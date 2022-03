Im Juni 2022 wird eine neue Marvel-Heldin den Superhelde-Olymp betreten. Sie ist nicht nur überraschend einzigartig, sondern wird wahrscheinlich jedem Marvel-Fan ans Herz wachsen. Sie ist vielleicht nicht die Erste, aber wohl die Bedeutendste einer neuen Generation im MCU.

Disney+ Facts

Ms. Marvel ist Captain Marvels Nachfolgerin und der Ausdruck eines neuen MCUs. Mit ihren 16 Jahren ist Kamala Khan außerdem der jüngste Neuzugang im Marvel-Universum und bildet damit eine brandneue Generation ab, die bisher kaum zu Wort gekommen ist. In ihrer Freizeit schreibt sie Fanfictions und himmelt die Avengers an; ihr Traum ist es, irgendwann selbst zur Superheldin zu werden. Kein Spoiler: Der Traum könnte bald in Erfüllung gehen. Was macht Ms. Marvel also so besonders? Sie ist die Stimme von Gen Z und den jungen Millennials, und sie ist die erste muslimische Superheldin im MCU.

Werft einen ersten Blick auf die kommende Disney+-Serie Ms. Marvel:

Marvel Studios’ Ms. Marvel: Offizieller Trailer für Disney+

Ms. Marvel ist die Stimme der Zukunft im Marvel-Universum

Kamala Khan ist auf alle möglichen Arten anders als ihre Vorgänger: Nicht nur weist sie den Weg mit ihrer pakistanisch-amerikanischen Herkunft – was an sich bereits ein Grund zum Feiern ist – sie stellt auch das Schönheitsideal der superdünnen Superheldin auf den Kopf. Die 19-jährige Iman Vellani wird Khan in der kommenden Serie auf Disney+ verkörpern. Die junge Schauspielerin ist Kanadierin, die ebenfalls pakistanische Wurzeln hat.

Neben Spider-Man (Tom Holland) und Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ist Ms. Marvel die lauteste Stimme einer neuen Generation im MCU: Während die meisten Avengers nach Endgame einer nach dem anderen abgelöst werden, sind Gen Z und die jungen Millennials an der Reihe. Das neue MCU wird allerdings nicht nur von jungen Superhelden beherrscht: Dr. Strange, Thor, Scarlet Witch und Loki bleiben in ihren alten Rollen. Winter Soldier sowie der neue Captain America sind voraussichtlich auch weiter dabei.

Neu dazu kommt außerdem Moon Knight, der von Oscar Isaac gespielt wird und sicherlich eher der „erwachsenen“ Riege zuzuordnen ist. Seine neue Marvel-Serie ist übrigens gerade heute auf Disney+ gestartet. Nicht verpassen!

Falls ihr wissen wollt, wohin sich das MCU entwickelt, habt ihr gute Chancen, das bei der kommenden Serie Ms. Marvel zu beobachten. Ms. Marvel wird ab dem 8. Juni 2022 auf Disney+ erscheinen, wenn alles glatt läuft.