport.

Kuruma

Der Kuruma steht garantiert auf dem Parkplatz vor einem der Hochhäuser in Wichita Gardens.

Landstalker

Der Landstalker steht garantiert auf dem Parkplatz vor einem der Hochhäuser in Wichita Gardens.

Manana

Ein Manana steht immer geparkt auf dem großen Parkplatz beim Francis International Airport.

Perennial

Ein Perennial steht immer geparkt auf dem Parkplatz am Eingang zum Hafen von Portland.

Sentinel

Ein Sentinel steht immer geparkt auf dem großen Parkplatz beim Francis International Airport.

Stallion

Ein Stallion steht immer geparkt auf dem Parkplatz der kurvigen Straße in Cedar Grove.

Stinger

Ein Stinger steht immer geparkt vor einer der Villen in Cedar Grove.

Stretch-Limo

Für die Stretch-Limo gibt es keinen festen Spawn-Punkt, stattdessen fährt sie sehr häufig auf den Straßen von Pike Creek herum.

Taxi

Zwei Taxis stehen direkt vor dem Eingang zum Francis International Airport geparkt.

