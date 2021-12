Das MMORPG von Amazon konnte einen wirklich phänomenalen Start hinlegen und massenhaft Spieler für sich begeistern. Doch diese Begeisterung für New World scheint nach und nach zu schwinden. Die Bewertungen und Spielerzahlen auf Steam sprechen mittlerweile eine ganz andere Sprache.

New World Facts

New World: Der Hype schwindet

Während New World zum Release noch regelrecht überrannt wurde und mit langen Warteschlangen zu kämpfen hatte, ist dieser Ansturm nach etwas über zwei Monaten wohl vorbei. Blickt man heute in die Spielerzahlen auf Steam ist von dem einstigen Rekord von fast einer Million Spielenden nicht mehr viel übrig. (Quelle: Steamcharts)

Stattdessen versammelt das MMORPG von Amazon aktuell in Bestzeiten nur noch knappe 145.000 Spieler um sich. Sicherlich ist ein natürliches Abflauen nach geraumer Zeit normal, doch schaut man nun dazu noch in die Rezensionen auf Steam, werden die Gründe für den Rückgang deutlicher.

Ausgeglichene Steam-Bewertung

Zum Launch konnte New World lange Zeit auf dem ersten Platz der Steam-Topseller Platz nehmen und gleichzeitig mit einer sehr positiven Bewertung seitens der Spieler glänzen. Mittlerweile weht in den Rezensionen ein ganz anderer Wind. Nur noch 69 Prozent der Spielenden geben New World eine positive Bewertung. (Quelle: Steam)

Das wird mit einer Gesamtbewertung von „Ausgeglichen“ bestraft. Immer wieder wird Kritik an den unterschiedlichen Updates laut, die die Kernmechaniken des MMOs verändern und somit für Frust sorgen. Auch die geänderte Droprate von Elementar-Partikeln ist Teil der gängigen Kritik.

Diese fortlaufenden Veränderungen haben wohl zur Abnahme der Spielerzahlen geführt. Unter den Top-Rezensionen findet sich vor allem Kritik an dem schleppenden und aufwändigen Fortschritt im Spielverlauf, am langweiligen Endgame und dem bewussten Ignorieren von Feedback auf den Testservern.

Obendrein trüben die vielen Bugs das Spielerlebnis. Die Entwickler von New World arbeiten zwar unermüdlich an der Beseitigung von Fehlern, doch offenbar schrauben sie nach dem Geschmack der Community an den falschen Stellschrauben.

Falls ihr auch einen Tapetenwechsel von New World braucht, warten diese Top-RPGs darauf, von euch ausprobiert zu werden:

