Die zweite Staffel zu The Witcher lief erst vor wenigen Monaten an, doch Fans fiebern bereits auf die kommende Staffel hin. Die Dreharbeiten haben sogar schon begonnen und erste Details gibt es auch schon.

The Witcher (Serie bei Netflix) Facts

The Witcher: Was bisher zur 3. Staffel bekannt ist

Die Dreharbeiten zur nächsten „The Witcher“-Staffel haben bereits begonnen. „Unsere Familie ist wieder zusammen. #TheWitcher Staffel 3 ist offiziell in Produktion!“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account zur Serie und ein erstes Bild gibt es auch schon zu sehen, inklusive reichlich Schnee. Doch was ist jetzt schon zur Geschichte bekannt?

In einem Interview mit TechRadar verriet Showrunnerin Hissrich, dass die Geschichte der dritten Staffel auf dem Buch „Die Zeit der Verachtung“ basieren wird. Gegenüber der Seite Collider ließ sie fallen, dass auch eine andere große Geschichte aus „Das Erbe der Elfen“ eine Rolle spielen wird.

Viel verraten diese Angaben noch nicht, schließlich enthalten einige „The Witcher“-Romane Kurzgeschichten zu Geralt und weiteren Bekannten in verschiedenen Lebensepochen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass es auch in der dritten Staffel düster und spannend wird, aber auch humorvolle Abschnitte nicht zu kurz kommen werden. Sollte euch die fließende Zeitlinie der zweiten Staffel gefallen haben, könnt ihr euch freuen. Auch in der kommenden Staffel wird es keine großen Zeitsprünge geben.

(Quellen: TechRadar / Collider)

The Witcher: Wann soll die 3. Staffel erscheinen?

Noch gibt es kein Fenster, geschweige denn einen festen Release-Termin. Die vorherigen Staffeln erschienen beide im Dezember. Möglich also, dass die kommende Staffel bereits ab Dezember 2022 zur Verfügung steht. Sollte es keine Zwischenfälle geben, ist das sogar durchaus realistisch.

Nach der 3. Staffel werden übrigens weitere folgen. Insgesamt sind sieben geplant und vermutlich werden auch alle gedreht, wenn die Serie so erfolgreich bleibt wie bisher.

Ihr möchtet das Buch vorher lesen? Holt es euch über Amazon bequem nach Hause:

Die Zeit der Verachtung: Roman – Die Hexer-Saga 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.04.2022 10:56 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).