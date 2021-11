Mit der GTA Trilogy Definitive Edition könnt ihr Xbox-Cheats in GTA San Andreas eingeben und euch Panzer, Jetpack, Geld, Waffen und vieles mehr ercheaten. Wir zeigen euch an dieser Stelle alle Cheats für Xbox Series X und Xbox One mit ihren Tastenkombinationen und Effekten.

Grand Theft Auto: San Andreas Facts

Cheats eingeben & deaktivieren (Xbox Series X, Xbox One)

In GTA San Andreas könnt ihr Cheats eingeben und müsst dafür in den Xbox-Versionen einfach nur die entsprechenden Tastenkombinationen aus der Liste weiter unten im laufenden Spiel eingeben. Dies funktioniert anders als bei den GTA-3-Cheats der Xbox-Versionen auch während ihr euch im Pause-Menü befindet. Eine Hinweismeldung links oben im Bildschirm bestätigt euch die erfolgreiche Cheat-Eingabe jeweils.

Wichtiger Hinweis: Da aktivierte Cheats das Freischalten von Achievements und Erfolgen verhindern kann und euer Crime-Rating beim Nutzen von Cheats sinkt, solltet ihr vor der Nutzung von Cheats euren Spielstand abspeichern. Wollt ihr mit aktivierten Cheats euer Spiel abspeichern, solltet ihr dafür unbedingt einen separaten Speicher-Slot nutzen. Das Nutzen von Cheat-Codes erlaubt weiterhin das Erreichen von 100% Spielabschluss.

Wie kann man Cheats deaktivieren? In GTA San Andreas könnt ihr Cheats in der Regel durch erneute Eingabe der entsprechenden Tastenkombination deaktiveren.

Im Folgenden listen wir euch alle Cheat-Codes von GTA San Andreas für die Versionen der Xbox Series X und Xbox One mit ihren Tastenkombinationen und Effekten auf. Es gibt mit dem Big-Head-Mode übrigens auch einen brandneuen Cheat im Spiel, den ihr über den berühmten Konami-Code aktivieren könnt. Diesen findet ihr am Ende der Tabelle.

Alle Cheats für GTA San Andreas (Xbox Series X, Xbox One)

