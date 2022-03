Die Daredevil-Serie könnte zurückkehren. Erste Hinweise auf ein Comeback der Marvel-Serie mit dem roten Teufel bei Disney+ machen bereits die Runde. Mit der Vorbereitung hat man vielleicht möglicherweise bereits begonnen – offiziell möchte sich Disney aber noch nicht äußern.

Daredevil: Serien-Comeback bei Disney+?

Disney+ könnte sich Daredevil schnappen und eine neue Serie rund um den Marvel-Charakter als Stream anbieten. Diesbezüglich sind erste Hinweise aufgetaucht, bei denen bereits von einer Vorproduktion die Rede ist. Der Arbeitstitel besteht demnach aus der passenden Bezeichnung „Daredevil Reboot“, was eigentlich keinen anderen Schluss zulässt (Quelle: Production Weekly).

Disney oder die Marvel Studios haben sich noch nicht zu einem möglichen Comeback des roten Teufels geäußert. Die ursprüngliche Serie lief ab dem Jahr 2015 bei Netflix, wurde nach drei Staffeln aber schon wieder abgesetzt. Die letzte Folge, „The Devil You Know“, lief im Oktober 2018 bei Netflix. Der Streaming-Anbieter hatte nach dem Start von Disney+ auch weitere Marvel-Serien nicht mehr fortgeführt.

Eine wichtige Frage bleibt, um welche Art von Reboot es sich handeln könnte. Matt Murdocks Cameo-Auftritt bei Spider-Man: No Way Home verriet zwar nicht viel, zeigte aber immerhin einen Charakter, der dem Netflix-Daredevil extrem ähnlich sah und sich im Grunde auch so verhielt. Das könnte als Hinweis darauf durchgehen, dass eine mögliche Neuauflage die Serie fest mit dem aktuellen Marvel Cinematic Universe verknüpfen möchte.

MCU-Fans auf Daredevil bei Disney+ gespannt

Daredevil ist nach der Netflix-Absetzung bei MCU-Fans weiter sehr gefragt. Disney hat mittlerweile nicht nur die Originalserie zu seinem eigenen Streaming-Dienst hinzugefügt, sondern immer mal wieder versprochen, dass es in Zukunft noch mehr für Daredevil-Fans geben wird.