Mit Erscheinen der GTA Trilogy Definitive Edition könnt ihr auch in der aufpolierten Version von GTA 3 PC-Cheats eingeben, die auch für die Handy-Versionen von Android und iOS gelten. An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr Cheats eingeben und deaktivieren könnt und zeigen euch alle Cheat-Codes mit ihren Tastenkombinationen und Effekten.

Cheats eingeben & deaktivieren (PC, Android, iOS)

In GTA Vice City könnt ihr Cheats eingeben und müsst dafür in der PC-Version einfach nur die entsprechenden Cheat-Wörter aus den Listen weiter unten im laufenden Spiel eingeben. Im Gegensatz zu den PC-Cheats von GTA 3 funktioniert dies sogar, wenn ihr euch im Pause-Menü befindet. Eine Hinweismeldung links oben im Bildschirm bestätigt euch die erfolgreiche Cheat-Eingabe.

In den Handy-Versionen für Android und iOS könnt ihr über Keyboard-Apps oder über den Menü-Bildschirm Tastaturen einblenden lassen und die Wörter auf diese Weise eingeben. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch eine Bluetooth-Tastatur anschließen und so komfortabler die Cheats eintippen.

Wichtiger Hinweis: Da aktivierte Cheats das Freischalten von Achievements und Erfolgen verhindern kann und euer Crime-Rating beim Nutzen von Cheats um jeweils 1000 Punkte sinkt, solltet ihr vor der Nutzung von Cheats euren Spielstand abspeichern. Wollt ihr mit aktivierten Cheats euer Spiel abspeichern, solltet ihr dafür unbedingt einen separaten Speicher-Slot nutzen. Das Nutzen von Cheat-Codes erlaubt hingegen weiterhin das Erreichen von 100% Spielabschluss.

Wie kann man Cheats deaktivieren? In GTA Vice City könnt ihr Cheats in der Regel durch erneute Eingabe der entsprechenden Cheat-Wörter deaktiveren. Allerdings lassen sich zwei Cheats für Passanten einmal aktiviert nicht mehr rückgängig machen! Umso wichtiger ist es, dass ihr vor dem Nutzen der Cheats euer Spiel speichert.

Im Folgenden listen wir euch alle Cheat-Codes für die Versionen am PC und Handy (Android, iOS) mit ihren Tastenkombinationen und Effekten auf.

Alle Cheats für GTA Vice City (PC, Android, iOS)

Cheat Tastenkombination Volle Lebensenergie (Wenn ihr dabei in einem Auto sitzt, wird dieses auch repariert) ASPIRINE Volle Rüstung PRECIOUSPROTECTION Waffensatz #1 (Schlagring, Baseballschläger. Molotows, Pistole, Schrotflinte, MP, Sturmgewehr, Sniper, Flammenwerfer) THUGSTOOLS Waffensatz #2 (Katana, Granaten, Revolver, Schrotflinte, Uzi, Sturmgewehr, Sniper, Raketenwerfer) PROFESSIONALTOOLS Waffensatz #3 (Kettensäge, Granaten, Revolver, Schrotflinte, MP, Sturmgewehr, Sniper, Minigun) NUTTERTOOLS Fahndungslevel um 2 Sterne erhöhen YOUWONTTAKEMEALIVE Fahndungslevel auf 0 Sterne reduzieren LEAVEMEALONE Charakteraussehen ändern (Zufälliger NPC) STILLLIEKEDRESSINGUP Als Candy Suxxx spielen IWANTBIGTITS Als Hilary King spielen ILOOKLIKEHILARY Als Ken Rosenberg spielen MYSONISALAWYER Als Lance Vance spielen LOOKLIKELANCE Als Dick (Love Fist) spielen WELOVEOURDICK Als Jezz Torrent (Love Fist) spielen ROCKANDROLLMAN Als Mercedes Cortez spielen FOXYLITTLETHING Als Phil Cassidy spielen ONEARMEDBANDIT Als Ricardo Diaz spielen CHEATSHAVEBEENCRACKED Als Sonny Forelli spielen IDONTHAVETHEMONEYSONNY Tommy bekommt dünne Arme und Beine PROGRAMMER Tommy bekommt dicke Arme und Beine DEEPFRIEDMARSBARS Tommy fängt an, eine Zigarette zu rauchen CERTAINDEATH Passanten greifen die Person in nächster Nähe an* FIGHTFIGHTFIGHT Alle Passanten greifen euch an* NOBODYLIKESME Alle Passanten erhalten Waffen OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Vercetti-Gangmitglieder werden zu Bikini-Girls mit M4-Sturmgewehren CHICKSWITHGUNS Weibliche NPCs verfolgen euch FANNYMAGNET Selbstmord (Kann mit hoher Lebensenergie 1-mal überlebt werden) ICANTTAKEITANYMORE Zeigt den Media-Level an CHASESTAT Panzer (Rhino) spawnen PANZER Sabre Turbo (Muscle Car) spawnen GETTHEREFAST Hotring Racer #1 (Nascar) spawnen GETTHEREVERYFASTINDEED Hotring Racer #2 (Nascar) spawnen GETTHEREAMAZINGLYFAST Bloodring Banger #1 (Destruction) spawnen TRAVELINSTYLE Bloodring Banger #2 (Destruction) spawnen GETTHEREQUICKLY Hearse (Leichenwagen) spawnen THELASTRIDE Love Fist (Stretch-Limousine) spawnen ROCKANDROLLCAR Trashmaster (Müllwagen) spawnen RUBBISHCAR Caddy (Golfkart) spawnen BETTERTHANWALKING Autofahrer werden aggressiver MIAMITRAFFIC Alle Autos auf den Straßen werden schwarz IWANTITPAINTEDBLACK Alle Autos auf den Straßen werden rosa AHAIRDRESSERSCAR Alle Ampeln schalten auf grün GREENLIGHT Alle Fahrzeuge in der Umgebung explodieren BIGBANG Fahrzeuge können über das Wasser fahren/schweben SEAWAYS Fahrzeuge können schweben (Geringe Schwerkraft) COMEFLYWITHME Boote können schweben (Geringe Schwerkraft) AIRSHIP Alle Fahrzeuge werden unsichtbar (Nur Fahrer und Reifen bleiben sichtbar) WHEELSAREALLINEED Monster-Autos (Verändert u.a. Reifengröße, Höchstgeschwindigkeit, Handling und Beschleunigung von Fahrzeugen) LOADSOFLITTLETHINGS Verbessertes Fahrverhalten (Präziseres Lenken, kein Rutschen und kein Traktionsverlust) & durch Hupen springt euer Fahrzeug GRIPISEVERYTHING NPCs steigen in euer Fahrzeug ein (Funktioniert nicht mit Hunter, Pizza Boy, Feuerwehrauto, Linerunner, Skimmer oder einem Boot) HOPINGIRL Erhöht die Spielgeschwindigkeit (Zeitraffer) ONSPEED Verlangsamt die Spielgeschwindigkeit (Zeitlupe) BOOOOOORING Beschleunigt die Ingame-Zeit LIFEISPASSINGMEBY Klares & sonniges Wetter ALOVELYDAY Bewölktes Wetter APLEASANTDAY Graues Wetter ABITDRIEG Nebliges Wetter CANTSEEATHING Stürmisches Wetter CATSANDDOGS

* Diese Cheats lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Speichert das Spiel also nicht mit solchen Cheats ab!

Wo ist der Geld-Cheat in GTA Vice City? Anders als in GTA 3 gibt es in Vice City leider keinen Geld-Cheat.