Cheat Tastenkombination 250.000$, volle Rüstung & volle Lebensenergie (Wenn ihr dabei in einem Auto sitzt, wird dieses auch repariert) RB → RT → LB → A → Links → Unten → Rechts → Oben → Links → Unten → Rechts → Oben Nahezu unbesiegbar (Nur EXplosionen, Fallschaden, Ertrinken oder überfahren werden kann euch töten) Unten → A → Rechts → Links → Rechts → RB → Rechts → Unten → Oben → Y Selbstmord Rechts → LT → Unten → RB → Links → Links → RB → LB → LT → LB Waffenpaket #1 (Schlagring, Baseballschläger, 9mm, Schrotflinte, Micro MP5, AK47, Gewehr, Raketenwerfer, Molotows, Sprühdose) RB → RT → LB → RT → Links → Unten → Rechts → Oben → Links → Unten → Rechts → Oben Waffenpaket #2 (Messer, Desert Eagle, abgesägte Schrotflinte, Tec-9, M4, Sniper, Flammenwerfer, Granaten, Feuerlöscher) RB → RT → LB → RT → Links → Unten → Rechts → Oben → Links → Unten → Unten → Links Waffenpaket #3 (Kettensäge, schallgedämpfte 9mm, SPAZ-Schrotflinte, MP5, M4, Sniper, Hitzesuchender Raketenwerfer, Sprengladungen) RB → RT → LB → RT → Links → Unten → Rechts → Oben → Links → Unten → Unten → Unten Fallschirm erhalten Links → Rechts → LB → LT → RB → RT → RT → Oben → Unten → Rechts → LB Ihr erhaltet den Hitman-Level für alle Waffen Unten → X → A → Links → RB → RT → Links → Unten → Unten → LB → LB→ LB Unendlich Munition für alle Waffen LB → RB → X → RB → Links → RT → RB → Links → X → Unten → LB→ LB Adrenalin-Modus (Zeit wird verlangsamt und CJs Stärke erhöht) A → A → X → RB → LB → A → Unten → Links → A Unendlich Sauerstoff (Ihr könnt nicht mehr ertrinken) Unten → Links → LB → Unten → Unten → RT → Unten → LT → Unten Kein Hunger mehr (Ohne Verlust von Gewicht und Muskelmasse) X → LT → RB → Y → Oben → X → LT → Oben → A Dünner CJ (Muskeln und Gewicht werden auf den niedrigsten Wert gesetzt) Y → Oben → Oben → Links → Rechts → X → B → Rechts Dicker CJ (Gewicht wird auf den höchsten Wert gesetzt) Y → Oben → Oben → Links → Rechts → X → B → Unten Muskulöser CJ (Muskeln werden auf den höchsten Wert gesetzt) Y → Oben → Oben → Links → Rechts → X → B → Links Fahndungslevel auf 0 Sterne reduzieren RB → RB → B → RT → Oben → Unten → Oben → Unten → Oben → Unten Fahndungslevel um 2 Sterne erhöhen RB → RB → B → RT → Links → Rechts → Links → Rechts → Links → Rechts Fahndungslevel auf 6 Sterne erhöhen B → Rechts → B → Rechts → Links → X → A → Unten Fahndungslevel bleibt auf 0 Sterne, egal was ihr anstellt B → Rechts → B → Rechts → Links → X → Y → Oben Alle eure Fahrzeug-Skills werden maximiert (Fahren, Fliegen, Motorrad, Fahrrad) X → LT → A → RB → LT → LT → Links → RB → Rechts → LB → LB → LB Euer Sexappeal wird auf den höchsten Wert gesetzt B → Y → Y → Oben → B → RB → LT → Oben → Y → LB → LB → LB Euer Respekt wird auf den höchsten Wert gesetzt LB → RB → Y → Unten → RT → A → LB → Oben → LT → LT → LB → LB Superschlag für CJ und Passanten (Ein Schlag tötet Gegner und sie fliegen in die Luft) Oben → Links → A → Y → RB → B → B → B → LT Supersprung (10-mal so hoch wie normal, achtet aber auf Fallschaden) Oben → Oben → Y → Y → Oben → Oben → Links → Rechts → X → RT → RT Strandparty (Passanten werden zu Bikini-Girls, überall fahren Strandbuggys herum und CJ bekommt Shorts und Sandalen verpasst) Oben → Oben → Unten → Unten → X → B → LB → RB → Y → Unten Clownparty (CJ trägt rotes Haar und Scherzbrille, Passanten werden durch Fast-Food-Mitarbeiter ersetzt und Eiscreme-Vans tauchen häufiger auf) Y → Y → LB → X → X → B → X → Unten → B Ninjaparty (CJ erhält ein Katana, Passanten werden durch Asiaten mit