Kurz vor Weihnachten verschenkt GOG einen echten Strategie-Knaller. Wer sich das deutsche Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun sichern will, muss jetzt zuschlagen – denn die Gratis-Aktion endet schon in wenigen Stunden.

GOG verschenkt Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Weihnachten ist zwar erst in der nächsten Woche, GOG hat jedoch schon jetzt den Fake-Weihnachtsbart angelegt, einen Blick in den großen Geschenkesack geworfen und verteilt erste Präsente an die PC-Spieler. So könnt ihr euch aktuell den deutschen Strategie-Hit Shadow Tactics: Blades of the Shogun komplett kostenlos sichern.

Doch beim Angebot gibt es ein kleines Problem: Der Countdown läuft schon jetzt! Das Spiel könnt ihr euch nur noch heute, dem 15. Dezember 2021 bis 15:00 Uhr gratis sichern – danach endet die Geschenke-Aktion. Wer das Spiel also für lau abstauben will, muss sich ranhalten!

Ein Blick in den offiziellen Trailer zeigt euch, was ihr vom Gratis-Game erwarten könnt:

Shadow Tactics - Blades of the Shogun - Trailer

Bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das in Japan im 17. Jahrhundert angesiedelt ist. Ihr befehligt ein Eliteteam bestehend aus 5 Assassinen. Diese stehen im Dienste des Shoguns und sollen seine Feinde ausschalten. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr jedoch vorsichtig und leise vorgehen – denn wenn ihr entdeckt werdet, beißt eure Elitetruppe schnell ins Gras.

Um das zu verhindern, könnt ihr auf eine große Anzahl von Fähigkeiten zurückgreifen – jedes Mitglied eures Teams hat besondere Stärken und einzigartige Talente. Eure Aufgabe ist es nun, diese taktisch klug einzusetzen, um Gegner in eine tödliche Falle zu locken oder sie komplett zu umgehen. Dank verschiedener Schwierigkeitsgrade dürfte das Spiel auch für Genre-Veteranen eine Herausforderung sein.

GOG verschenkt Shadow Tactics: Blades of the Shogun nur noch heute bis 15:00 Uhr. Wer sich das Spiel also noch kostenlos sichern will, muss schnell zuschlagen!

