Gerade Strategiespiele haben sich teils gar nicht so sehr in den letzten Jahren verändert – zumindest, was Gameplay und derlei Dinge angeht. Wenn also ein berühmter Strategieklassiker aus den 90ern mit neuer Grafik aufgesetzt wird, könnte das für viele jede Menge Spielspaß und Nostalgie bedeuten.

Ton, Flachs und Leinen stapeln sich im Lagerhaus, während ihr entlang des mächtigen Nils eure kleine Stadt aufblühen lasst. Doch Vorsicht – achtet auf Wasserstellen und Gebäude für Mediziner, damit weder Feuer noch Krankheit eure Bevölkerung dezimieren können! Falls euch diese Sätze an etwas erinnern, dann habt ihr vielleicht Pharao gespielt, das 1999, von Sierra Games entwickelt, auf dem Markt erschienen ist.

Damals gehörten Sierras Aufbauspiele wie Pharao, Caesar und Herrscher des Olymp – Zeus zu den besten ihrer Zeit, mit dem ausgeklügelten Wirtschafssystem, der niedlichen Grafik und natürlich mit dem faszinierenden Einblick in eine längst vergangene Welt. Zwar ist das alles schon eine Weile her, aber das Gameplay an sich sollte heutzutage auch noch viele glücklich machen können. Was sicher auch der Grund ist, weswegen Pharaoh: A New Era in Angriff genommen wurde: Ein Remake des Klassikers.

Pharaoh: A New Era will euch wieder in die mystische Welt Ägyptens eintauchen lassen

Zum 20-jährigen Jubiläum des Sierra-Franchises soll Pharaoh: A New Era als komplette Neuauflage erscheinen, mit 50 Missionen und über 100 Stunden Spiellänge. Der Code des Spiels soll erneuert, die Grafik in 4K und 2D neu aufgesetzt sowie das Gameplay verbessert werden. Auf Steam könnt ihr schon ein paar erste Screenshots sehen; außerdem wird die Musik des Spiels vollständig neu aufgelegt, wobei echte orientalische Instrumente eingesetzt werden.

Im Video erhaltet ihr einen tieferen Einblick:

Pharaoh: A New Era – Musik im Spiel

Pharaoh: A New Era könnte damit nicht nur für alteingesessene Fans interessant sein, sondern auch für ein neues Publikum, das schon immer einmal ein ägyptisches Imperium aufbauen wollte – Pyramiden inklusive! Das Spiel wird voraussichtlich 2022 für den PC erscheinen.