Katanas ersetzt und mehr Motorräder und schwarze Autos erscheinen auf den Straßen) A → A → Unten → RT → LT → B → RB → B → X Sexparty (CJ bekommt ein Latexoutfit verpasst und zieht Prostituierte an, Passanten werden durch Zuhälter und Prostituierte mit Sexspielzeug ersetzt) X → Rechts → X → X → LT → A → Y → A → Y Redneckparty (CJ bekommt ein Farmeroutfit verpasst, Passanten werden durch Hillbillys ersetzt und es fahren überalls Trucks und Pickups herum) LB → LB → RB → RB → LT → LB → RT → Unten → Links → Oben Elvis lebt (Passanten verden durch Elvis Presley-Doppelgänger ersetzt) LB → B → Y → LB → LB → X → LT → Oben → Unten → Links Prostituierte bezahlen euch, anstatt umgekehrt Rechts → LT → LT → Unten → LT → Oben → Oben → LT → RT Chaos-Modus (Passanten laufen Amok und laufen mit Fernsehern und anderen Objekten herum, Häuser stehen in Flammen) LT → Rechts → LB → Y → Rechts → Rechts → RB → LB → Rechts → LB → LB → LB Alle Passanten greifen euch an* Unten → Oben → Oben → Oben → A → RT → RB → LT → LT Alle Passanten greifen euch mit Waffen an* A → LB → Oben → X → Unten → A → LT → Y → Unten → RB → LB → LB Alle Passanten erhalten Waffen RT → RB → A → Y → A → Y → Oben → Unten Passanten greifen die Person in nächster Nähe an* Unten → Links → Oben → Links → A → RT → RB → LT → LB Passanten können als Gangmitglieder rekrutiert werden und tragen 9mm-Pistolen Unten → X → Oben → RT → RT → Oben → Rechts → Rechts → Oben Passanten können als Gangmitglieder rekrutiert werden und tragen AK-47-Sturmgewehre Y → Links → X → RT → Oben → LT → Unten → LB → A → LB → LB → LB Passanten können als Gangmitglieder rekrutiert werden und tragen Raketenwerfer RT → RT → RT → A → LT → LB → RT → LB → Unten → A Überall Gangs (Mitglieder aller Gangs können überall auf der Karte auftauchen und auch Passanten werden durch Gangster ersetzt) Links → Rechts → Rechts → Rechts → Links → A → Unten → Oben → X → Rechts → Unten Gangs kontrollieren die Stadt (Keine Polizei oder Zivilisten in Ganggebieten) LT → Oben → RB → RB → Links → RB → RB → RT → Rechts → Unten Verlangsamt die Spielgeschwindigkeit (Zeitlupe) (Kann mit Zeitraffer-Cheat wieder ausgeglichen werden) Y → Oben → Rechts → Unten → X → RT → RB Erhöht die Spielgeschwindigkeit (Zeitraffer) (Kann mit Zeitlupe-Cheat wieder ausgeglichen werden) Y → Oben → Rechts → Unten → LT → LB → X Verbessertes Fahrverhalten (Präziseres Lenken, kein Rutschen und kein Traktionsverlust) & durch Hupen springt euer Fahrzeug Y → RB → RB → Links → RB → LB → RT → LB Alle Fahrzeuge bekommen einen Nitro-Boost Links → Y → RB → LB → Oben → X → Y → Unten→ B → LT → LB → LB Alle Taxis bekommen einen Nitro-Boost Oben → A → Y → A → Y → A→ X → RT → Rechts Fahrzeuge können schweben (Geringe Schwerkraft) X → Unten → LT → Oben → LB → B → Oben → A → Links Fahrzeuge können über das Wasser fahren/schweben Rechts → RT → B → RB → LT → X → RB → RT Ballon-Fahrzeuge (Bei Zusammenstößen mit Fahrzeugen fliegen diese hoch in die Luft) X → RT → Unten → Unten → Links → Unten → Links → Links → LT → A Alle Fahrzeuge werden unsichtbar (Nur Fahrer und Reifen bleiben sichtbar) Y → LB → Y → RT → X → LB → LB Alle Autos auf den Straßen werden schwarz B → LT → Oben → RB → Links → A → RB → LB → Links→ B Alle Autos auf den Straßen werden rosa B → LB → Unten → LT → Links → A → RB → LB → Rechts→ B Sportwagen überall (Normaler Verkehr wird etwa mit Turismos, Hotknifes und Banshees ersetzt) Oben → LB → RB → Oben → Rechts → Oben → A → LT → A→ LB Schrottautos überall (Normaler Verkehr wird