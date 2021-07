Im Rahmen der WitcherCon haben die Gastgeber nicht nur einen Release-Termin zur zweiten Staffel von The Witcher bekannt gegeben, sondern auch einen ersten Trailer veröffentlicht.

The Witcher: Der erste Trailer zur zweiten Staffel

Seit dem Ende der ersten Staffel von The Witcher warten Fans gespannt auf den Start der zweiten Netflix-Staffel. Jetzt kommt die Erlösung, denn als Gastgeber der ersten WitcherCon haben Netflix und CD Projekt Red gemeinsam nicht nur den Release-Termin bekannt gegeben, sie veröffentlichten außerdem das offizielle Poster zur Staffel und einen Trailer, der die Herzen der Fans vermutlich vor Freude hüpfen lässt.

Geralt und Ciri stehen in dieser Staffel im Mittelpunkt, doch es soll auch neue Gesichter geben. Vesemir, Lambert und Eskel sollen ebenfalls einen Auftritt haben – Videospielfans dürften diese Charaktere bereits aus The Witcher 3: Wild Hunt kennen.

Das erste offizielle Video zur zweiten Staffel von The Witcher:

The Witcher: Wann läuft die zweite Staffel auf Netflix an?

Nachdem die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie und wegen einer Verletzung von Henry Cavill mehrmals ins Stocken gerieten, gab Showrunnerin Lauren S. Hissrich im Mai bekannt, dass sich The Witcher 2 bereits in der Postproduktion befindet. Wie es scheint, sind sie gut vorangekommen, denn der Release-Termin steht fest: The Witcher 2 feiert ab dem 17. Dezember auf Netflix Weltpremiere.

In der zweiten Staffel wird die Beziehung zwischen Geralt und Ciri erstmals richtig Gestalt annehmen, nachdem sie sich im Finale der ersten Staffel endlich getroffen hatten. Solltet ihr unter den ganzen Namen bisher Yennefer vermisst haben, keine Sorge! Auch sie wird natürlich wieder eine große Rolle in der Geschichte spielen.

