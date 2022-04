Es ist soweit: Die vielleicht beste Marvel-Serie dieses Jahres ist mit der ersten Folge auf Disney+ gestartet. Ihr habt noch nie von Moon Knight gehört? Dann habt ihr den Hype bis jetzt verpasst – was nicht schlimm ist, immerhin müsste ihr jetzt nicht mehr sehnsüchtig auf die erste Folge warten.

Disney+ Facts

Streamt die erste Folge von Moon Knight jetzt auf Disney+.

Moon Knight ist ein dunkles Marvel-Action-Drama, mit keinem anderen als Oscar Isaac in der Hauptrolle. Isaac kennt ihr von Filmen wie der neuen Star-Wars-Trilogie (als Poe Dameron) oder auch Dune (als Leto Atreides).

Darum geht es in Moon Knight: Steven Grant ist ein harmloser Verkäufer in einem Geschenkeladen und scheint ein recht ruhiges Leben zu führen. Als ihn jedoch Blackouts und verwirrende Träume zu plagen beginnen, wird ihm klar, dass er noch eine andere Identität hat, von der er nichts wusste – Marc Spector, ein ehemaliger CIA-Agent und Söldner. Während er um sein chaotisches Leben kämpft, kommt er schließlich dem Geheimnis um einen mysteriösen Mondgott auf die Spur.

Schaut in den offiziellen Trailer für einen ersten Vorgeschmack:

Moon Knight | Official Trailer (Marvel Studios/Disney)

Moon Knight dürfte einzigartig im MCU sein

Falls ihr euch mit den Marvel-Comics auskennt, wisst ihr, dass Moon Knight nicht nur ein komplexer Charakter ist, sondern keineswegs dem typischen Superhelden entspricht. Er entspricht eher dem Typus eines Anti-Helden, der zusätzlich noch mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hat. Mit einem Star-Schauspieler wie Oscar Issac hat das neue MCU außerdem einen weiteren Charakter, der erwachsen ist – nach mehreren deutlich jüngeren MCU-Neuankömmlingen.

Moon Knight startete am 30. März 2022, auf Disney+. Die Serie wird wöchentlich am Mittwoch ausgestrahlt, mit je einer neuen 45-Minuten-Episode. Am 4. Mai erscheint voraussichtlich die letzte Folge der ersten Staffel auf Disney+.