mit gewöhnlichen Autos ersetzt) LT → Rechts → LB → Oben → A → LB → LT → RT → RB → LB → LB → LB Autofahrer werden aggressiver RT → B → RB → LT → Links → RB → LB → RT → LT Reduzierter Verkehr (Keine Passanten und nur selten ein Auto auf den Straßen) A → Unten → Oben → RT → Unten → Y → LB → Y → Links Alle Ampeln schalten auf grün Rechts → RB → Oben → LT → LT→ Links → RB → LB → RB→ RB Verbessertes Drive-by (Ihr könnt aus dem Auto heraus genau zielen und schießen) Oben → Oben → X → LT → Rechts→ A → RB → Unten → RT→ B Super Bunny Hop (Ihr könnt mit BMX-Rädern viel höher springen als normal) Y → X → B → B → X→ B → B → LB → LT→ LT → RB → RT Unzerstörbare Autos (Jedes Fahrzeug, das ihr benutzt wird unzerstörbar und zerstört andere Fahrzeuge bei Berührung) LB → LT → LT → Oben → Unten→ Unten → Oben → RB → RT→ RT Alle Fahrzeuge in der Umgebung explodieren RT → LT → RB → LB → LT → RT → X → Y → B → Y → LT → LB Boote können schweben (Geringe Schwerkraft) RT → B → Oben → LB → Rechts → RB → Rechts → Oben → X → Y Bloodring Banger (Destruction) spawnen Unten → RB → B → LT → LT → A → RB → LB→ Links → Links Caddy (Golfkart) spawnen B → LB → Oben → RB → LT → A → RB → LB → B → A Dozer (Bulldozer) spawnen RT → LB → LB → Rechts → Rechts → Oben → Oben → A → LB → Links Hotring Racer #1 (Nascar) spawnen RB → B → RT → Rechts → LB → LT → A → A → X → RB Hotring Racer #2 (Nascar) spawnen RT → LB → B → Rechts → LB → RB → Rechts → Oben → B → RT Hunter (Kampfhubschrauber) spawnen B → A → LB → B → B → LB → B → RB → RT → LT → LB → LB Hydra (Kampfjet) spawnen Y → Y → X → B → A → LB → LB → Unten → Oben Jetpack spawnen Links → Rechts → LB → LT → RB → RT → Oben → Unten → Links → Rechts Monster Truck spawnen Rechts → Oben → RB → RB → RB → Unten → Y → Y → A → B → LB → LB Quad Bike spawnen Links → Links → Unten → Unten → Oben → Oben → X → B → Y → RB → RT Rancher (SUV) spawnen Oben → Rechts → Rechts → LB → Rechts → Oben → X → LT Panzer (Rhino) spawnen B → B → LB → B → B → B → LB → LT → RB → Y → B → Y Hearse (Leichenwagen) spawnen Unten → RT → Unten → RB → LT → Links → RB → LB→ Links → Rechts Stretch-Limousine spawnen RT → Oben → LT → Links → Links → RB → LB → B → Rechts Stunt-Flugzeug spawnen B → Oben → LB → LT → Unten → RB → LB → LB → Links → Links → A → Y Tanker (LKW mit Tankwagen) spawnen RB → Oben → Links → Rechts → RT → Oben → Rechts → X → Rechts → LT → LB → LB Trashmaster (Müllwagen) spawnen B → RB → B → RB → Links → Links → RB → LB → B → Rechts Vortex (Luftkissenboot) spawnen Y → Y → X → B → A → LB → LT → Unten → Unten Klares Wetter RT → A → LB → LB → LT → LT → LT → Y Sonniges Wetter RT → A → LB → LB → LT → LT → LT → Unten Bewölktes Wetter RT → A → LB → LB → LT → LT → LT → X Nebliges Wetter RT → A → LB → LB → LT → LT → LT → A Stürmisches Wetter RT → A → LB → LB → LT → LT → LT → B Sandsturm auslösen Oben → Unten → LB → LB → LT → LT → LB → LT → RB → RT Beschleunigt die Ingame-Zeit B → B → LB → X → LB → X → X → X → LB → Y → B → Y Friert die Zeit bei 21:00 Uhr ein (Wird CJ verhaftet oder stirbt, bleibt sie bei 9:00 Uhr stehen) Links → Links → LT → RB → Rechts → X → X → LB → LT → A Friert die Zeit bei 24:00 Uhr ein (Wird CJ verhaftet oder stirbt, bleibt sie bei 12:00 Uhr stehen) X → LB → RB → Rechts → A → Oben → LB → Links → Links Euer Charakter und alle Passanten haben riesige Köpfe Oben → Oben → Unten → Unten → Links → Rechts → Links → Rechts → B → A

* Diese Cheats lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Speichert das Spiel also nicht mit solchen Cheats ab!